Old Jeffrey; la sastrería protagonista de las ceremonias de esta temporada

La firma española, referente en moda de ceremonia masculina, se consolida en este sector gracias a su servicio personalizado y su visión contemporánea de la elegancia clásica. Madrid, 28 de abril de 2025. La llegada de la temporada de ceremonias marca un momento clave para los amantes del buen vestir. Y en este contexto, Old Jeffrey, marca española de moda masculina, reafirma su compromiso con la excelencia a través de su servicio de sastrería a medida y sus colecciones de confección (trajes y chaqués), pensados para los eventos más especiales. Dos modalidades que comparten un mismo propósito: vestir al hombre con elegancia y carácter, en esos momentos donde cada detalle cuenta.

El año pasado, Old Jeffrey vistió a más de 3.000 novios, consolidándose, así, como la elección referente en el universo de la ceremonia masculina.

Sastrería como experiencia personalizada El servicio de sastrería a medida de Old Jeffrey es una experiencia completa en la que el cliente es el protagonista. En su atelier privado ubicado en la madrileña calle de Lagasca 21, su equipo de profesionales asesora a cada cliente para diseñar su prenda ideal, en base a las necesidades específicas de cada ceremonia y del rol que desempeña en ella: ya sea como novio, padrino o invitado. La marca ofrece más de 200 referencias de tejidos premium y una metodología que garantiza un resultado impecable.

Confección a la altura de cada ocasión Asimismo, las colecciones ya confeccionadas o “Ready To Wear” de Old Jeffrey responden a quienes buscan inmediatez sin renunciar a la elegancia y calidad ni a la posibilidad de personalización de ciertos detalles. En el universo de la ceremonia, esta línea cobra especial relevancia gracias a sus diferentes opciones de chaqué y traje dos y tres piezas. En este contexto, Old Jeffrey deposita su confianza en la casa de tejidos italiana Vitale Barberis Canónico para la confección de sus prendas Ready To Wear.

El resultado son looks cuidados, versátiles y con identidad. Una propuesta ideal para quienes valoran la estética, pero también la flexibilidad y la diferenciación.

Chaqués: tradición con sello contemporáneo Old Jeffrey reinterpreta el chaqué desde una perspectiva actual, combinando la tradición formal con una mirada personalizada. La firma ofrece diferentes opciones: como el chaqué tres piezas (levita, chaleco y pantalón) o el chaqué clásico (levita y pantalón) que se puede personalizar escogiendo un chaleco adicional (de confección o medida), convirtiendo el conjunto en una expresión única.

En este contexto, y como guiño al gusto refinado de épocas anteriores, incorporan detalles de diseño representativos de la firma como pudiéramos destacar el ancho de solapa – impulsando looks más consistentes y potenciados con anchos de solapa que oscilan entre los 10,5cm y los 11.5 cm para las levitas.

Trajes: más que una alternativa Cada vez son más los hombres que apuestan por el traje como look principal de ceremonia. Old Jeffrey lo aborda con su opción de trajes tres piezas con líneas limpias y sobrias. Todo ello con la posibilidad de adaptar el corte, los acabados y los tejidos tanto en confección como en su reconocida sastrería a medida. Además, el auge de las “bodas de verano” da sentido a la amplia propuesta de trajes de lino que promueve la marca.

La camisería a medida: un imprescindible En el universo ceremonial de Old Jeffrey, la camisa a medida no es un añadido, sino una pieza esencial que define la elegancia desde el primer botón. Confeccionadas por un equipo de sastres y modistas con más de 30 años de experiencia, cada camisa se adapta a la morfología del cliente, garantizando un ajuste impecable y una estética refinada.

La calidad de los tejidos naturales certificados asegura comodidad y durabilidad, mientras que la personalización convierte cada prenda en una extensión de la personalidad de quien la lleva. Desde la elección del cuello —cuya altura y forma pueden ajustarse al milímetro— hasta la selección del tipo de puños, cada detalle es un ejercicio de precisión y buen gusto.

Los botones de nácar aportan un toque de distinción que marca la diferencia. Y para quienes buscan un acabado verdaderamente personal, los bordados ofrecen una oportunidad única de añadir iniciales, símbolos o diseños discretos que hacen de cada camisa una pieza exclusiva.

SOBRE OLD JEFFREY

Old Jeffrey es una marca española de moda masculina fundada en 2018. Especializada en sastrería a medida y colecciones de vestir y casual, combina tradición y vanguardia con un enfoque artesanal y un alto estándar de calidad. Su atención al detalle y su versatilidad la han convertido en un referente en el sector, especialmente en moda de ceremonia.

Inspirada en la Bahía de Jeffrey, en Sudáfrica, y bajo el lema “You’ll never know until you go”, Old Jeffrey representa a un hombre sofisticado, aventurero y auténtico, que valora la elegancia sin renunciar a la funcionalidad. Old Jeffrey no es solo una firma de moda, es un estilo de vida para quienes entienden que la elegancia no es solo cuestión de vestir, sino de vivir con carácter, curiosidad y pasión.