Tendencias en peinados y manicuras de novia para esta primavera/verano

Entre abril y agosto es la temporada alta de bodas en España, aprovechando el buen tiempo y que los días son más largos. Tanto para la novia como para la madrina e invitadas, lo más importante es el vestido, pero también el peinado y la manicura que llevaremos en un año con tendencias muy marcadas, destacando los moños bajos y las melenas largas y onduladas, como para nuestras uñas el estilo 'mermaidcore', los toques plateados, las 'dottynails' o las uñas 'baby french'.

Tendencias en peinados - Bodas 2025

Un consejo habitual de Berenice Espejo, manicurista oficial de Entity España, cuando se acerca una boda, es el de no dejar el tema de la manicura para el final, como si fuera menos importante: “Debemos buscar un salón con al menos dos meses previos a la boda además de seguir los consejos por parte de las profesionales. Si nuestras uñas tardan en crecer y no queremos echar mano de extensiones, conviene cuidarlas al detalle con fortalecedores y sérums de crecimiento para que el día del enlace estén perfectas y con la longitud deseada. Además, si somos la novia, necesitamos de unas buenas uñas para levantar el vestido, siempre un largo discreto, con preferencia habitualmente por manicuras francesas y tonos elegantes en pastel y nude, nunca estridentes, recordemos que el protagonismo lo tiene el anillo y no el color de nuestras uñas. Para las invitadas, este año vuelven los rojos y azules más fuertes y poderosos, así como tendencias actuales como el efecto ojo de gato (cateye) o en tonalidades, el mocha mousse que nos acompañará todo 2025”.

Para las más clásicas, los tonos pastel, coral, turquesa, nácar o nude competirán con los blancos,los rosas más dulces, el efecto lipgloss o las uñas jabón (soapnails): “Si optamos por darle una apariencia natural a nuestras uñas sin perder por ello el glamour, tenemos gran cantidad de alternativas, como las milkynails o las baby french. Podemos atrevernos con toques en oro y plata, muy de moda, o si se trata de una boda en la costa y junto al mar, optar por el estilo mermaidcore con tonos salmón, turquesa, azul celeste, coral o verde mar. Menos frecuentes en un casamiento pero actualmente tendencia: las dottynails o las uñas vichy”.

Peinados de novia 2025: tendencias y clasicismo



Es difícil que algún año se apueste por el riesgo en los peinados de novia, otro tema son ya los de invitadas: “Para la primera, un buen moño ancho y bajo es ideal pero sin llegar a sleekbun, mejor con mechones sueltos a ambos lados, es clásico pero efectivo y elegante, también un moño alto trenzado es una opción estupenda. Por supuesto, se pueden añadir cristales u horquillas con strass” – aconseja David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid. En el caso de las invitadas o incluso de la propia novia, una melena con ondas trabajada con tenacillas es un look de lo más favorecedor: “O un semisuelto con ondas y tiara de flores naturales, un recogido bajo con volumen en la nuca, un falso bob ondulado tipo años veinte o una trenza bubble y de raíz, siempre con volumen pero nunca apretada. Las coletas en zigzag sólo si tienes mucho pelo y además volumen, y si seguimos con trenzas, apostar también por las más bohemias, escondidas y texturizadas”.