Ecovalia presenta su informe anual ‘Producción y Consumo Ecológicos’ que demuestra que la tendencia de los españoles por estos alimentos continúa creciendo. Álvaro Barrera: "Que España lidere Europa es más que una cifra, es la prueba de que estamos preparados para asumir un rol protagonista en la transición hacia un modelo agroalimentario más sostenible" Ecovalia ha presentado un año más, en esta ocasión en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, su informe "Producción y Consumo Ecológicos", en el que se destaca que los españoles consumen más de 3.000 millones de euros en alimentos ecológicos y cultivan más de 3 millones de hectáreas.

Los datos muestran, en comparación con los del año anterior, una tendencia al alza tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos en España, lo cual significa que estos alimentos y bebidas se encuentran en una demanda creciente dentro de un entorno económico complicado.

La jornada ha comenzado con la presentación del informe a cargo de Diego Granado, secretario general de Ecovalia, quien ha destacado que "en España podemos sentirnos orgullosos, porque somos líderes en producción ecológica". Además, ha subrayado que "en estos más de 30 años de trayectoria, cada paso que damos refleja una transformación real en el sector: empezamos con 4.000 hectáreas de producción ecológica y hoy superamos los 3 millones".

Actualmente, la producción de alimentos ecológicos representa el 13% de la Superficie Agraria Útil, lo que nos sitúa como el país con mayor número de hectáreas de Europa, por delante de Francia, Italia y Alemania. El 75% de estas fincas se encuentra en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, siendo los cultivos predominantes los frutos secos, el olivar y los cereales.

"A pesar de los retos que supone adaptarse a los efectos del cambio climático, la superficie ecológica en España continúa creciendo, pues las condiciones agroclimáticas son privilegiadas y favorecen el desarrollo del sistema ecológico. Que España lidere Europa es más que una cifra: es la prueba de que estamos preparados para asumir un rol protagonista en la transición hacia un modelo agroalimentario más sostenible. Es una apuesta decidida por el futuro del campo español. No hablamos de una moda, hablamos de la base productiva del mañana", ha asegurado Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia.

Mientras que las actividades de producción se sitúan fundamentalmente en Andalucía y Murcia, la costa de Levante (Murcia, Valencia y Cataluña) concentra la transformación y comercialización. En este sentido, cabe destacar que el comercio exterior creció un 105% con respecto a 2023, especialmente desde Andalucía y la Comunidad Valenciana. Aunque Europa es el principal mercado, Estados Unidos se consolida como un importante destino de aceites y vinos, mientras que Asia con China y Japón a la cabeza, continúa creciendo como destino de las exportaciones.

La ganadería ecológica, especialmente la bovina, también ha experimentado un importante crecimiento en 2023, con un incremento del 18%. En España, el manejo del ganado y las razas autóctonas se adaptan favorablemente al sistema de producción ecológico y esto está propiciando que los ganaderos apuesten por este modelo de producción.

En cuanto al consumo, los españoles han consumido un 10% más productos ecológicos que en 2023. El gasto per cápita aumentó hasta los 66€ por persona, casi un 3% más, aunque el crecimiento sigue siendo lento e insuficiente. Ante estos datos, el sector confía en trabajar junto al MAPA para dotarlo de un plan de desarrollo de la producción ecológica, que permita revertir esta situación en el marco de la Estrategia Nacional de Alimentación.

"España continúa en novena posición en cuanto al consumo en Europa, a pesar de contar con la mayor superficie de producción ecológica entre los 27 países miembros. Casi la mitad de nuestros países vecinos ya regulan porcentajes mínimos de consumo de productos ecológicos en la restauración y comedores públicos, pero nosotros aún no lo hemos conseguido, y tenemos que trabajar entre todos para que nuestro país suba en ese ranking", ha afirmado Diego Granado, secretario general de Ecovalia.

Tras la presentación del informe anual ha comenzado la mesa redonda "El futuro de los alimentos ecológicos en la sociedad actual", con la participación de José Miguel Herrero, director general de Alimentación; David Caré, presidente de Asobio; Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia; y María Segura, responsable de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria en la Distribución Anged.

Los participantes coincidieron en que la brecha de precios entre los productos ecológicos y los convencionales ha ido disminuyendo progresivamente. Esto se debe, en gran parte, al avance de la tecnología y a la mejora en la eficiencia de las cadenas de distribución y la industria alimentaria, lo que ha permitido reducir los costes y, por tanto, acercar los precios finales de ambos tipos de productos. Aunque todavía queda mucho por hacer.

También estuvieron de acuerdo en que esta reducción de precios facilitará el acceso de más consumidores a los productos ecológicos. Además, si se fomenta la colaboración con las administraciones públicas, por ejemplo, a través de la inclusión obligatoria de productos ecológicos en comedores escolares y caterings públicos, el consumo de productos ecológicos en España se verá aún más impulsado.

Finalmente, José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha clausurado el acto señalando como "en los últimos años, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido más de 6 millones de euros en promoción a través de su campaña «Aquí somos ecológicos». Esta iniciativa forma parte de las acciones que lleva a cabo el Ministerio para fomentar la comercialización y el consumo de productos ecológicos, incluyendo también su participación en ferias y otros eventos donde se apoya a las empresas para que puedan estar presentes y ganar visibilidad".

Durante el evento han estado representantes de diversas instituciones y administraciones públicas, cuya presencia subrayó la relevancia del encuentro. Entre los asistentes, destacamos a diversos altos cargos de los Gobiernos de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La implicación de estas entidades demuestra el compromiso institucional con los temas abordados en esta jornada, y su presencia enriqueció el debate y la visión estratégica compartida entre los distintos actores implicados.

La jornada ha finalizado con una degustación de productos ecológicos andaluces, actividad apoyada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que incluía, entre otras cosas, chupitos de gazpacho, tabla de quesos ecológicos, quiché de champiñón y puerro y carrilleras ibéricas en salsa teriyaki, acompañada de vinos y zumos ecológicos.