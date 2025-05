Círculo Rojo vuelve a ocupar el mayor stand de autoedición en Sant Jordi por tercer año consecutivo.

La editorial de autoedición que más libros publica de Europa demuestra su liderazgo con más de 200 autores de su sello firmando ejemplares en la Rambla de Barcelona.

CÍRCULO ROJO.- Todos los escritores sueñan con firmar libros en Sant Jordi, por eso para Círculo Rojo es una prioridad que sus autores puedan disfrutar de un espacio en la emblemática Rambla de Barcelona, concretamente el mayor stand de autoedición por tercer año consecutivo. 200 autores de todas partes del globo, participaron en una jornada inolvidable de firmas, encuentros con lectores y entrevistas personalizadas, consolidando a este sello como la editorial de referencia en el mundo de la autoedición.

Desde primera hora de la mañana, el stand de Círculo Rojo se convirtió en uno de los epicentros del interés del público. La presencia de sus autores, arropados por los editores Susana Aragón y Óscar Fábrega, atrajo a numerosos lectores curiosos por descubrir nuevas voces literarias y emocionados por poder charlar cara a cara con los escritores.

“El ambiente fue mágico. No solo por la cantidad de gente que se acercó, sino por el cariño sincero que recibimos por parte de los autores. Muchos de ellos nos expresaron su gratitud y admiración, y eso es lo que nos impulsa a seguir apostando y creyendo en nuestro trabajo”, explica Susana Aragón, editora de Círculo Rojo.

Durante toda la jornada, el equipo de la editorial ofreció entrevistas personalizadas a los escritores, generando contenido audiovisual y material promocional que servirá para dar aún más visibilidad a sus obras. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los autores, quienes destacaron la profesionalidad del equipo y la cercanía con la que fueron tratados. "Me sentí como en casa. Fue una experiencia increíble compartir este día con otros escritores y con el equipo que ha hecho posible que mi libro esté hoy en manos de los lectores".

Un encuentro literario en el que escritores y lectoras estrechan lazos.

El stand de Círculo Rojo fue también un punto de encuentro entre géneros, estilos y generaciones. Desde novelas históricas hasta poesía contemporánea, pasando por ensayos, libros infantiles y relatos autobiográficos, la variedad de títulos presentes reflejó la riqueza del catálogo de la editorial, y puso en evidencia la diversidad de voces que encuentran su lugar gracias a la autoedición profesional.

Óscar Fábrega, editor y también autor, destacó el valor simbólico del evento: “Participar en Sant Jordi no es solo un gesto literario, es una declaración de principios. Apostamos por una edición cuidada, transparente y cercana, donde cada autor tenga voz propia y sea protagonista de su historia editorial. Verlos felices, compartiendo sus libros con el público, fue la mejor recompensa”.

Este éxito en Sant Jordi se suma a una trayectoria ascendente que posiciona a Círculo Rojo como líder en el ámbito de la autoedición en España. Con más de 2.000 títulos publicados anualmente y un compromiso constante por democratizar el acceso al mundo editorial, la editorial almeriense sigue demostrando que la pasión por los libros no tiene fronteras.

Al cierre de la jornada, la satisfacción era evidente: libros firmados, lectores ilusionados, escritores orgullosos y una editorial que volvió a demostrar que la autoedición, cuando se hace con rigor y corazón, tiene un futuro prometedor. Sant Jordi 2025 no solo fue una fiesta del libro, fue también una fiesta del talento emergente, de la literatura sin etiquetas y del trabajo bien hecho.