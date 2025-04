Bienestar y belleza se fusionan en Corte Estilistas, el salón de peluquería holística referente en Gijón

En un entorno cada vez más consciente de la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, surge una nueva forma de entender la belleza: el enfoque holístico. En pleno corazón de Gijón, Corte Estilistas se posiciona como un referente en esta filosofía, integrando a una peluquería moderna, rituales energéticos, productos sostenibles y servicios personalizados que no solo transforman la imagen exterior, sino que también promueven el bienestar integral. Con más de dos décadas de experiencia, este salón que lucha por estar al día en formación continua, ha sabido evolucionar hacia una propuesta que equilibra estética, salud capilar y armonía emocional.

¿Qué significa para Corte Estilistas ofrecer un enfoque holístico en peluquería y estética?

Un cambio de look holístico, reconecta con tu esencia, deseamos alinear tu apariencia externa con tu ser interior, para reconocerte más auténtica y profundamente, permitiéndote brillar desde el interior hacia fuera. Velas, aceites esenciales, flores frescas, plantas, productos orgánicos nos ayudan a ello.

¿Cómo se integra el bienestar en cada uno de los servicios que ofrece el salón?

Comenzamos el día encendiendo una velita para la gratitud,un incienso para purificar la energía del salón y de nuestros clientes, cada día nos acompaña el cuarzo que sentimos dará fuerza a nuestro trabajo, creatividad o relajación. Sumamos a ellos un servicio personalizado, en un ambiente agradable, ofrecemos un té o infusión, masaje relajante en cuero cabelludo al realizar el lavado de cuero cabelludo, productos orgánicos con aromas que trabajan a un nivel sensorial y en ocasiones terminamos el tratamiento capilar con masaje de saquitos calientes florales,con la energía del cuenco tibetano.

¿Qué papel juegan los rituales como el Corte Holístico AKAI-ZEN en este enfoque integral?

Este ritual combina un corte de cabello con la alineación de tu energía femenina, sahumerios, cuarzos, cuenco tibetano, esencias, meditación o Reiki me ayudan a conseguirlo. De este modo se sueltan bloqueos, poco a poco se va equilibrando tu ser y liberando energías estancadas. Un corte personalizado realizado con amor, transforma tu look y revitaliza tu campo energético.

¿Por qué es importante para el equipo de Corte Estilistas trabajar con productos orgánicos y sostenibles?

Le damos gran importancia, pues de ello depende “el cuidado del planeta”, nuestra salud y la de nuestros clientes.

¿Cómo perciben los clientes este enfoque centrado en la persona y no solo en la imagen exterior?

Con gratitud, pues es un trabajo realizado desde el cariño, compartimos experiencias de BIENESTAR que antes de salir del salón, o tras un lavado de cabello, masaje corporal… La clienta suele darnos las gracias o un inmenso abrazo, sin conocerte… Eso para nosotras es TODO, está claro que algo se está haciendo bien y la motivación aumenta y aumenta…

¿Qué tipo de formación o preparación especial requiere un estilista para trabajar desde una mirada holística?

Por supuesto con Loreal desde hace años llevamos formándonos a nivel profesional, con Kevin murphy, por nuestra parte con formaciones continuadas en corte, recogidos de novia, colo, mechas, balayage…. Pero hemos ido más allá. Para ello ha sido pilar importante la formación en Reiki de Ester Fernández Vázquez, directora y trabajadora del salón, la certificación de terapeuta holistica(esencias, cuarzos, meditación, PNL= programación neurolinguistica), traslada y comparte al equipo que así lado se formaron en este tiempo en terapia curly, masajes energéticos, tratamientos capilares con ozono y con vapor…..llevamos 3años esforzándonos para crecer como peluquería holística, dando un servicio diferente, más nuestro, más desde el cuidado y el amor.

¿Qué mensaje le darían a quienes buscan no solo verse bien, sino sentirse bien desde adentro hacia afuera?

Que no duden en probarlo, el verte y sentirte bien es tan importante…, el potenciar tu autocuidado te ayuda a elevar tu autoestima, tu ser, física, emocional y espiritualmente impactando así positivamente a todos los aspectos de tu vida.

En un contexto donde la belleza fusionada con la vanguardia ya no se concibe como un concepto meramente estético, sino como una expresión profunda de equilibrio personal, espacios como Corte Estilistas marcan la diferencia. A través de su propuesta holística y una atención personalizada que prioriza el bienestar emocional, físico y energético, este salón en Gijón redefine la experiencia en peluquería y estética. Supera y acompaña el cambio de imagen, una renovación integral que invita a conectar con uno mismo, en un entorno agradable donde cada detalle está pensado para cuidar, armonizar y transformar desde dentro hacia afuera.