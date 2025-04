Las recientes lluvias incrementarán y prolongarán la presencia de mosquitos e insectos esta primavera

Tras las intensas lluvias de las últimas semanas se espera una primavera explosiva en cuanto a presencia de insectos y mosquitos se refiere. Habrá más y durante más tiempo, prevén los expertos como Rubén Bueno, entomólogo de Rentokil Initial. En Rentokil Initial ya se ha previsto como incidirán estas plagas, la proliferación masiva y extendida que se está originando, y se tienen todos los mecanismos y protocolo de prevención activados Insectos como los mosquitos, moscas, avispas, hormigas o cucarachas van a empezar a hacer aparición en los próximos días tras las fuertes y continuas lluvias de este último mes. Esto, que ha beneficiado tanto al campo y a los embalses, va a desencadenar en una primavera cálida y húmeda, el contexto ideal para la proliferación de insectos y para una temporada de crecimiento exponencial.

Las últimas lluvias de marzo han sido de tal magnitud que la reserva hídrica del país, es decir, el agua que acumulan los embalses, ha aumentado en tres semanas un 22,7%. Según datos aportados por el Área de Información Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y gracias a ellas, actualmente los embalses están al 71,2% de su capacidad. Esto ha beneficiado a algunos embalses y algunas regiones que llevan varios años temiendo la sequía porque estas lluvias están permitiendo la recuperación de espacios naturales que estaban secándose, como lo es el parque natural de Doñana. Esto no han sido nada más que buenas noticias no solo para Andalucía y otras comunidades del sur peninsular, sino también para Cataluña, que desde hace años tiene restricciones antisequía por falta de agua en sus embalses.

Según los profesionales del sector del control de plagas, esta primavera va a ser una temporada con una alta presencia de insectos porque las condiciones climáticas son óptimas para su proliferación. Esto se traducirá en un despertar de la fauna, que ha estado aletargada todo el invierno o que se hace más presente debido a un mejor clima y a la floración de las plantas.

Con esta primavera tan especial por las densas lluvias previas y la subida de las temperaturas, las hormigas empezarán a buscar alimento, las moscas aumentarán su presencia en cuanto los humanos empiecen a hacer más vida en las calles atraídas por los restos de comida, y los mosquitos, el insecto más molesto del buen tiempo, tendrán una intensa y extensa presencia esta primavera, como sostienen los expertos en prevención y control de plagas.

Así lo plantea Rubén Bueno Marí, entomólogo y director del centro europeo de control vectorial de Rentokil Initial, "en esta primavera, gracias a las lluvias de marzo, va a haber más presencia de mosquitos, porque el agua estancada de la lluvia y la humedad crean un hábitat muy bueno para su proliferación". Además, los años con lluvias abundantes los arroyos están más húmedos durante más tiempo, por lo que no es que se vaya a aumentar solo la presencia de mosquitos e insectos este año, sino que el periodo de proliferación va a aumentar también, es decir, habrá más mosquitos y estarán presentes durante más meses.

Así que, con todos estos datos, lo mejor para esta primavera será cuidarse y revisar las casas para evitar aguas estancadas convertidas en el hábitat perfecto para los mosquitos y, sobre todo, aprovechar para reforzar mosquiteras antes de que empiece el calor intenso. La prevención este año será el mejor aliado.