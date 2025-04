​Las parejas confían en los profesionales del sector para vestirse el día de la boda

Las nuevas generaciones empiezan a pasar por el altar. Según datos de Bodas.net, casi el 20% de las parejas que se casa pertenece a la Generación Z y 7 de cada 10 son millennials. Al igual que en otros aspectos cotidianos, estas generaciones están cambiando la forma de hacer y deshacer, también en las bodas. En este sentido, a día de hoy, tendencias como 'endless weddings', 'pet sitter' o 'content creato'r están en auge, pero, ¿qué sucede con los 'looks' que eligen las parejas para el gran día?



A unos días del inicio de la Barcelona Bridal Fashion Week, Bodas.net descubre todos los detalles del mayor secreto de todas las bodas: la vestimenta de la pareja.

Las novias priorizan que sea un look acorde a su estilo habitual

Según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de Esade, Carles Torrecilla, y Google, el blanco sigue siendo el color favorito para el look del gran día (71%) y el marfil se cuela en el segundo puesto, ganando cada vez más adeptas (21%). El escote en V (53%), Barco (16%) y corazón (8%) son los más demandados, mientras que el corte en A (27%) y el corte princesa (26%) son los favoritos en lo que a patrón se refiere.

Hay tantos estilos como novias, pero en lo que sí que coinciden la mayoría de mujeres que están a punto de casarse es que el look nupcial debe reflejar su estilo habitual. Para 7 de cada 10 novias, esto es crucial. Además, el 92% de las novias elige una tienda especializada, sastre o diseñador específico para un atuendo tan importante como es este. No quieren arriesgar y dejan en manos de un profesional el diseño y confección de este traje tan importante, para el que gastan, de media 2320€, según el Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net.

Pero si hay algo que llama la atención es que son cada vez más las novias que se decantan por lucir más de un look de novia el gran día. Según el Libro Imprescindible de las Bodas, el 26% de las protagonistas lucirá varios vestidos o transformará el vestido principal. Una tendencia que se suma a otra que llega a nuestro país: reutilizar el vestido de novia después del gran día. Según una encuesta realizada en la Comunidad de Bodas.net, el 29% de las novias estaría dispuesta a reutilizar su vestido de novia para otra ocasión. Sin embargo, gran parte de ellas (71%) prefieren guardarlo o creen que sería muy difícil poder adaptarlo para otro evento.

Y, ¿qué sucede con ellos?

Los novios invierten, de media, 1.020€ en su traje y también lo tienen claro: el traje con corbata o pajarita sigue siendo el favorito para la gran mayoría (74%), según el Libro Imprescindible de las Bodas. Y, al igual que las novias, no se arriesgan y eligen comprar el traje en una tienda especializada, un sastre o un diseñador específico (74%).

Los datos reflejan una tendencia creciente hacia la personalización y la búsqueda de diseños exclusivos que hagan de cada boda un evento único e inolvidable, como la pareja que se casa.