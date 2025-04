GPM Global Purchasing Management y e-buyplace potencian la gestión empresarial con su plataforma de compras

Las empresas que han logrado destacar en la actualidad no solo optimizan sus estrategias comerciales, sino que transforman sus procesos internos con soluciones digitales. En un mundo donde la velocidad y la precisión son clave, la plataforma de compras se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar eficiencia operativa y una gestión ágil del abastecimiento.

En este escenario, GPM Global Purchasing Management, firma especializada en consultoría en abastecimiento estratégico y finanzas, ha establecido una alianza con e-buyplace (Argentina), una plataforma de compras diseñada para digitalizar y automatizar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios.

Gracias a esta colaboración, las empresas pueden mejorar su relación con proveedores, reducir costes y optimizar su modelo de compras de manera integral.

Del caos a la eficiencia: una plataforma que transforma la gestión de compras La gestión de compras en muchas empresas sigue siendo un proceso con múltiples desafíos: tiempos de respuesta prolongados, falta de trazabilidad en las operaciones y una alta carga administrativa. La solución a estas problemáticas se encuentra en herramientas que permitan automatizar y optimizar cada etapa del proceso de compras.

Gracias a la alianza entre GPM Global Purchasing Management y e-buyplace, las organizaciones pueden acceder a una plataforma de compras que centraliza la gestión de proveedores, digitaliza los procesos de aprobación y se integra con sistemas ERP para mejorar el flujo de trabajo. Su capacidad para reducir el trabajo transaccional en un 60% libera a los equipos de compras de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en estrategias de abastecimiento más eficientes.

Además, la automatización del proceso garantiza que solo los proveedores y contratistas que cumplan con los requisitos de homologación puedan operar dentro del sistema. Esto no solo mejora el cumplimiento normativo, sino que también optimiza la seguridad y eficiencia en el acceso a bienes y servicios.

Resultados medibles: menos tiempo, más control y ahorro garantizado El impacto de la digitalización en compras no solo se mide en términos de eficiencia, sino también en reducción de costes y optimización de recursos. La plataforma de compras e-buyplace permite disminuir el ciclo de adquisiciones en un 50%, lo que se traduce en una mayor agilidad para la toma de decisiones y una mejor planificación del abastecimiento.

Asimismo, su implementación contribuye a la reducción del gasto en compras fuera de contrato en un 23%, asegurando que todas las adquisiciones se ajusten a las estrategias de negocio de la empresa. La flexibilidad del sistema de aprobaciones web facilita la adaptación a cambios organizacionales, permitiendo a las compañías mantener el control de sus compras incluso en escenarios dinámicos.

Con esta alianza, GPM Global Purchasing Management y e-buyplace consolidan una solución que no solo digitaliza el proceso de compras, sino que redefine la manera en que las empresas gestionan sus adquisiciones. La eficiencia, el control y la optimización de recursos son ahora una realidad tangible gracias a esta innovadora plataforma.