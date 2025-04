El conflicto en Sudán entra en su tercer año. Más de 600.000 personas en riesgo de perder la vida si no se actúa ya

Mientras Sudán entra en su tercer año de devastador conflicto, la agencia internacional de ayuda humanitaria World Vision ha advertido que el hambre sin precedentes amenaza con matar a 600.000 personas en cuestión de días o semanas a menos que se tomen medidas urgentes.



Más de 30 millones de personas en todo Sudán -más de la mitad de la población- necesitan ahora ayuda humanitaria, y la escalada del hambre, la violencia sexual y las necesidades de salud mental están creando una de las emergencias humanitarias más graves -y más desatendidas- del mundo. Con el desplazamiento forzado de casi 15 millones de personas, Sudán sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo.

“Sudán se enfrenta ahora a una tormenta perfecta de hambre, violencia y trauma. Los niños y niñas sufren malnutrición aguda, las familias están destrozadas, los casos de cólera aumentan en el Nilo Blanco poniendo en peligro a 292.000 niños y niñas y, sin embargo, el mundo permanece en silencio. Sencillamente, no hay ayuda suficiente para alimentar a las personas vulnerables”, afirma Simon Mane, director nacional de World Vision Sudán.

“30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, es decir, 3 de cada 5 personas que viven en Sudán. Sólo se ha recibido el 6,3% de los 4.200 millones de dólares que se necesitaban para ayudar a los más necesitados este año. Los recortes de financiación han reducido ahora la petición de respuesta a 2.400 millones de dólares. Los recortes, a menos que se reviertan, costarán vidas infantiles y significarán que millones de personas se quedarán sin alimentos y servicios vitales y se enfrentarán a la muerte y la privación", añade Simon Mane.

Aunque la reciente toma de partes de Jartum ofrece una nueva oportunidad para ampliar las operaciones humanitarias, World Vision advierte que, a menos que se aproveche este momento, la inseguridad alimentaria aguda podría extenderse rápidamente por múltiples regiones. Además, la cantidad de personas que recibirán ayuda en Sudán se ha reducido de 20,9 millones a 17,3 millones, debido al déficit de financiación en el Plan de Necesidades Humanitarias y Respuesta (HNRP, por sus siglas en inglés) de 2025.

"Tenemos que hacer todo lo posible para hacer llegar ayuda vital a la infancia que está al borde de la muerte por inseguridad alimentaria aguda. El hecho de que haya más de 600.000 personas afectadas es aterrador. Si dijéramos que más de 990 de los aviones de pasajeros más grandes del mundo podrían estrellarse en cuestión de semanas, matando a la misma cantidad de personas, pero se pudiera detener, seguramente la comunidad internacional haría todo lo que estuviera en su mano para que así fuera. Se trata de muertes evitables; muchos son niños y niñas, pero no se está haciendo lo suficiente para salvarles la vida. Sin una acción inmediata, nos enfrentamos a una crisis de inseguridad alimentaria aguda que podría rivalizar con las peores de la historia moderna", afirma Simon Mane.

Un informe reciente de World Vision, “Unprecedented” reveló el devastador impacto que el conflicto está teniendo en la población civil del país. Según el informe, hasta el 65% de las mujeres de Sudán pueden estar sufriendo violencia sexual, según patrones observados en zonas de conflicto similares, mientras que 6,1 millones de personas corren el riesgo de desarrollar trastornos mentales debido al trauma del conflicto, el hambre y el desplazamiento. 15,7 millones de niños, niñas y adultos se enfrentan a un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, una crisis que perdurará mucho después de que cesen los combates.

“Las mujeres y las niñas de Sudán se enfrentan a una pesadilla inimaginable”, explica Phiona Koyiet, asesora técnica superior de World Vision sobre salud mental y apoyo psicosocial. "La violencia sexual se ejerce sobre las mujeres, mientras que los niños y niñas sufren traumas que marcarán a toda una generación. Mientras el mundo se centra en otras crisis importantes, me temo que Sudán está cayendo en el olvido. No debemos permitir que esto siga ocurriendo".

Cuando Sudán cumple dos años de conflicto, World Vision hace un llamamiento a la comunidad internacional para que de prioridad a la financiación de la alimentación, la nutrición, la protección, los servicios de salud mental, la educación en situaciones de emergencia, el fomento de la resiliencia y la consolidación de la paz. "Miles de vidas se verán afectadas en el próximo periodo si la comunidad internacional no interviene. También necesitamos un acceso humanitario pleno y seguro a través de las líneas de conflicto para poder hacer llegar la ayuda esencial allí donde más se necesita", concluye Simon Mane.