Láserum alcanza los 250 centros en España y Portugal

El sector de la depilación láser ha adquirido una gran popularidad en los últimos años, tal y como demuestra el aumento no solo de empresas que ofrecen este tipo de servicios, sino también de clientes que los solicitan. Habiendo tantos negocios es realmente complicado cosechar éxito, por ello desde Láserum ponen en valor haber alcanzado la increíble cifra de 250 centros abiertos entre España y Portugal.

En territorio nacional, Láserum se ha convertido en la empresa líder en el sector de la depilación láser. Pero, ¿a qué se debe? Son numerosos los aspectos positivos que han llevado a esta empresa a ser la primera opción por la que se decantan miles de clientes satisfechos en España.

Aparatología propia

Una de las principales barreras a la hora de iniciar el tratamiento de depilación láser diodo puede ser la sensación de dolor. En Láserum, siendo muy conscientes de ello, trabajan con una aparatología propia muy avanzada, con un cabezal en punta de hielo que alcanza los -12ºC, y que reduce al mínimo cualquier posible molestia derivada del tratamiento.

Es por este motivo que las personas que quieren depilarse con láser diodo acuden a los centros Láserum, para decir adiós al vello con un tratamiento prácticamente indoloro.

Y lo mejor, es que esta reducción de las molestias no se traduce en que los resultados sean de peor calidad, sino todo lo contrario: con el tratamiento de depilación láser diodo de Láserum conseguirás resultados efectivos y duraderos.

Servicio personalizado al mejor precio

Láserum sabe que cada persona cuenta con unas necesidades diferentes, así como un tipo de vello, fototipo de piel y características particulares. Es por ello que ofrece un servicio completamente personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Desde el primer momento, sus técnicos láser especialistas ofrecen un trato profesional, cercano y personalizado, adaptando el tratamiento a la evolución personal de cada cliente sesión a sesión. Y esto último es posible gracias al hecho de que en Láserum trabajan sin bonos, solo con sesiones sueltas de depilación láser diodo para que puedas pagar solo por lo que te realizas.

Porque en Láserum se han preocupado de acercar la depilación láser diodo a todos los bolsillos, convirtiéndola en un tratamiento accesible gracias a sus precios, que van desde los 6€/ sesión. Es por este motivo que, con Láserum, evitarás los grandes desembolsos iniciales.

Atrás quedan los tiempos en los que los clientes tenían que desembolsar una gran cantidad de dinero para disfrutar de las ventajas que ofrecía la depilación láser diodo. En la actualidad, gracias al buen hacer por parte de Láserum, es posible obtener un excelente resultado sin tener que realizar un enorme esfuerzo económico. La relación calidad-precio es insuperable.

Excelentes reseñas

Láserum es la empresa mejor valorada por los usuarios de Google, con más de 190.000 reseñas y una impresionante puntuación media de 4,9 sobre 5. Esta abrumadora cantidad de opiniones positivas demuestra que miles de clientes confían en sus servicios. Su alto nivel de satisfacción no pasa desapercibido para quienes buscan un centro de depilación láser diodo, lo que explica por qué tantos acaban eligiendo Láserum.

Además de su excelente reputación, Láserum ofrece la ventaja de contar con 250 centros repartidos entre España y Portugal, por lo que es muy probable que tengas uno cerca. No lo dudes y confía en la empresa líder en depilación láser diodo.