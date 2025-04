Fortalecimiento Vital ofrece un curso de naturopatía para aprender a aplicar las leyes de la naturaleza

En la actualidad, un gran número de personas acuden a consultas con naturópatas. Sin embargo, existen riesgos cuando la práctica de naturopatía es llevada a cabo por personas no cualificadas. Estas podrían elaborar tratamientos de manera errónea, lo cual podría llegar, incluso, a lesionar al paciente al manipular el cuerpo de manera inapropiada. También podrían causar reacciones adversas por una mala combinación de plantas a la hora de elaborar los productos. Por tanto, para ejercer la profesión es fundamental tener una buena formación.

En Fortalecimiento Vital ofrecen un curso de naturopatía completo, impartido por profesionales especializados en naturopatía. Estos expertos en salud natural pretenden enseñar a los alumnos a elaborar programas personalizados de manera adecuada y a aplicar las leyes de la naturaleza.

Naturopatía: un método de salud holístico y natural La naturopatía se encarga de apoyar la salud del ser humano desde una perspectiva holística y natural. De modo que hacen uso de remedios naturales para ayudar al organismo a encontrar las vías para recuperar o fortalecer la salud.

Su principal aplicación se basa en ayudar al paciente a recuperar la salud mediante la autorregulación, equilibrando al organismo. Todo ello sin dejar de lado el punto de vista preventivo. De manera que, no solo se centra en tratar la sintomatología, sino que también en averiguar las razones que llevan a desarrollar un problema de salud. Así, ayudan a acabar con el problema desde la raíz.

Existe una gran variedad de técnicas, procedimientos y productos naturales empleados en este campo. No obstante, es el naturópata quien se encarga de identificar cuáles deben ser empleados para favorecer la eliminación de toxinas y estimular el sistema inmunitario. Esto bajo un enfoque integral de cada individuo, teniendo en cuenta su estado físico, pero también el mental y emocional.

Curso de Técnico Superior en Naturopatía El naturópata debe albergar una serie de competencias que le capaciten para hacer recomendaciones para llevar un estilo de vida sana, utilizar tratamientos naturales o prescribir dietas.

Desde el curso de naturopatía de Fortalecimiento Vital, los estudiantes adquirirán conocimientos necesarios para aplicar las técnicas y métodos naturales más adecuados. Todas las asignaturas se enfocan en comprender y mejorar la salud de forma respetuosa, tanto con el cuerpo como con el ambiente. Algunas de estas son: herbología holística y complementos alimenticios para la salud, iridología, acupuntura, alimentación consciente, quiromasaje, flores de Bach.

Fortalecimiento Vital dicta el curso de naturopatía bajo la modalidad presencial en Asturias o mediante el aula virtual online. Todas las formaciones presenciales son grabadas en video para que los alumnos no pierdan ningún contenido o lo tengan disponible siempre que sea necesario. Las formaciones son supervisadas por el reconocido profesional de la Naturopatía Mikel Pérez Romano quien ocupa el puesto de Director en Fortalecimiento Vital, centro homologado por la OCN FENACO.