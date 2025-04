Old Jeffrey revoluciona el panorama actual de la moda con su propuesta de sastrería y colecciones casual

Con bases en la sastrería tradicional y un enfoque innovador, la firma española equilibra su lado más clásico con diseños actuales y versátiles en sus nuevas colecciones. Madrid, 8 de abril de 2025 — Old Jeffrey se consolida como una de las marcas de referencia en la moda de confección española. Desde su fundación en 2018, la firma ha sabido conjugar con maestría la tradición sartorial con una mirada contemporánea, posicionándose como una marca única que abarca tanto la sastrería a medida como propuestas prêt-à-porter de vestir y casual.

Una marca con identidad propia y raíces únicas Inspirada en la Bahía de Jeffrey, en Sudáfrica, Old Jeffrey nace con una filosofía que combina autenticidad, funcionalidad y elegancia. Es precisamente la dinámica de sus habitantes lo que alimenta el motor creativo de cada una de sus colecciones: apasionados por las actividades al aire libre y deportes acuáticos durante el día, y amantes de un ambiente vibrante, elegante y sofisticado por la noche. Así, Old Jeffrey ha conseguido ofrecer prendas que no solo visten, sino que representan un estilo de vida.

Mucho más que sastrería a medida Además del servicio de sastrería a medida por el cual la marca destaca desde sus orígenes, Old Jeffrey ha desarrollado con gran éxito una línea de colecciones confeccionadas, tanto en su vertiente de vestir como en su faceta más casual con propuestas para el día a día como sudaderas y camisetas. Estas propuestas están diseñadas para acompañar al hombre actual en toda su cotidianidad: desde eventos de etiqueta hasta situaciones de ocio, sin renunciar nunca a la personalidad ni a la sofisticación.

Una experiencia de marca completa Su flagship store de la Calle Velázquez 19, ubicada en el corazón del Barrio de Salamanca, ofrece una experiencia de compra personalizada que refleja la esencia de la firma: cercanía, asesoramiento y prendas únicas, adaptadas a los gustos y necesidades de cada cliente. Por otro lado, su taller y atelier privado en la Calle Lagasca 21 es sinónimo de exclusividad, diseño impecable y trabajo artesanal. En este espacio íntimo y reservado, nacen los diseños más espectaculares dentro del ámbito de la sastrería a medida, ofreciendo tanto un servicio de sastrería industrial personalizada como elaboraciones complejas y totalmente artesanales a través de su servicio de sastrería bespoke.

Presente en los momentos más especiales Dentro de su profundo conocimiento en prendas de sastrería, y más allá de la filosofía que define sus colecciones, Old Jeffrey ha acompañado desde 2018 a sus clientes en algunos de los momentos más importantes de sus vidas. En particular, la firma se ha convertido en una referencia destacada dentro del ámbito nupcial, habiendo vestido a más de 3.000 novios durante el año 2024. Esta confianza refleja no solo su expertise técnico, sino también la conexión emocional que la marca establece con quienes la eligen para un día tan especial.

Accesorios que marcan la diferencia Los complementos son también una parte clave del universo Old Jeffrey. La firma ofrece una cuidada selección de corbatas (en unidades limitadas por modelo), zapatos de piel, pañuelos de seda y accesorios más casuales como gorras o cinturones, que completan cualquier conjunto con un equilibrio perfecto entre clasicismo y modernidad.

SOBRE OLD JEFFREY

Old Jeffrey es una marca española de moda masculina fundada en 2018. Especializada en sastrería a medida y colecciones de vestir y casual, combina tradición y vanguardia con un enfoque artesanal y un alto estándar de calidad. Su atención al detalle y su versatilidad la han convertido en un referente en el sector, especialmente en moda de ceremonia. Inspirada en la Bahía de Jeffrey, en Sudáfrica, y bajo el lema “You’ll never know until you go”, Old Jeffrey representa a un hombre sofisticado, aventurero y auténtico, que valora la elegancia sin renunciar a la funcionalidad. Old Jeffrey no es solo una firma de moda, es un estilo de vida para quienes entienden que la elegancia no es solo cuestión de vestir, sino de vivir con carácter, curiosidad y pasión.