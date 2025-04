Ok Otto abre en Barcelona la primera agencia física de IA y marketing abierta al público

En un movimiento poco habitual en el sector, Ok Otto Agency, reconocida Agencia de Marketing en Barcelona especializada en Servicios de Inteligencia Artificial, inaugura una oficina física en pleno centro de la ciudad. La iniciativa responde a un modelo híbrido que apuesta por la cercanía, la innovación accesible y la aplicación real de la tecnología en el día a día de empresas, emprendedores y ciudadanos.

Con este nuevo espacio, Ok Otto Agency se convierte en una de las primeras agencias tecnológicas de España en ofrecer asesoramiento presencial y especializado en inteligencia artificial y marketing digital a pie de calle.

¿Qué motivó a Ok Otto a abrir unas oficinas físicas a pie de calle en pleno centro de Barcelona?

Nuestra motivación nace de algo muy simple: la necesidad de acercar la transformación digital al entorno real. En lugar de ocultar la tecnología detrás de interfaces complejas, la traemos al terreno físico para que cualquiera pueda entenderla y aprovecharla. Barcelona necesitaba un lugar donde hablar de innovación sin filtros ni tecnicismos, y ese lugar ahora existe.

¿Por qué combinar marketing digital con servicios de inteligencia artificial en un espacio físico abierto al público?

Porque creemos en el poder del contacto humano. No todas las soluciones tecnológicas deben ser remotas o impersonales. Apostamos por un modelo híbrido que combina lo mejor de ambos mundos: la eficiencia de la IA y la empatía del trato directo. Esto permite explicar conceptos complejos de forma accesible y crear relaciones más auténticas con quienes confían en nosotros.

¿Qué servicios se ofrecerán de forma presencial en estas nuevas oficinas?

Vamos a ofrecer consultoría estratégica personalizada, auditorías gratuitas para pequeñas empresas, diagnóstico de campañas, automatización de procesos con inteligencia artificial, revisión en tiempo real de acciones de marketing, y formación puntual para equipos que quieran digitalizarse sin perder el control de su negocio.

¿Qué impacto se espera que tenga esta iniciativa en el ecosistema emprendedor y empresarial de Barcelona?

Queremos convertirnos en un agente activo dentro del ecosistema de innovación local. Nuestra oficina será un espacio donde surjan ideas, se detecten oportunidades y se resuelvan dudas. Estamos convencidos de que una Agencia de Marketing en Barcelona debe formar parte de la ciudad, no solo aparecer en buscadores. Este espacio lo demuestra.

¿Cómo se integran las soluciones de inteligencia artificial en las propuestas de marketing que ofrece la agencia?

La inteligencia artificial es transversal a todo lo que hacemos. La usamos para segmentar mejor, automatizar tareas, analizar datos, generar contenido, detectar oportunidades de negocio y optimizar campañas. No la tratamos como un complemento, sino como la base sobre la que construimos estrategias reales y efectivas.

¿Qué beneficios puede obtener el público general al acercarse a este nuevo espacio?

Claridad. Confianza. Y una hoja de ruta. Muchas personas tienen buenas ideas o negocios sólidos, pero no saben cómo llevarlos al entorno digital. Aquí pueden entrar sin cita, preguntar, y salir con soluciones reales. Queremos democratizar el acceso a la tecnología y hacer que el término “inteligencia artificial” deje de intimidar.

¿Cuáles son los próximos pasos para Ok Otto tras esta apertura?

Seguiremos expandiendo nuestra propuesta con nuevas líneas de producto, colaboraciones con entidades, y acuerdos con startups tecnológicas. La apertura de esta oficina es solo el principio de una estrategia más ambiciosa. Creemos que el futuro del marketing pasa por ser más transparentes, más cercanos y más útiles.

