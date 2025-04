The Benalmádena International College obtiene la calificación de sobresaliente tras la inspección de NABS

The Benalmádena International College (The BIC) ha sido reconocido recientemente con la calificación de sobresaliente tras la rigurosa inspección de la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España (NABSS), consolidando su posición como uno de los centros educativos internacionales más destacados de la Costa del Sol.

La inspección de NABSS, referente en la acreditación de colegios británicos en España, avala la excelencia académica, la seguridad y el bienestar del alumnado, así como la calidad de la gestión y la enseñanza en el centro. Este logro es reflejo del compromiso diario de toda la comunidad educativa de The BIC con la mejora continua y la innovación.

Nueva etapa: Sixth Form Este año, The BIC ha ampliado su programa académico con la incorporación del ciclo Sixth Form, equivalente al bachillerato español, permitiendo a los estudiantes completar todas las etapas educativas en el propio centro y obtener una doble titulación válida para acceder tanto a universidades españolas como internacionales.

Valores y pilares educativos El éxito de The Benalmádena International College se sustenta en una filosofía educativa basada en cinco pilares fundamentales:

El bilingüismo, con el objetivo de que todos los alumnos alcancen una fluidez completa en inglés y español gracias a un profesorado mayoritariamente nativo y una sólida oferta curricular en ambos idiomas.

El aprendizaje personalizado, facilitado por clases reducidas que permiten adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante.

La integración de la tecnología como herramienta esencial para el aprendizaje moderno y la preparación de los alumnos ante los retos del futuro.

La importancia de las artes, que ocupan un lugar destacado en el currículo y contribuyen al desarrollo creativo y cultural de los alumnos.

El fomento del deporte y las actividades extraescolares, que refuerzan valores como la amistad, el trabajo en equipo, la perseverancia y la dedicación.

Además, The BIC promueve un entorno seguro y de protección para todos los estudiantes, asegurando que la comunidad educativa cuente con información clara y actualizada sobre las normativas y políticas del centro.

Con la máxima calificación otorgada por NABSS, la incorporación del ciclo Sixth Form y una sólida base de valores, The Benalmádena International College reafirma su liderazgo y su compromiso con una educación integral y de excelencia para sus alumnos, afianzándose como uno de los mejores colegios privados en Benalmádena.