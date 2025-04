Sonia del Palacio Tarín publica ‘El Autor de mi Destino’, una novela de amor, superación y erotismo con la música como trasfondo emocional.

CÍRCULO ROJO.- La autora Sonia del Palacio Tarín debuta en el panorama literario con “El Autor de mi Destino”, una novela publicada por Editorial Círculo Rojo que combina romance, erotismo y una profunda carga emocional. La obra, inspirada en vivencias personales y acompañada por una banda sonora con nombres como Antonio Orozco o Melendi, relata la historia de dos personajes marcados por el dolor que encuentran en el amor una vía de redención.

La novela, cuya gestación comenzó en abril de 2019, fue escrita en un primer borrador en apenas cinco meses y finalizada en su versión definitiva en 2021. Con una narrativa cercana y directa, la autora busca conectar con el lector a través de una historia que, según sus palabras, “toca el corazón” y está impregnada de música y emociones reales.

La trama gira en torno a Mario, un fisioterapeuta que pierde a su hermana en un accidente de tráfico y asume la tutela de su sobrina adolescente mientras inicia un proceso de recuperación física tras sufrir la amputación de una pierna. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Sofía, una mujer que también arrastra su propio duelo tras un divorcio. Ambos personajes se encuentran en el hospital donde él trabaja, dando lugar a una relación marcada por la atracción, la intimidad y la reconstrucción personal.

El Autor de mi Destino se caracteriza por un estilo narrativo sencillo y emotivo. La autora no elude escenas de contenido erótico, justificadas dentro del desarrollo de los personajes y tratadas con sensibilidad. El texto se apoya en la música como elemento narrativo, con referencias explícitas a canciones y artistas que acompañan emocionalmente la evolución de los protagonistas.

Sonia del Palacio Tarín, natural de España, comenzó a escribir a los 35 años como una forma de canalizar experiencias personales. El Autor de mi Destino es su primera novela publicada. La autora asegura que este libro “es una parte de mí, de mi vida, de mis emociones y de mi pasión por la música y la escritura”.

SINOPSIS

Mario ha aprendido a vivir con el dolor. Un accidente le arrebató demasiado: su hermana, su independencia, su confianza en el futuro. Ahora, entre sesiones de fisioterapia y el peso de la culpa, se dedica a cuidar de su sobrina y a reconstruir, poco a poco, lo que queda de sí mismo. Pero entonces aparece Sofía.

Sofía también conoce la pérdida, el miedo y la duda. Tras un divorcio que la dejó vacía, ha decidido que es hora de volver a empezar, de encontrar algo real. No busca a nadie, pero cuando Mario entra en su vida, las heridas de ambos parecen encajar como piezas de un rompecabezas incompleto.

Entre caricias que sanan y miedos que gritan, entre canciones que marcan el ritmo de sus vidas y miradas que lo dicen todo, El autor de mi destino nos sumerge en una historia de amor tan real como la vida misma. Un relato donde la pasión no es solo deseo, sino también refugio, y donde dos almas rotas descubren que, a veces, el destino se escribe con las manos de quien menos esperas.

AUTOR

Sonia del Palacio Tarín (Cartagena, 1978) sintió desde niña una gran afición por la escritura, plasmando sus experiencias en un diario.

A los 20 años comenzó a trabajar como camarera en un karaoke, una experiencia que despertó en ella su pasión por la música y la ayudó a superar su timidez al empezar a subirse al escenario.

A finales de 2024, tras superar una operación y un tratamiento contra un tumor de colon, decide dar el paso y, en 2025, publica esta novela.

Sus gustos musicales son muy variados y han sido una fuente de inspiración para este libro. Actualmente, está escribiendo una nueva novela y una biografía sobre la historia de su familia.