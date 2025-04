Repara tu Deuda Abogados cancela 336.027 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

7 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Mallorca (Baleares) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 336.027 euros de deuda en Mallorca (Baleares). Un total de 7 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Mallorca (Baleares).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer ha quedado liberada de una deuda de 48.401 euros. Su insolvencia se originó porque tuvo que irse sola de alquiler como consecuencia de la separación de su entonces pareja. Para pagar la fianza de la vivienda, necesitó solicitar un préstamo porque no disponía de la cuantía que le solicitaban. A ello, hay que añadirle que era autónoma y se le averió su vehículo, indispensable para trabajar. Más tarde, se quedó en situación de desempleo.

2) 41.464 euros es la cantidad cancelada por un hombre. Perdió su empleo y sus gastos más básicos no le permitieron hacer frente a los préstamos contraídos. Además, sufrió un accidente, motivo por el cual necesitó nuevo apoyo económico.

3) La deuda de 32.595 euros de un hombre se originó a partir de la necesidad de financiación para la reforma de la vivienda habitual. Posteriormente, el deudor perdió su puesto de trabajo, lo que supuso que su economía se viera afectada. Ante la imposibilidad de conseguir un trabajo, se le otorgó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. No obstante, con los ingresos generados, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad nació en Estados Unidos hace más de cien años. En España fue aprobada por el Parlamento en el año 2015. Permite que particulares y autónomos sean exonerados de las deudas que no pueden asumir y consigan reactivarse financieramente y empezar desde cero.

Para ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad, se han de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe en todo momento, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de sus representados. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.