Una luna de miel que terminó en accidente; cómo COCA Advocats logró justicia para los afectados

Cristina Cabrera Tudela, Socia y Abogada de COCA Advocats, explica cómo la correcta gestión legal permitió a una pareja afectada en el extranjero obtener una indemnización de 70.000 euros tras un accidente durante su luna de miel

Cuando unas vacaciones de ensueño se ven interrumpidas por un accidente inesperado, contar con asesoramiento legal especializado puede marcar la diferencia entre la desprotección y la justicia. Cristina Cabrera Tudela, Socia y Abogada de COCA Advocats, nos detalla un caso que demuestra que los derechos del viajero no terminan en las fronteras.

Cristina, ¿qué les ocurrió exactamente a tus clientes durante ese viaje de luna de miel?

Una joven pareja contrató un paquete turístico organizado a través de una agencia española de gran prestigio. Durante una excursión programada, el autobús de dos pisos en el que viajaban se volcó, causando numerosas lesiones a los pasajeros, incluidos nuestros clientes.

¿Cómo vivieron ellos esos primeros momentos tras el accidente?

Se enfrentaron a un momento de gran angustia. No solo sufrieron lesiones físicas, sino también la incertidumbre de encontrarse en un país extranjero, lejos de su entorno y de su sistema sanitario de confianza. Una vez fuera de peligro, lograron regresar a España para continuar su tratamiento.

¿Qué opciones legales tienen los viajeros en estos casos?

Aunque el accidente ocurra en el extranjero, si el viaje ha sido contratado en España, la agencia responde. La legislación española sobre viajes combinados protege a los consumidores, otorgándoles el derecho a reclamar por los daños sufridos.

¿Qué importancia tiene la documentación que se recoge en el país donde ocurre el accidente?

Es esencial. Informes médicos, partes policiales, fotografías del accidente y testimonios de otros pasajeros son elementos que fortalecen enormemente la reclamación posterior en España.

¿Qué dificultades surgieron durante la negociación con la agencia de viajes?

Inicialmente, la agencia y su aseguradora negaban responsabilidad, intentando derivarla a la empresa local organizadora de la excursión. Sin embargo, la normativa española establece claramente la responsabilidad de la agencia frente al consumidor final.

¿Qué diferencia hay entre resolver un caso por vía extrajudicial y acudir a juicio?

La vía extrajudicial permite una resolución más rápida y con un coste menor para los afectados. Nuestro objetivo es siempre priorizar los intereses de nuestros clientes, evitando procesos judiciales innecesarios, si es posible alcanzar un acuerdo satisfactorio.

¿Qué aspectos valoraron para calcular la indemnización?

Valoramos las lesiones temporales, las permanentes, donde están tanto las físicas como las psíquicas, el perjuicio estético, los gastos médicos, y el perjuicio de haber perdido un momento tan especial como su luna de miel.

¿Cómo suele reaccionar la gente cuando descubre que puede reclamar desde España?

Con mucho alivio. Existe una falsa creencia de que si un accidente sucede fuera de España, no se puede hacer nada. Nosotros les demostramos que si se contrata desde España, no es así.

COCA Advocats cuenta con más de 25 años de experiencia. ¿Cómo ha evolucionado su forma de trabajar en la defensa de víctimas de accidentes?

A lo largo de los años, hemos aprendido que cada cliente es único y cada caso tiene sus particularidades. Esta experiencia nos ha permitido perfeccionar nuestra metodología, ser más eficientes en la gestión de pruebas y anticiparnos a las estrategias de defensa de las aseguradoras. También hemos fortalecido nuestro enfoque humano, acompañando a las víctimas no solo jurídicamente, sino también en el aspecto emocional.

¿Qué diferencia a COCA Advocats de otros despachos en la gestión de reclamaciones por accidentes?

Nuestra especialización y la experiencia acumulada nos permiten ofrecer un nivel de detalle y compromiso que no siempre se encuentra en otros despachos generalistas. No solo luchamos por obtener una indemnización, sino que buscamos la máxima reparación posible, incluyendo todos los daños y perjuicios que nuestra legislación nos permite reclamar. Además, priorizamos soluciones rápidas y efectivas para evitar que el proceso se convierta en un sufrimiento adicional para nuestros clientes.

¿Cómo valoran la importancia de actuar con rapidez tras un accidente, especialmente en el extranjero?

Es absolutamente fundamental. Cada hora cuenta para recopilar pruebas clave, coordinar atenciones médicas adecuadas y diseñar la estrategia legal más conveniente. En accidentes en el extranjero, donde las distancias físicas y legales son mayores, nuestra intervención temprana ha sido decisiva en numerosos casos.

¿Podría contarnos algún otro caso destacado que demuestre la capacidad de COCA Advocats en esta área?

Hemos gestionado con éxito numerosos casos de víctimas de accidentes de tráfico y de viajes organizados en diferentes países, obteniendo indemnizaciones significativas incluso en situaciones muy complejas. Por respeto a la confidencialidad de nuestros clientes, no siempre podemos divulgar detalles, pero sí podemos afirmar que la perseverancia y el conocimiento profundo de la normativa de aplicación en cada caso son claves de nuestro éxito.

¿Qué consejo le daría a una persona que ha sufrido un accidente estando fuera de España y duda en reclamar?

Que no lo dude. Que se informe cuanto antes. Muchas veces, las víctimas piensan que reclamar es difícil o inviable, y esa percepción puede hacerles perder derechos importantes. Un asesoramiento especializado, como el que brindamos en COCA Advocats, puede marcar la diferencia entre quedar desprotegido o lograr una compensación justa.

¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a quienes han sufrido un accidente en un viaje organizado?

Que no deben resignarse. Tienen derechos que pueden y deben ser defendidos. En COCA Advocats estamos comprometidos en luchar por cada cliente que ha visto afectada su vida por la negligencia de terceros.

Casos como este reflejan la esencia del trabajo de COCA Advocats: una defensa técnica impecable, un profundo compromiso humano y la firme convicción de que toda víctima merece ser escuchada y resarcida. Nuestro objetivo no es solo ganar casos, sino cambiar vidas, acompañando a quienes han sufrido injustamente y devolviéndoles la confianza en sus derechos. Seguiremos trabajando cada día para ser el apoyo firme que nuestros clientes necesitan, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cristina Cabrera Tudela

Socia y Abogada

COCA Advocats