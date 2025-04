'ANALISTASPADEL NO TIENE LÍMITE' | Conversación con el CEO del medio que revoluciona las noticias de pádel

Entrevista exclusiva con el fundador de AnalistasPadel, el medio especializado en noticias de pádel con 200K seguidores y más de medio millón de lectores.

Descubre cómo empezó, su visión del crecimiento global del deporte y sus proyectos innovadores.

Lolo, cuéntanos: ¿Cómo surge la idea de crear AnalistasPadel, un medio 100% enfocado al mundo del pádel?

El pádel es un deporte que siempre he tenido presente en mi vida desde los 3 años, ya que tenía una pista en mi casa de la playa. Cuando empecé a estudiar comunicación en la universidad, me tiraba horas y horas viendo partidos de pádel y practicándolo. Finalmente, en 2017 me fui de Erasmus a Milán donde trabajé como profesor y competía. Tras volver del Erasmus, conocí una plataforma que ofrecía apuestas de pádel y ahí empezó todo. Creé un grupo en Telegram y nuestro primer logo y compartía pronósticos de pádel de forma gratuita y libre.

¿Cómo avanza el proyecto hasta ser lo que es hoy?

Realmente el proyecto fue avanzando con una naturalidad tremenda. Se me presentó la oportunidad de tener un programa en radio en Radio Marca Córdoba, costaba 200 euros mensuales y conseguí un socio que es uno de mis mejores amigos. Dividíamos costes y yo pagaba mi parte con lo que ganaba en unas prácticas de empresa que estaba realizando con la universidad. El programa fue un éxito y lo aprovechábamos para promocionar nuestro canal de Telegram, además siempre conseguíamos entrevistar a jugadores TOP como Javi Garrido que es de Córdoba y participaba frecuentemente o incluso Martita Ortega o Juan Lebrón. Luego decidimos grabarnos los programas para emitirlos en Youtube y así abrimos otra nueva vía. Lo más increíble es que a pesar de todo, nunca intentamos monetizar el programa con publicidad y los pronósticos los hacíamos de forma esporádica. Finalmente con el COVID fue cuando decidimos crear la web de noticias y las RRSS con el fin de convertirnos en un medio de comunicación potente y referente en noticias de pádel. A día de hoy contamos con casi 200k seguidores en todas nuestras RRSS y más de medio millón de lectores mensuales.

¿Cómo se desarrolla AnalistasPadel de forma que se convierta algo de lo que poder vivir?

Buena pregunta. La verdad que me ha costado bastante poder mantener AnalistasPadel durante este tiempo hasta ahora que estamos en un momento muy bueno, pero se que tenemos una capacidad de mejora muy grande por la que estamos trabajando muy duro. En pleno año de Covid en 2019 acabaría mis estudios y AnalistasPadel no generaba ingresos, pero íbamos creciendo considerablemente en RRSS y nos contactó una marca para hacer una publicidad por unos 40 €, en ese momento me di de alta de autónomo para hacer las cosas bien y a los dos días me fui a Italia para trabajar como profesor en un club, en concreto a Siracusa junto a mi hermano. Allí el pádel estaba teniendo un boom y pensé que era la mejor opción de poder tener mis ingresos y a la vez desarrollar la empresa grabando contenido e invirtiendo. La época en Italia fue de dar muchas clases a dar cada vez menos, ya que AnalistasPadel generaba cada vez más ingresos y le dedicaba más tiempo. Después de dos años por allí, decidí volverme a España y centrarme solamente en el medio.

¿Cómo ve la evolución del pádel a nivel global y qué rol juega su medio en este crecimiento?

El pádel es un deporte que está viviendo un crecimiento espectacular en todos los continentes. Es un deporte que cada vez que llega a un sitio, no para de crecer y la gente se vuelve loca por jugar. En cuanto al rol de mi medio, creo que va de la mano sobre todo con las marcas y empresas que colaboramos. Ya que mientras crecemos y obtenemos seguidores de muchos países nuevos, le vamos dando también visibilidad a esas marcas que están tratando de crecer y llegar a esos lugares nuevos y ellas nos dan el apoyo económico para poder continuar con la empresa. Nosotros ahora mismo estamos centrados en tener una regularidad en todas las plataformas sociales y adaptarnos a la competencia y a su vez, intentando desarrollar nuevas ramas que permitan llegar a nuevos destinos. Un ejemplo es la web, que aún está en fase BETA, pero la tenemos completamente en inglés y creo que de aquí a final de año seremos potentes también por esta vía, ya que podemos captar nuevos seguidores de habla inglesa. Hay otros medios que lo hacen, pero lo crean todo con traducciones automáticas. Nuestro medio es el primer medio del mundo capaz de ofrecer noticias en español o en inglés totalmente escritas manualmente desde su lengua. Creo que es algo que tiene mucho trabajo, pero que lo veremos recompensado en el futuro.

¿Cómo compite con plataformas generalistas que también cubren pádel? (ej. RRSS, medios deportivos tradicionales)

Actualmente, competir con un medio deportivo tradicional multideporte no tiene mucho sentido. Nosotros al final el 100% las visitas son usuarios de pádel por lo que el valor de nuestro lector está por encima desde mi punto de vista. A pesar de eso, nosotros hemos conseguido estar en la primera posición de Google por Noticias pádel, y sé de primera mano que hemos conseguido en algunos meses, un numero mayor de lectores que estos medios. Por otro lado, creo que nuestro fuerte es nuestra diversificación, ya que estamos presentes en prácticamente todas las RRSS, incluida Youtube y tenemos esa presencia web importante. Al final otros medios suelen utilizar solo RRSS o Youtube, pero no tienen web. O simplemente tienen web t RRSS pero no usan Youtube.

¿Ha incorporado formatos innovadores para destacar (ej. streaming de partidos, reality shows, entrevistas en redes)?

Sí, de hecho, nosotros hemos ido incorporando progresivamente nuevo tipo de contenido o de publicaciones y hemos estudiado el comportamiento de la audiencia para intentar ofrecer contenido de calidad y que guste. Hace muy poco hemos comenzado una sesión nueva en Youtube con Mati Díaz, que es uno de los mejores jugadores de la historia del pádel y tenemos pensado hacer entrevistas con jugadores, entrenadores o periodistas en directo cada semana a través de Youtube y no descartamos que se pueda hacer en otras plataformas dentro de muy poco.

¿Ha explorado alianzas con figuras del pádel (jugadores, entrenadores, marcas) para crear contenido exclusivo?

Sí, gracias a estar siempre presente en la mayor parte de torneos posibles y a mi vinculación con el deporte tengo amistades y conocidos dentro del circuito. Esto nos ha permitido establecer colaboraciones de éxito con marcas como Padel Market, que nos permite tener contenido de producto de pádel. O el caso de Mati Díaz que mencioné anteriormente. Tenemos en mente de aquí a muy poco, empezar series con varias academias con entrenadores de jugadores profesionales o incluso grabar vídeos con los propios jugadores. Estoy deseando poder empezar con este contenido.

¿Han pensado en diversificar ingresos (ej. venta de equipamiento, cursos online, organización de torneos)?

Desde luego, aunque ahora mismo estamos centrados en darle el mejor servicio a nuestros sponsors, nos encantaría poder hacer más cosas y generar otros ingresos a través de estas vías. El año pasado, tuvimos un acuerdo con un club y organizamos dos torneos que fueron un éxito en Madrid. Este año nos gustaría poner en venta nuestra equipación oficial y tengo un producto exclusivo de pádel que me gustaría poder sacar a la venta dentro de muy poco… ya lo veréis Por otro lado, todo esto al final supone tiempo y los gastos de mantener un medio de comunicación seria no son bajos, ya que tengo un community manager y filmaker, un informático, varios redactores, un editor de vídeo, etc. Al final estoy dedicándole muchísimo tiempo ahora mismo a la empresa y necesito estar coordinado a la perfección para poder empezar a diversificar.

¿Qué errores cometió en la gestión del medio y qué aprendió de ellos?

Creo que uno comete errores casi todos los días, lo importante es no volver a repetirlos por segunda. He pasado por algún problema debido a impagos de clientes que no saben el daño que cometen cuando establecen un acuerdo contigo y no te pagan, eso es lo que me ha quemado y desmotivado en dos ocasiones hasta casi dejar la empresa y replantearme todo. Ahora todo acuerdo lo establecemos de manera profesional y por contrato para que no nos vuelva a pasar. Lo que más me ha costado siempre es conseguir a gente la cual me hiciera un trabajo espectacular por el menor precio posible, al final se complicaban muchas cosas. A día de hoy quiero rodearme del mejor equipo y creo que lo estoy consiguiendo, ya que estoy apostando por gente profesional. También me he dado cuenta que si tu no haces algo, nadie lo va a hacer por ti y esto me ha ayudado mucho a decidirme en ciertas ocasiones a ejercer tareas o deberes que en otros momentos hubiera dejado pasar.

