Alvato Carwash Detailing lidera la revolución ecológica del lavado de coches con el modelo más innovador y rentable del sector

La franquicia pionera en lavado sin agua presente en España, Andorra y Alemania refuerzan su expansión junto con Tormo Franquicias Consulting Alvato Luxury Detailing irrumpe con fuerza en el mercado de franquicias con una propuesta que lo cambia todo: un modelo de negocio ecológico, rentable y de alto prestigio, ya consolidado como líder absoluto del lavado de vehículos en España.

Cuenta con presencia en ubicaciones premium como El Corte Inglés, parkings de Saba, Telpark, Indigo, así como en centros comerciales de referencia como Lagoh (Sevilla), y espacios exclusivos como Clubö, entre otros.

Fundada por los emprendedores, Alicia Coronel y Hernán Martínez, Alvato Carwash Detailing se ha convertido en sinónimo de innovación y sostenibilidad. "Nuestro objetivo siempre ha sido transformar una industria contaminante en una oportunidad limpia, rentable y fácil de gestionar", explica Alicia y Hernán. "Somos los únicos capaces de lavar un coche completo usando menos de medio vaso de agua".

Sostenibilidad real: el único lavado con medio vaso de agua

Mientras que los métodos tradicionales pueden gastar hasta 500 litros de agua por coche, Alvato Carwash Detailing realiza un lavado completo con menos de 200 mililitros. Esta propuesta disruptiva, basada en productos ecológicos exclusivos, ha generado un enorme impacto en clientes y franquiciados, convirtiendo a la marca en referente indiscutible en la transición ecológica del automóvil.

Modelo respaldado por empresarios de éxito: José Elías

El modelo de negocio de Alvato Carwash Detailing ha captado la atención y el respaldo de empresarios de alto perfil como José Elías, uno de los empresarios e inversores más reconocidos de España, conocido por ser el propietario de los supermercados La Sirena y por su trayectoria al frente de la energética Audax Renovables, empresa cotizada en bolsa. En sus redes sociales, Elías ha compartido que una de las claves de su éxito es "copiar todo lo que puedas", subrayando que la innovación muchas veces no está en inventar desde cero, sino en mejorar y escalar modelos de negocio que ya funcionan.

Su respaldo es una señal clara del potencial, la solidez y la escalabilidad del modelo de franquicia de Alvato Carwash Detailing.

Un modelo de negocio con resultados inmediatos

La propuesta de Alvato Carwash Detailing no solo destaca por su impacto ambiental positivo, sino por su viabilidad económica inmediata. Los franquiciados pueden montar su centro en solo 3 días y empezar a generar ingresos desde la primera semana. Muchos de ellos superan los 5.000 € mensuales en menos de 30 días, gracias a la alta demanda y fidelización de los clientes.

Además, Alvato ofrece una gestión integral del personal, formación continua en Barcelona y soporte total para que el franquiciado se centre en crecer sin preocuparse por la burocracia ni los detalles operativos.

Reconocimiento nacional y expansión internacional

La marca no para de recibir premios, entre ellos:

Mejor Servicio de lavado del país

Finalistas como mejor servicio de lavado de coches.

Mejor Franquiciador

Mejor Concepto de Franquicia de España

Mejor Servicio Luxury Detailing Con más de 15 años de experiencia, Alvato Carwash Detailing ha traspasado fronteras y ya opera con éxito en España, Andorra y Alemania, apostando por zonas de alto tráfico y visibilidad máxima. Además, se posiciona como un valor añadido para propietarios de parkings, centros comerciales o profesionales del sector del automóvil que deseen diferenciarse con un servicio premium y eco-responsable.

Una franquicia para emprendedores, inversores y visionarios

El modelo de Alvato está diseñado para adaptarse a múltiples perfiles: desde inversores que buscan rentabilidad rápida, hasta emprendedores con pasión por el sector y ganas de liderar una transformación ecológica. Con una estética vanguardista, procesos automatizados y libertad de horarios, esta franquicia representa el futuro del detailing de alta gama.

"Lo que hemos creado con Alvato Carwash Detailing no es solo un negocio: es una nueva forma de entender el cuidado del vehículo. Premium, sin agua, sin competencia", concluye Hernán.

Expansión de la mano de Tormo Franquicias

Alvato Luxury Detailing ha establecido una alianza estratégica con Tormo Franquicias Consulting para continuar expandiendo su red a nivel nacional.

Además, la marca mantiene un ritmo de crecimiento excepcional, firmando una media de dos nuevas franquicias por semana, lo que la posiciona como una de las enseñas con mayor proyección del sector.