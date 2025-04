Nuevo espacio de ESEI Business School en Barcelona, un hub de negocios, innovación y conciencia

ESEI Business School se prepara para abrir las puertas de su nueva sede en Sarrià - Sant Gervasi, en una de las zonas más activas, conectadas y vibrantes de Barcelona. Esta decisión estratégica marca el inicio de una etapa transformadora, con un espacio diseñado para potenciar el aprendizaje, la creatividad, la sostenibilidad y la conexión humana.

Ubicado cerca de L’Illa Diagonal, Cinesa Diagonal y el centro deportivo DIR Diagonal —antiguo campo del RCD Espanyol—, el nuevo local está rodeado de bares, restaurantes y frente a un parque urbano, lo que ofrece un entorno ideal para el bienestar y el networking. Además, en la misma plaza se encuentra una residencia de estudiantes con auditorio y polideportivo, generando un ecosistema académico y social que enriquecerá aún más la experiencia ESEI. Todo esto con excelente conexión en transporte público, gracias al tranvía y varias líneas de autobús.

El edificio ha sido diseñado al milímetro. Porque creemos que los espacios inspiran. En la planta baja, cinco aulas transformables se combinan con zonas tipo coworking, rincones para café, chill-out o lluvia de ideas improvisada. Todo el mobiliario ha sido elegido con un propósito: flexibilidad total. Mesas y sillas se mueven y se adaptan como un Tetris de posibilidades: clases en círculo, proyectos en grupo, presentaciones, eventos, talleres, afterworks… lo que la comunidad necesite, cuando lo necesite.

¿Un aula que por la mañana acoge una clase de marketing y por la tarde se convierte en mini auditorio para un pitch con inversores? Aquí es posible. ¿Una barra de café que se convierte en punto de encuentro entre estudiantes y empresas locales? También. Porque este campus no está pensado para el ayer, sino para lo que está por venir.

Además, el edificio integra tecnología domótica y soluciones de eficiencia energética, reforzando el compromiso con una escuela más sostenible y consciente, en línea con nuestros valores de impacto positivo y liderazgo con propósito.

Este salto no es casual. Es el resultado de escuchar —y mucho— a nuestra comunidad. Una encuesta a los estudiantes y exalumnos nos dejó claro que el alma de ESEI está viva y fuerte, pero que había ganas de evolucionar. De verse reflejados en un lugar que represente la esencia de una escuela moderna, inclusiva y con impacto.

Las obras acabarán a principios de mayo y parte del equipo se mudará entre mayo y junio. La gran inauguración será en octubre, con una rentrée académica llena de energía y sorpresas. En redes sociales, lanzaremos una cuenta atrás para que cada paso del proceso se comparta, se celebre, se viva en comunidad. Porque esto es, al fin y al cabo, un proyecto colectivo. Las fotos en este artículo son renders, lo bueno está por ver en las próximas semanas.

En ESEI no solo enseñan Business. Enseñan cómo construir ideas que transformen, cómo liderar con empatía, cómo trabajar en equipo en un mundo global.

¡ESEI crece, se transforma y está lista para hacer impacto!