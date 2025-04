Llegan las novedades y las últimas tendencias en nutricosmética

Hace tiempo que los expertos en 'antiaging' apuestan por la nutricosmética, se ha demostrado que añadir estos suplementos en nuestra rutina de cuidado hace que tengamos mejores resultados y nos sintamos mejor.



Estos días hemos conocido EVOLEUM, una firma de origen parisino de nutricosmética de alta gama pionera en el enfoque in&out de la belleza y el cuidado de la piel, que llega a España para quedarse. Fundada por Kareen & Thierry de Beaurepaire, esta maison francesa de nutricosmética combina ciencia, naturalidad y sensorialidad desarrollando fórmulas que potencian la belleza de la piel desde el interior.

Evoleum no sólo se centra en la eficacia de los ingredientes individuales, también realiza estudios clínicos instrumentales sobre sus formulaciones finales. En cada fórmula se combinan los mejores activos naturales patentados como el ácido hialurónico, los polifenoles de uva y el colágeno marino hidrolizado, con vitaminas y minerales, superalimentos y extractos vegetales de origen sostenible.

Dentro de sus propuestas tenemos: Radiance, para hidratar, iluminar la piel y prepararla para el bronceado; Oxygénation, que combate las imperfecciones y el estrés oxidativo; y Longévité, para aumentar la densidad y firmeza de la piel, reduciendo visiblemente la profundidad de las arrugas.

Además, EVOLEUM ofrece Source, un complejo hidro-protector en cápsulas de alta asimilación que nutre, protege y regenera la piel en profundidad.



Otro de los suplementos de los que todo el mundo habla es del MAGNESIO.

Aunque es imprescindible que incluyamos el magnesio en la alimentación a través de frutas, como el plátano, o frutos secos, como las nueces o almendras, para brindarle a nuestro aspecto los beneficios, si esto no es suficiente podemos reforzarlo con los suplementos.

Los laboratorios Forté Pharma nos han presentado recientemente sus gummies y comprimidos en formato pastilla, para que elijas cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades.

Forté Mag 300 Marino aporta 300mg de magnesio de origen natural en un solo comprimido y que además incorpora vitamina B6.

Otra firma de nutricosmética que también apuesta por el Magnesio es 180 The Concept.

Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma se centra en sus beneficios a nivel de bienestar y salud y añade, “el magnesio cumple una función esencial en el mantenimiento de la salud de nuestros huesos, contribuyendo a una asimilación adecuada de calcio y previniendo la pérdida ósea. Por otro lado, también favorece, gracias a su efecto calmante, a un descanso correcto y alivia síntomas de estrés y ansiedad”.

Dada su acción relajante, desde esta firma de nutricosmética cuentan con este mineral para la formulación de su Plan Tranquilidad y Anti-estrés, diseñado específicamente para mujeres. “Se estimula la producción de energía celular y se promueve la revitalización celular para recuperar la vitalidad, la mejor forma de hacer frente a los síntomas del estrés” explica Cabañero.

Además del Citrato de Magnesio, que eleva el déficit de magnesio, relacionado con el insomnio y la irritabilidad, y garantiza una adecuada hidratación y estimula la regeneración de la piel, destacan entre sus ingredientes las vitaminas del grupo B, vitaminas del grupo C y E, la Prolina y la Lisina. También se incluye la Damiana y el Tribulus Terrestris para aportar vitalidad y energía, lo que fomenta el bienestar interior a la vez que eliminan la inflamación y retención de líquidos que se producen durante la menstruación.

Si hablamos de estrés os contamos otra novedad: los Laboratorios Forté Pharma nos han presentado en estos días Forté Stress, una gama completa pensada y formulada para acompañarte en cada etapa del estrés.

Para ello han creado tres versiones:

Forté Stress Flash: si sufres de un estrés puntual. Forté Stress Balance 24: si por el contrario tu estrés se prolonga en el tiempo (en esta fórmula también encontrarás magnesio marino). Forté Stress Ánimo: cuando ya sufres un estrés crónico.

Lo mejor, sus ingredientes son de origen natural, que eso siempre es una ventaja. Forté Stress ayuda a regular los neurotransmisores relacionados con el estrés y además en su fórmula cuenta con plantas adaptógenas que ayudan a cuerpo a adaptarse al estrés y a mantener el equilibrio interno.

Todos sin gluten, sin lactosa y sin azúcares añadidos.



Forte Stress Flash: 14,11€ Forte Stress Balance: 14,02€ (15 comprimidos) Forté Stress Ánimo: 14,14€ (30 comprimidos) Y por último, hablaros de la última primicia de Luxmetique y su último lanzamiento “Skin Barrier”, un nutricosmético que restaura la función barrera, ayudando a reducir la inflamación y mejorando el microbioma de la piel. Y es que cada vez hablamos más de la barrera cutánea, una estructura fundamental de la piel, que cumple múltiples funciones para su protección y estado saludable.

La farmacéutica experta en skincare Lena de Pons sostiene: “Esta barrera está conformada principalmente por los lípidos de la epidermis, particularmente ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Estos lípidos forman un “pegamento" que mantiene unidas las células de la piel, formando una capa compacta que evita la pérdida excesiva de agua y previene la penetración de sustancias nocivas”, explica. “Además, la barrera cutánea se encuentra respaldada por la acidez de la piel, que también ayuda a inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos”, continua Lena de Pons.

Skin Barrier®️ de Luxmetique®️ es un nutricosmético que combina tres activos patentados como Synbalance®️, Actilight®️ y Optizinc®️ZML, efectivos para reducir la inflamación y mejorar la microbiota de la piel.

“En el desarrollo de este producto quiero destacar la innovación tecnológica llevada a cabo en su galénica: se formula en cápsulas de liberación prolongada que preservan las cepas de probióticos y asegurar su biodisponibilidad y eficacia”, explica Julia Chacón, CEO y fundadora de Luxmetique®️.

PVPR: 39,95€.