Nueva plataforma para ver películas gratis, EFILM amplía el streaming cultural en España

En un contexto en el que el acceso a contenidos audiovisuales es cada vez más digital y diverso, surge una propuesta innovadora impulsada por el sector público. Se trata de EFILM, una plataforma para ver películas gratis que redefine la forma en que los usuarios acceden al cine y la cultura, a través de las bibliotecas públicas de España. Esta iniciativa permite a los ciudadanos disfrutar de un amplio catálogo de títulos desde cualquier dispositivo y sin coste alguno, fomentando la inclusión digital y el acceso universal a los contenidos culturales.

La propuesta destaca no solo por su gratuidad, sino por su modelo colaborativo con las redes bibliotecarias autonómicas y municipales. El servicio ya está disponible en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja, entre otras, permitiendo el acceso mediante un simple carné de biblioteca. Esta estrategia convierte a EFILM en una herramienta potente de difusión cultural, democratizando el acceso al entretenimiento audiovisual legal y de calidad.

¿Cómo surgió la idea de crear una plataforma como EFILM y cuál fue la motivación principal detrás de esta iniciativa del sector público?

La idea de EFILM surgió de una evolución lógica dentro del sector bibliotecario. Durante años, se vendían DVDs a las bibliotecas de toda España, por lo que el paso siguiente fue natural: crear una plataforma digital de préstamos audiovisuales. Hace casi una década, se tomó la decisión de desarrollar internamente esta plataforma para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo cultural y facilitar el acceso digital al cine desde el entorno bibliotecario.

¿Qué hace diferente a EFILM frente a otras plataformas de streaming comercial? ¿Cuál es el valor añadido para el usuario?

EFILM se diferencia de las plataformas comerciales porque está pensada exclusivamente para usuarios de bibliotecas públicas. No hay suscripciones individuales: el acceso se realiza a través del carnet de biblioteca, y cada película funciona como un préstamo bibliotecario, no como una compra o alquiler comercial. El valor añadido para el usuario es el acceso gratuito a un extenso catálogo de cine de calidad, con contenidos alineados con el enfoque cultural y educativo del sistema bibliotecario.

¿Qué requisitos debe cumplir un ciudadano para acceder al catálogo de películas y contenidos que ofrece EFILM?

El único requisito para acceder a EFILM es tener un carnet de biblioteca. Al tratarse de un servicio público, cualquier persona residente puede obtenerlo acudiendo a su biblioteca local. Con este carnet, el usuario tiene acceso tanto a los servicios físicos como a los digitales, incluyendo EFILM.

¿Qué tipo de contenidos audiovisuales se pueden encontrar en EFILM? ¿Existe algún enfoque en públicos específicos o temáticas culturales?

EFILM ofrece miles de contenidos de todo tipo, desde cine independiente, documental, infantil, hasta cine de autor y clásicos. Aunque el catálogo es amplio y diverso, cada red de bibliotecas puede personalizar su oferta y priorizar ciertos contenidos según los intereses culturales de su comunidad. En ese sentido, existe un enfoque adaptado a públicos específicos y a la promoción de contenidos con valor cultural.

¿Qué comunidades autónomas ya han integrado esta plataforma a sus redes bibliotecarias y qué impacto ha tenido en esos territorios?

Prácticamente, todas las comunidades autónomas de España han integrado EFILM en sus redes bibliotecarias. Aunque la penetración ha sido desigual y el conocimiento de la plataforma aún no es uniforme, en los territorios donde ha sido bien introducida, la respuesta por parte de los usuarios ha sido muy positiva, consolidándose como una herramienta útil para la difusión cultural.

¿Cómo ha sido la experiencia de los usuarios con EFILM desde dispositivos móviles y qué mejoras recientes se han implementado?

La mayoría de los usuarios accede a EFILM desde dispositivos móviles, siguiendo una tendencia cultural creciente de consumo audiovisual en movimiento, especialmente en transporte público o momentos de ocio fuera del hogar. Aunque no se han implementado grandes mejoras específicas, la plataforma mantiene las funcionalidades esenciales para una experiencia fluida desde móviles, lo que ha permitido una buena acogida por parte del público.

En un momento donde el acceso digital puede ser limitado por razones económicas, ¿cómo contribuye EFILM a la inclusión y al desarrollo de hábitos culturales?

EFILM es un ejemplo de servicio inclusivo porque no supone un gasto directo para el usuario. El acceso está cubierto por el sistema bibliotecario, lo que permite que cualquier persona con un carnet de biblioteca —independientemente de sus recursos económicos— pueda disfrutar de cine online de calidad. Además, muchas bibliotecas ofrecen conexión a Internet en sus instalaciones, facilitando aún más el acceso digital y promoviendo la cultura como un derecho universal.

El catálogo de EFILM se actualiza de forma constante, incorporando títulos relevantes para distintas edades y preferencias. Desde cine español hasta producciones internacionales premiadas, pasando por documentales educativos y propuestas de autor, la selección busca reflejar la diversidad cultural y audiovisual del momento.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de administraciones públicas y redes de bibliotecas, se consolida como un ejemplo de innovación cultural con propósito social. En tiempos en los que el acceso a contenidos digitales puede ser limitado por razones económicas, EFILM surge como una alternativa gratuita, legal y de calidad.

Con esta iniciativa, EFILM se posiciona como la plataforma para ver películas gratis más accesible del panorama español, conectando tecnología, cultura y servicio público en un mismo espacio digital.