Ejemplo de turismo responsable en Fuerteventura; Magic & Sailing reduce residuos plásticos en sus tours

En un firme paso hacia la sostenibilidad y la protección del entorno natural de Fuerteventura, se han implementado medidas en todas las excursiones en barco que ofrece la compañía, entre ellas las populares excursiones en catamarán en Fuerteventura de la empresa líder en excursiones marítimas y con la flota de barcos más grande de las Islas Canarias, Magic & Sailing. En una entrevista con la propietaria de una de las empresas que ofrecen las actividades más demandadas por quienes buscan disfrutar del mar de forma segura, cómoda y respetuosa con el entorno, se ha podido comprobar la acción que tan gran y positiva repercusión han tenido al haber introducido vasos de polipropileno reutilizables en todas sus excursiones marítimas. Esta medida se alinea con el compromiso de la empresa por reducir el impacto ambiental en una de las islas más visitadas del archipiélago canario y se enmarca en una estrategia más amplia de turismo responsable.

Fuerteventura, con sus aguas cristalinas y su biodiversidad marina, es un destino de ensueño que recibe millones de turistas cada año. Sin embargo, esta afluencia masiva también implica una gran responsabilidad: proteger el delicado equilibrio de sus ecosistemas. Conscientes de ello, en Magic & Sailing han decidido liderar con el ejemplo e implementar acciones reales que contribuyan a preservar la belleza natural de la isla.

El uso de vasos de polipropileno reutilizables, un material reciclable, duradero y respetuoso con el entorno, permitirá reducir significativamente la generación de residuos a bordo. “No se trata solo de ofrecer una experiencia inolvidable, sino de hacerlo de una forma que no comprometa el futuro del océano que tanto amamos”, destaca Isabel Sosa, la visionaria detrás del proyecto y cofundadora de Magic & Sailing.

Desde la creación de la empresa, Isabel ha apostado por un modelo de turismo que combine calidad, respeto por el medio ambiente y conciencia social. Esta nueva acción refuerza el mensaje de que cada gesto cuenta y que el turismo puede ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en el entorno.

La iniciativa no solo busca mejorar las prácticas internas de la empresa, sino también inspirar a turistas y residentes a adoptar hábitos más sostenibles. “Queremos que nuestros visitantes se lleven no solo el recuerdo de haber visto delfines o ballenas en libertad, sino también la conciencia de que, con pequeñas acciones, pueden contribuir a cuidar el planeta”, añade Isabel.

Con este compromiso, Magic & Sailing se consolida como una referencia en turismo responsable en Fuerteventura, demostrando que es posible disfrutar del mar sin dejar huella. Una invitación abierta a repensar cómo se relacionan con la naturaleza en un entorno que, más que nunca, necesita ser protegido.