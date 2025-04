Hallon se suma al Festival Ondas de Jazz como patrocinador, y reafirma su compromiso con la música

Madrid, 4 de abril de 2025 —World Compliance Association (WCA) ha celebrado el III Congreso Internacional de Compliance Officers los días 2 (Barcelona) y 3 (Madrid), y que ha contado como conferenciantes magistrales con Daniel R. Alonso —exfiscal federal en EE.UU., reconocido por su labor contra la delincuencia financiera y su experiencia como consultor técnico en películas de Scorsese y Spielberg como The Irishman, The Wolf of Wall Street y The Post— y con Ramón “Moncho” Sabella —empresario y superviviente del Accidente de los Andes—, así como con numerosos compliance officers de empresas de renombre como Amazon, Grup Mediapro, Nissan o Mango.