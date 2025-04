Edmundo Spohr impulsa la transformación digital de las pymes en Chile con soluciones accesibles y estratégicas

Santiago, Chile – Abril 2025. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan un desafío crucial: la falta de eficiencia y escalabilidad en un mercado cada vez más digital. Muchas operan con procesos manuales, lo que genera pérdidas de tiempo y dificultades para acceder a nuevos clientes. La solución está en adoptar herramientas tecnológicas. Sin embargo, implementarlas sin grandes inversiones o conocimientos avanzados en tecnología puede ser complicado.

Para abordar este problema, el experto en tecnología y transformación digital, Edmundo Spohr, fundador de Despega Digital y SpohrE, ofrece soluciones accesibles para las pymes.

Despega Digital: facilita la transición al mundo digital de manera eficiente.

SpohrE: brinda consultoría estratégica en digitalización empresarial.

Un viaje hacia la innovación Edmundo comenzó su carrera en una empresa transnacional del sector minero. Con formación en ingeniería, detectó oportunidades de automatización para mejorar la eficiencia en los procesos administrativos.

"Siempre he sido un apasionado de la tecnología", dice Edmundo. Su interés lo llevó a especializarse en bases de datos, herramientas digitales y sistemas. Con ese conocimiento, desarrolló soluciones tecnológicas que optimizaron operaciones empresariales.

Más tarde fundó Despega Digital con el objetivo de acercar la transformación digital a las pymes sin barreras económicas ni técnicas. A través de SpohrE, ofrece asesoramiento estratégico para empresas que necesitan una ruta digital adaptada a su realidad.

Beneficios de la transformación digital en las pymes La digitalización trae múltiples beneficios. “Automatizar procesos permite ahorrar tiempo y reducir costos operativos”, comenta Edmundo. También facilita la toma de decisiones gracias al análisis de datos, mejora el acceso a nuevos mercados y aumenta la competitividad.

"La tecnología ya no es solo para las grandes empresas", enfatiza. Hoy existen herramientas accesibles para negocios de todos los tamaños. En Despega Digital, ayudan a las pymes a elegir la mejor estrategia tecnológica. En SpohrE, brindan consultoría personalizada para quienes buscan un enfoque más específico en su transformación digital.

Caso de Éxito: Tati Mapelli y el Método TAC Un ejemplo concreto de cómo la estrategia y la digitalización pueden transformar un negocio es el caso de Tati Mapelli, reconocida empresaria y experta en repostería. Hasta hace poco, Tati dedicaba cerca de 70 horas semanales a su e-commerce y asesorías personalizadas. Aunque su negocio mostraba un crecimiento sostenido, la carga laboral era insostenible, con altos niveles de estrés y poco tiempo para su vida personal.

Todo cambió al aplicar el Método TAC, una estrategia que le permitió estructurar su operación con mayor inteligencia, delegar con confianza y enfocarse en acciones de alto impacto. En solo dos meses, Tati redujo su carga de trabajo en un 40% sin perder control sobre su negocio ni frenar su crecimiento. “No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor”, señala. Hoy, disfruta de más tiempo en familia mientras su negocio sigue evolucionando. Su experiencia demuestra que el éxito también pasa por la eficiencia y el equilibrio personal.

Desafíos y soluciones para una transformación exitosa A pesar de los beneficios, muchas pymes enfrentan barreras para digitalizarse. “Uno de los principales problemas es la resistencia al cambio”, explica Edmundo. Algunos empresarios temen que la tecnología complique sus procesos en lugar de simplificarlos.

“La capacitación es clave”, agrega. Mostrar con ejemplos concretos cómo la digitalización mejora el negocio ayuda a reducir el miedo al cambio. Otro obstáculo es el presupuesto. Sin embargo, hoy existen herramientas accesibles como software de gestión gratuito y plataformas de comercio electrónico de bajo costo.

La ciberseguridad también es una preocupación válida. “Siempre recomiendo invertir en buenas prácticas y herramientas de protección de datos”, menciona. En Despega Digital, acompañan a las empresas en cada paso del proceso. En SpohrE, diseñan estrategias digitales alineadas con los objetivos de cada negocio.

El futuro de las pymes en la era digital El futuro de las pymes depende de su capacidad de innovar y adaptarse. “Las empresas que adopten la digitalización no solo se mantendrán en el mercado, sino que crecerán en un entorno cada vez más competitivo”, afirma Edmundo.

Herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos pueden marcar la diferencia entre el éxito y la obsolescencia. En Despega Digital, siguen apostando por la transformación digital de las pymes. En SpohrE, ofrecen asesoramiento estratégico para optimizar este proceso con una visión experta y personalizada.

La digitalización ya no es una opción, es una necesidad. Con una estrategia adecuada y el uso inteligente de la tecnología, las pymes pueden mejorar su productividad y ampliar su alcance en el mercado global.