Repara tu Deuda cancela 2.574.314 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

30 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados satisfactoriamente por el despacho en Las Palmas de Gran Canaria Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.574.314 euros de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 30 nuevos casos han sido gestionados por el despacho con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de La Oliva, en Fuerteventura, ha cancelado 61.277 euros. Debido a que no podía asumir todos los pagos con su salario, solicitó varios préstamos. Con una nómina aceptable y un trabajo estable, compró un coche para acudir a él cada día. Por desgracia, perdió el trabajo y tuvo que solicitar la prestación por desempleo. En consecuencia, dejó de pagar las cuotas de sus préstamos por un tiempo. Más adelante, cuando consiguió encontrar un nuevo empleo y volvió a tener ingresos suficientes para poder pagar las cuotas que había dejado de pagar, intentó llegar a acuerdos de pago con las entidades financieras. No obstante, éstas se negaron rotundamente ya que le pedían una cuantía determinada por adelantado para regularizar las cuotas atrasadas.

2) Una mujer se ha visto liberada de una deuda de 199.765 euros. El matrimonio no lograba cubrir sus gastos corrientes y los de sus dos hijos únicamente con sus salarios. Comenzaron a pedir tarjetas de créditos y pequeños préstamos. Tras varios problemas de salud acaecidos en la familia, los gastos médicos se incrementaron y dificultaron todavía más la situación en la que se encontraban. Entraron en un bucle de solicitud continua de préstamos para pagar otros anteriores.

3) 143.344 euros es el importe exonerado por un matrimonio de Santa Lucía de Tirajana. Su estado de insolvencia se originó tras cambiarse de piso por el nacimiento de sus hijos. Solicitaron un crédito para todos los gastos relacionados con la mudanza (véase fianza, adquisición de mobiliario y primeras facturas) con la clara intención de poder devolver el dinero en pequeñas cuotas. Inicialmente, los deudores podían hacer frente con ciertas dificultades al pago de las cuotas de los préstamos. Poco a poco los intereses fueron subiendo y finalmente se vieron en la tesitura de dejar de abonar los créditos para poder cubrir sus gastos más esenciales y necesarios.

La Ley de Segunda Oportunidad ayuda tanto a particulares como a autónomos a quedar exonerados de sus deudas. Para que esto sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. El perfil de quienes se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, avalistas, divorciados que han comprobado el incremento de gastos de su nueva situación, etc.