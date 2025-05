REM Experience entre las empresas tecnológicas que revolucionan la industria automotriz

La compañía tecnológica REM Experience se ha sumado a la iniciativa AutoStartup 2025, un programa de innovación abierta impulsado por el Clúster de Automoción de La Rioja que conecta startups con empresas industriales del sector automotriz.

La industria automotriz se encuentra inmersa en una profunda transformación marcada por la digitalización, la automatización y la sostenibilidad. En este contexto, REM Experience, empresa especializada en innovación digital, experiencias inmersivas, realidad aumentada y tecnología aplicada a la industria, ha participado en la edición 2025 de AutoStartup La Rioja, una de las principales plataformas de colaboración entre startups tecnológicas y empresas industriales del sector automoción en España.

AutoStartup no es solo un concurso, es un ecosistema de innovación abierta. Organizado por el Clúster de Automoción de La Rioja, el programa busca potenciar la conexión entre la industria tradicional y las nuevas tecnologías, mediante la colaboración directa entre compañías industriales y startups. Esta colaboración permite a las startups desarrollar propuestas a medida para mejorar la eficiencia y sostenibilidad, así como ofrecer soluciones reales a los retos productivos y logísticos del sector.

Empresas participantes del sector automovilístico La participación de diferentes startups como REM Experience en AutoStartup 2025, refuerza su compromiso con la transformación digital, y subraya el papel clave de las startups tecnológicas como agentes de cambio en sectores estratégicos. Durante su paso por el concurso, el equipo de REM Experience ha podido conocer de primera mano los desafíos de seis empresas dedicadas a la automoción, que llevan años fortaleciendo el sector con su trayectoria y especialización.

Un claro ejemplo de esta evolución es Nidec Minster Corporation, que transformó una herrería en una red de siete instalaciones repartidas por todo el mundo, consolidándose como socio estratégico en salas de prensado para fabricantes del conformado de metales, con presencia en más de 90 países. A esta historia de crecimiento se suma la de Cooper Standard Automotive, cuya experiencia, forjada desde 1936, la posiciona como un proveedor clave de sistemas y componentes para vehículos, aportando soluciones de alto rendimiento a la industria.

En este ecosistema, también hay un lugar para el compromiso con la sostenibilidad, una de las bases de CMP Automotive, especializada en sistemas anti vibratorios, de estanqueidad y recubrimientos plásticos, que combina conocimiento técnico con responsabilidad ambiental. Desde La Rioja, Elastorsa ha sabido evolucionar manteniendo su esencia desde 1967, diversificando su producción de mezclas de caucho y juntas por extrusión, hacia un mercado internacional cada vez más exigente. En esta misma línea de adaptabilidad y enfoque al cliente se sitúa EMKA Sealing Systems, fabricantes de juntas y perfiles de caucho —y otros materiales cuando es necesario— en sus plantas de España e Inglaterra, garantizando soluciones a medida.

Y, para completar este grupo de especialistas del sector, Standard Profil aporta su experiencia desde 1977 como líder en sistemas de sellado, con operaciones en once países y una visión claramente global. Todas estas compañías no solo representan solidez industrial, sino también un ejemplo de cómo la especialización y la innovación conjunta dan forma al futuro de la automoción.

REM Experience se ha hecho eco de las necesidades específicas de todas ellas, y presenta propuestas innovadoras, basadas en su conocimiento en tecnologías inmersivas, realidad virtual y aumentada, sistemas de simulación, y entornos interactivos.

“Las tecnologías inmersivas y la IA con la que trabajamos están transformando la industria automotriz. Creamos soluciones que ahorran costes, permiten ganar eficiencia a los equipos e incluso mejorar la seguridad en los entornos de trabajo. Y AutoStartup da la oportunidad de acercar todas estas soluciones y otras adhoc a las empresas más punteras del sector a nivel nacional, así que es una iniciativa de gran valor para la industria", indica el CEO de REM Experience, Andreu Florit.

Soluciones de REM para la industria basadas en VR Training Entre las soluciones que REM Experience brinda a la industria, destacan los simuladores 3D y las formaciones en realidad virtual para operarios industriales. Gracias a estos entrenamientos inmersivos, los trabajadores pueden practicar tareas clave en un entorno virtual que imita con gran realismo sus puestos de trabajo. Esto permite aprender haciendo, sin poner en riesgo la producción ni la seguridad, y ayuda a reducir errores, acortar el tiempo de formación y recoger datos sobre el progreso de cada persona. Ya hemos aplicado este tipo de simuladores en sectores como la automoción, la náutica o la inspección técnica, y siempre con buenos resultados.

Soporte técnico remoto Por otro lado, integramos un sistema de soporte técnico remoto, pensado para resolver problemas de manera rápida y eficaz desde cualquier lugar. A través de videollamada con realidad aumentada, un técnico experto puede guiar paso a paso al operario, señalando directamente sobre su pantalla lo que debe hacer. Todo queda registrado: qué falló, cómo se solucionó y quién lo resolvió. Esto permite crear un histórico de incidencias muy útil, con el que más adelante se pueden aplicar algoritmos de machine learning para anticiparse a fallos y avanzar hacia mantenimientos predictivos, reduciendo paradas no planificadas y mejorando la eficiencia.

Sobre el organizador: El clúster de automoción de la Rioja El Clúster de Automoción de La Rioja, organizador principal de AutoStartup, tiene como visión principal liderar y representar al sector de automoción en la región, destacándose además como un referente en Industria Conectada 4.0. Para alcanzar este objetivo, el clúster impulsa la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y entidades asociativas, enfocándose en la innovación, la transferencia de conocimiento, la mejora continua de procesos y operaciones, así como en el desarrollo de negocio. A través de esta estrategia colaborativa, se busca fortalecer el ecosistema automotriz, dotándolo de mayor competitividad, eficiencia y proyección futura.

Entre sus actividades más relevantes, el clúster promueve la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) mediante proyectos colaborativos que optimizan costes y mejoran la competitividad empresarial. Además, actúa como un espacio de intercambio y debate, favoreciendo la creación de redes de colaboración y la generación de sinergias entre sus miembros. También impulsa el desarrollo tecnológico y la transformación digital, especialmente a través de la Industria Conectada 4.0, apoya la creación de nuevas empresas del sector y ofrece formación especializada para aumentar la cualificación del talento humano. Como parte de sus estrategias de crecimiento, el clúster también trabaja en fomentar la internacionalización de sus empresas asociadas, facilitando su presencia en mercados exteriores y promoviendo alianzas globales.

