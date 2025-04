Fersay ofrece consejos para prevenir y solucionar atascos en el lavavajillas

Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios Fersay, empresa española líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos con más de 45 años de experiencia, tiene como objetivo facilitar a clientes particulares y profesionales no solo el acceso a componentes y herramientas esenciales para prolongar la vida útil de los electrodomésticos y optimizar su rendimiento, sino también a conocimientos prácticos para prevenir y solucionar todo tipo de averías.

Con este objetivo, la compañía ha centrado en esta ocasión su atención en el lavavajillas, concretamente en cómo prevenir y solucionar los atascos. "El lavavajillas es un electrodoméstico esencial en cualquier hogar, ya que facilita la limpieza de la vajilla y ahorra tiempo", ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la compañía. "Sin embargo, su uso frecuente puede derivar en problemas como atascos o fallos en el drenaje" añade. Para ayudar a los usuarios a identificar y solucionar estos inconvenientes, Fersay comparte una serie de recomendaciones prácticas para mantener el lavavajillas en óptimas condiciones.

Detectar a tiempo un atasco en el lavavajillas es esencial para mantener su eficiencia y prolongar su vida:

Existen varias señales que indican posibles obstrucciones en este electrodoméstico. Una de las más evidentes es la acumulación de agua en el fondo al finalizar el ciclo de lavado, lo que sugiere que el agua no está drenando correctamente. Otra señal es encontrar la vajilla sucia o con restos de comida adheridos después del lavado, lo que indica que el agua no circula adecuadamente para limpiar los utensilios. Además, los malos olores provenientes del interior del lavavajillas pueden ser consecuencia de residuos atrapados que se descomponen con el tiempo. También es común escuchar burbujeo o notar el rebose de agua en el fregadero mientras el lavavajillas está en funcionamiento, lo que puede deberse a una obstrucción en el desagüe. "Por último, si los ciclos de lavado se interrumpen sin razón aparente, podría ser una señal de que el sistema detecta un problema relacionado con el drenaje o la circulación del agua", explica Carrasco.

Causas y soluciones para un lavavajillas atascado:

Si se detecta alguno de los síntomas mencionados, Fersay recomienda seguir estos pasos para identificar y solucionar el problema:​

Verificar las mangueras de agua: Asegurarse de que no estén dobladas o bloqueadas, ya que esto podría impedir el flujo adecuado del agua.​ Limpiar el tubo de desagüe: Si el lavavajillas emite ruidos extraños o se observan burbujas en el fregadero, es probable que el desagüe esté obstruido. Desmontar y limpiar el tubo para eliminar restos de grasa o residuos acumulados puede solucionar el problema.​ Desmontar y limpiar el filtro: Retirar el filtro del lavavajillas y lavarlo con un cepillo de dientes y jabón para eliminar restos de comida que puedan estar obstruyéndolo.​ Realizar un ciclo de limpieza interna: Una vez eliminados los residuos, ejecutar un ciclo de lavado en vacío con un descalcificador de calidad para limpiar el interior del electrodoméstico y mejorar su rendimiento. Consejos para prevenir atascos en el lavavajillas

Para evitar futuros atascos y garantizar el correcto funcionamiento del lavavajillas, Fersay recomienda enjuagar ligeramente los platos antes de colocarlos para evitar acumulaciones de residuos, revisar y limpiar los filtros con regularidad, utilizar productos de calidad como descalcificadores y detergentes adecuados para conservar el lavavajillas en óptimas condiciones, y controlar manualmente el nivel de sal y abrillantador en modelos antiguos para garantizar un lavado eficiente.

Con estos consejos, Fersay reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de los hogares, ofreciendo soluciones prácticas para el mantenimiento de los sistemas de calefacción. La compañía, con más de 500 familias de productos y un catálogo de 140.000 referencias, se ha consolidado como un referente en el sector de los repuestos y accesorios para electrodomésticos en el sur de Europa.

Desde su plataforma online y sus tiendas físicas, Fersay facilita a clientes particulares y profesionales el acceso a componentes y herramientas esenciales para prolongar la vida útil de los electrodomésticos y optimizar su rendimiento.

Más de 45 años al servicio de los consumidores

Fersay es una empresa 100% española con más de 45 años de experiencia en la distribución de componentes y accesorios para electrodomésticos y electrónica de consumo. Con más de 500 familias de productos distintos, la empresa analiza continuamente el comportamiento de los usuarios a través de sus ventas, las familias más demandadas, las consultas técnicas, y las preferencias de los clientes por dispositivo o ubicación geográfica. Esto permite a Fersay mantener un catálogo actualizado que satisface todas las necesidades del hogar.

Entre los artículos destacados se encuentran accesorios y repuestos para cocinas, lavavajillas, frigoríficos, microondas, cafeteras, aspiradores, y equipos de aire acondicionado. Además, las tiendas físicas de Fersay y su tienda online centralizan 140.000 referencias, facilitando a los clientes encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrodomésticos y confort. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.