El Gobierno aprueba más de 6.000 plazas en la OEP 2025 para Policía Nacional y Guardia Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 15 de abril parte de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que incluye 6.032 nuevas plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 2.914 para la Policía Nacional y 3.118 para la Guardia Civil. Esta cifra consolida ambas oposiciones como algunas de las más accesibles y estables del panorama nacional.

Desde Formación Ninja, academia especializada en la preparación de oposiciones con técnicas de estudio, consideran este anuncio como un “pistoletazo de salida” para miles de aspirantes.

«La Oferta es el momento clave en la carrera por una plaza. Hay que llegar preparados a este punto, porque es donde empieza el calendario real de convocatorias», explica David Fuentes, director de Formación Ninja.

Esta OEP aplica una tasa de reposición de un 125 por ciento sobre las bajas registradas durante el año pasado. Las tasas de reposición superiores al 100 por ciento han sido una constante del Ministerio del Interior desde 2018 para recuperar los 13.077 efectivos que Policía Nacional y Guardia Civil que se perdieron entre 2011 y 2017. Desde 2018, se han incorporado a las Fuerzas de Seguridad 14.391 nuevos efectivos. Gracias a ello, Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaron en conjunto, los 156.463 agentes en diciembre de 2024, máximo histórico.

Claves de esta OEP: estabilidad, plazas libres y sin necesidad de carrera universitaria Las oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil vuelven a destacar este año por su alto número de plazas y frecuencia de convocatorias. Son dos de los procesos selectivos más estables del país y no requieren titulación universitaria, lo que las convierte en una opción muy accesible para miles de aspirantes.

En concreto, la OEP 2025 incluye:

2.764 plazas para la Escala Básica de Policía Nacional, accesibles con el título de Bachillerato.

3.118 plazas para Guardia Civil, a las que se puede acceder con ESO.

Ambos cuerpos ofrecen una salida profesional sólida, con estabilidad laboral, buen salario y posibilidades reales de promoción interna, lo que los convierte en una alternativa atractiva frente a la precariedad del empleo privado.

Lío en el anuncio de plazas de Guardia Civil El martes 15 de abril a las 12:30 horas daba comienzo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A los pocos minutos de arrancar, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría aportaba los datos relativos a la OEP de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Se convocan 6032 nuevas plazas para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Se trata concretamente de 2.914 plazas para la Policía Nacional y 2.764 para la Guardia Civil», afirmaba Pilar Alegría.

Los números no terminaban de cuadrar, y la incomprensión se apoderó de academias y opositores que estaban esperando en directo el anuncio de estas cifras. Tras unos minutos de números cruzados y diferentes versiones, el propio Gobierno comunicaba otras cifras a través de su cuenta de X (2.914 Policía Nacional y 3.118 Guardia Civil).

Esas ya sí parecían ser cifras más comprensibles. Y ya sí, instantes después, era el propio Ministerio del Interior quien confirmaba estas cifras. Unos minutos de incertidumbre entre preparadores, que no va más allá de la anécdota y la incertidumbre a la que miles de opositores están continuamente expuestos.

En conclusión, la Guardia Civil oferta un total de 3.118 nuevas plazas, de las cuales se reservan 1.248 a militares profesionales de tropa y marinería (el 40 por ciento) y otras 240 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

Además, por si fuera poco, los aspirantes han recibido más noticias: la Guardia Civil ha confirmado que el examen teórico se realizará en septiembre. Con esta fecha sobre la mesa, es el momento de planificar bien los meses que vienen, priorizar el estudio y asumir que la plaza exige compromiso y esfuerzo constante. El verano será clave para marcar la diferencia.

Más efectivos para el Cuerpo Nacional de Policía La Policía Nacional refuerza su plantilla con un total de 2.914 nuevas plazas contempladas en la OEP 2025. De ellas, 2.764 corresponden a la Escala Básica (categoría de policía) y 150 a la Escala Ejecutiva (categoría de inspector). Se trata de la oferta más grande de los últimos siete años, buscando así responder al relevo generacional y a las crecientes necesidades de seguridad en todo el territorio nacional.

Dentro de la Escala Básica, 553 plazas están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que cuenten con al menos cinco años de servicio, una vía que facilita la transición a la función pública para quienes ya han servido en las Fuerzas Armadas.

El ingreso en la Policía Nacional es una salida profesional muy atractiva para quienes buscan estabilidad, vocación de servicio público y posibilidades reales de crecimiento. Los aspirantes pueden acceder con el título de Bachillerato.

