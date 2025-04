Budimir: “Quiero disfrutar de ocasiones y meter goles, pero sobre todo, tener más puntos en la clasificación”

El delantero croata Ante Budimir continúa viviendo un gran momento de forma, lo que le ha permitido lograr su segundo trofeo como ‘Jugador Kosner del mes’ esta temporada. El atacante ha logrado 38 puntos y se ha impuesto en una apretada votación a Aimar Oroz, que ha obtenido 36, mientras que el podio lo ha cerrado Sergio Herrera, con 29.



Aunque el conjunto rojillo no logró ninguna victoria durante el mes de marzo, Budimir marcó dos tantos de penalti, claves para certificar su segundo galardón del curso: “Estoy contento por el premio, siempre es algo bueno que alguien reconozca tu trabajo. Me siento bien, con ganas y tenemos el último tramo de la temporada y hay que afrontarlo así, con ganas e ilusión”.

Por el momento, el delantero rojillo lleva 15 dianas y se sitúa a tan solo dos de las que logró el año pasado, pero no se marca una cifra concreta como objetivo: “No pienso mucho en goles como tal. Sí que estoy contento de llevar 15 goles, un número importante a falta de 8 jornadas de acabar LaLiga. Claro que cada partido quiero disfrutar de ocasiones, meter goles y, sobre todo, de tener más puntos en la clasificación”.

Letal desde el punto de penalti y de cabeza

Budimir se ha consolidado como uno de los jugadores más efectivos de LaLiga desde el punto de penalti, con un 100% de acierto, y desde donde han llegado 7 de sus tantos: “¿Secreto? Creo que no hay algo concreto. Son más cosas que estoy haciendo: tener mi rutina, lanzar algunos penaltis durante la semana… También, lo que te da esta regularidad es tener penaltis durante el año. Todo esto ayuda un poco a estar muy bien a la hora de chutar”.

Si por otra faceta destaca también el osasunista es por su juego aéreo, que le ha permitido anotar cuatro goles de cabeza, siendo el mejor futbolista de LaLiga en esta faceta. En esta entrevista exclusiva con Kosner, patrocinador principal del conjunto navarro, Budimir señala que confluyen muchos factores para acertar de cara a puerta: “Primero tiene que llegar un buen balón, porque sin buen balón, no hay gol, esto está claro. Pero luego es verdad que un delantero tiene que moverse bien en el área, sobre todo cuando te fijan, cuando te marcan, cuando hay poco espacio, y a veces no es suficiente desmarcarse una vez, y tienes que hacer más desmarques. Entonces, de tu parte, tienes también que hacer muchas cosas, y claro, una vez que lo tienes, rematar bien, a veces ajustar, a veces darle fuerte… Cada uno tiene que poner un poco de todo”.

Historia viva de Osasuna

Su rendimiento desde que llegó a Osasuna le ha permitido situarse como máximo goleador histórico del club, un hito logrado en el duelo frente al Valencia: “Cada uno tiene que poner lo suyo, y al final, el delantero, lo que se espera de él es que tiene que acabar más acciones durante la temporada y durante los partidos, y es lo que me toca a mí en este caso. He tenido suerte de estar y de convertirme en el máximo goleador de un club muy grande, muy importante, que tiene más de 100 años y estoy muy orgulloso”.

En ese sentido, y aunque le cuesta quedarse con uno por todo el trabajo que hay detrás, destaca con cariño dos tantos por encima de los demás: “Es muy difícil elegir uno, porque yo diría que más del 60 o el 70% cada uno tenía algo detrás y por eso tienen una importancia. Recuerdo por ejemplo los dos goles contra el Girona, cuando ganamos en la última jornada, porque fue un día especial: todo El Sadar con camisetas rojas, dos goles que valían la victoria y que nos metieron en Conference después de muchos años que el club no jugaba en Europa, quedarnos con nuestras familias en el campo a celebrar esta victoria… Esos dos los tengo muy en el recuerdo”.

Optimismo de cara al final de LaLiga

Este domingo, Osasuna se enfrenta en LaLiga al Girona, un partido en el que Budimir confía en volver a la senda del triunfo: “Sabemos mucho del Girona, de su estilo de juego y que es un equipo que ha jugado Champions. Han cambiado muchos jugadores del año pasado, pero nos da igual, el domingo queremos salir ganadores, queremos proponer nuestro juego, nuestra fuerza y creemos que lo vamos a hacer. Ojalá que otra vez el del Girona vuelva a ser un día especial para nosotros”.

Para finalizar, el croata, todo un ídolo para la hinchada rojilla, manda un mensaje de optimismo a la afición y les pide confianza pese a la mala racha de los últimos partidos: “Es obvio que no es lo mismo los resultados y el equipo en el inicio de temporada con este tramo que llevamos, eso está claro. Pero sí que también está claro que ese mismo equipo está intentando y entrenando cada día y cada semana para obtener resultados (...) En esto, no hay diferencia entre el día uno y hoy, y esto tiene que ser una calma para todos. Estamos trabajando y estamos haciendo lo nuestro (...) Yo le diría a la afición que el trabajo se está haciendo igual que a principio de temporada cuando ganamos los partidos”.