U.S. Polo Assn. y 4ocean refuerzan su alianza con el objetivo de retirar 160.000 kg de basura de los océanos

La marca oficial de la United States Polo Association y la empresa medioambiental 4ocean amplían su compromiso con la sostenibilidad global a través de un nuevo hito en su colaboración U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), en alianza con 4ocean, compañía con sede en Florida dedicada a erradicar la crisis del plástico en los océanos, anuncia con orgullo la ampliación de su iniciativa como Socio Certificado de Limpieza. Con un nuevo compromiso de retirar 56.000 kg adicionales de desechos, ambas organizaciones se marcan como meta eliminar un total de 160.000 kg de basura de ríos, océanos y litorales a nivel mundial.

4ocean lleva desde 2017 operando con capitanes y tripulaciones profesionales a tiempo completo, retirando más de 19 millones kg de residuos plásticos y otros desechos provocados por el ser humano en entornos acuáticos globales.

“Contar con un socio de limpieza certificado a largo plazo como U.S. Polo Assn. en nuestra misión de crear océanos más limpios es precisamente el tipo de relación que buscamos dentro de la comunidad”, señala Alex Schulze, cofundador de 4ocean.

“El liderazgo, la dedicación y el apoyo de U.S. Polo Assn. durante estos últimos cuatro años han sido fundamentales para lograr un impacto real en la lucha contra la contaminación plástica marina”, añade.

La colaboración entre ambas organizaciones comenzó en 2021 y ahora persigue un objetivo común: retirar 160.000 kg de residuos en todo el mundo. En conjunto, trabajan por una sostenibilidad positiva para los océanos mediante múltiples jornadas de limpieza. Bajo el lema “Play Your Part” (“Haz tu parte”), esta alianza representa una parte clave de la iniciativa global de sostenibilidad de U.S. Polo Assn., llamada USPA Life, centrada en reducir el impacto ambiental de la marca alineando sus prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y generando un efecto positivo en las personas, los productos y el planeta.

A través de USPA Life, 4ocean colabora con el equipo global de U.S. Polo Assn. en el condado de Palm Beach, Florida, participando por cuarto año consecutivo en la limpieza anual de playas organizada por la marca inspirada en el deporte del polo. Además, U.S. Polo Assn. ofrece una creciente selección de prendas, calzado y accesorios USPA Life con atributos sostenibles para consumidores comprometidos.

“Mientras seguimos ampliando nuestra iniciativa USPA Life, nos enorgullece renovar nuestra colaboración con 4ocean para hacer nuestra parte en la crisis del plástico marino, trabajando juntos para eliminar 160.000 kg de basura de los océanos del mundo”, afirma J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global.

“Esta alianza refleja el poder de la acción colectiva en favor de la sostenibilidad y subraya nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental y social”, concluye.

Como parte adicional de esta colaboración, 4ocean ha sido designado Socio Oficial de Reciclaje del U.S. Open Polo Championship de 2025, recogiendo residuos plásticos durante el prestigioso evento celebrado en el USPA National Polo Center (NPC).

También se puso a la venta una pulsera de edición especial diseñada por 4ocean, disponible en la tienda USPA Shop del NPC. Asimismo, la empresa de limpieza oceánica ha lanzado una serie de anuncios televisivos durante la final del campeonato, transmitida a través de diversas plataformas de ESPN, logrando así sensibilizar a millones de personas en todo el mundo.

Más información sobre esta alianza en el siguiente enlace: uspoloassnglobal.com/4ocean