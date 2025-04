"Cultura Emprende": el altavoz empresarial que democratiza el acceso a los medios desde Radio Intereconomía

En un entorno donde la visibilidad puede ser la diferencia entre crecer o desaparecer, Cultura Emprende ha sabido ocupar un espacio imprescindible en la radio española Cultura Emprende se emite cada viernes de 18:00 a 19:00 horas por Radio Intereconomía, lleva ya ocho años al aire dando voz a quienes más la necesitan: los emprendedores, empresarios y profesionales que luchan día a día por sacar adelante sus proyectos, innovar, generar empleo y dejar huella en su sector.

Desde sus inicios, Cultura Emprende nació con una convicción profunda: todos los proyectos, grandes o pequeños, merecen ser contados. Porque detrás de cada marca hay una historia, una persona con una visión, un equipo que sueña en grande. Y todos, absolutamente todos, merecen tener una oportunidad de llegar a los medios.

A lo largo de estos ocho años, el programa ha dado visibilidad a más de 1.000 proyectos empresariales, convirtiéndose en una plataforma real y cercana para difundir iniciativas que de otra manera podrían haber quedado en el anonimato. Lo ha hecho con rigor, con compromiso y con una sensibilidad especial por las historias que hay detrás de cada idea emprendedora.

El equipo de Cultura Emprende está formado por tres presentadores que aportan experiencia, humanidad y una visión amplia del ecosistema empresarial: Alejandra Ron-Pedrique, comunicadora nata especializada en emprendimiento con más de 20 años de experiencia en el sector de los centros de negocios y coworking; Ángel Calvo Mañas, mentor de negocios, experto en marketing estratégico y fundador del proyecto Eventos y Networking y su revista; y Víctor Delgado García, presidente de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas con más de 20 años de trayectoria. Juntos, logran equilibrar información útil, inspiración y análisis en un formato cercano y dinámico que cada semana suma oyentes y seguidores.

Más que un programa de radio, Cultura Emprende se ha convertido en una comunidad. Un espacio donde las ideas se comparten, donde los errores también se celebran como parte del aprendizaje, y donde el éxito se entiende como un camino colectivo. Aquí no importa si acabas de empezar o si ya lideras una multinacional: lo que cuenta es tu historia y lo que estás construyendo.

En tiempos de ruido y saturación de contenidos, este programa representa una pausa necesaria, un espacio de escucha activa, donde la empresa no es solo cifras, sino también valores, emociones y propósito. Porque cuando alguien se atreve a emprender, no solo pone en marcha un negocio: pone en juego su vida, sus ahorros, su tiempo, su ilusión.

Cultura Emprende es ese micrófono que se extiende para decirte: "Aquí estás. Y lo que estás haciendo merece ser contado".