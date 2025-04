​Arranca la 35ª edición de 080 Barcelona Fashion

Tras los cinco meses y medio que han terminado de transcurrir hasta ahora desde su última edición, finalmente hoy damos ya la bienvenida a una nueva edición de 080 Barcelona Fashion. Pasarela que volverá, una edición más, a convertir a la Ciudad Condal en el epicentro de la moda nacional, durante las jornadas de este martes día 1 y hasta la del próximo viernes día 4 de abril, con nuevamente el Recinto Modernista de Sant Pau como centro neurálgico de sus celebraciones.

Desfile de 404 Studio durante la 33ª edición de 080 Barcelona Fashion. Credits: 080 Barcelona Fashion



Presentada oficialmente el pasado 17 de marzo, fecha para la que no solamente se terminaron de confirmar los nombres de las firmas y diseñadores que participarán de esta nueva y 35ª edición de 080 Barcelona Fashion —ya adelantados por FashionUnited a mediados del pasado mes de febrero—, sino también de señalar el resto de las principales novedades con las que llegará acompañada, el acto de inauguración oficial de la edición se ha programado para las 13:00h de este jornada de martes día 1 de abril. El primero de los hasta cuatro días de desfiles de pasarela con los que volverá a contar esta nueva edición de la Semana de la Moda de Barcelona, a la que se encargará de dar la bienvenida a todos sus participantes, desde marcas a diseñadores, pasando por los distintos profesionales del sector que van a venir siguiendo de cerca sus celebraciones y llegando hasta el público general, desde el Recinto Modernista de Sant Pau de la barcelonesa calle de Sant Antoni Maria Claret, una comitiva institucional presidida por Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, y de la que formarán también parte el director del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM), Moisés Rodríguez Cantón; y Marta Coca, directora del departamento de moda del CCAM, y project manager de la pasarela 080 Barcelona Fashion.

Una vez realiza la inauguración oficial de esta 35ª edición de 080 Barcelona Fashion, el certamen pasará a dar la bienvenida a cuatro nuevas intensas jornadas de presentaciones, para las que la pasarela, y a diferencia de su pasada edición de octubre de 2024, regresa a su formato “habitual” de martes a viernes, y con nuevamente el Recinto Modernista de Sant Pau como telón de fondo de sus celebraciones y desfiles. Un histórico complejo este sobre el que se señala ya con que desde la organización de la 080 estarían en la búsqueda de otra nueva ubicación de cara a las próximas ediciones de la pasarela, pero en el que en cualquier caso, y por ahora, el certamen continúa asentándose, contando para esta edición con nuevamente una zona reservada de desfiles, y un “Open Area” abierto al público general. Un ambiente este al que cualquiera podrá acceder, eso sí previo registro a través del canal online desde la página oficial de la 080, y desde el que no solamente podrán seguirse en directo los desfiles de pasarela de esta edición, a través de unas grandes pantallas, sino también disfrutar de sesiones de DJ en directo, o de las distintas activaciones que se espera que terminen por realizar las diferentes marcas patrocinadoras de esta nueva edición del certamen. Todo ello como base de una edición que ha adoptado como lema y principio la idea de la “metamorfosis”, en lo que defienden desde la dirección de 080 que es una muestra de la continua evolución sobre la que tratan de mantener la iniciativa. Una cuestión que, al menos en lo que respecta a esta edición, parece que solamente responde a la tradicional renovación del cartel de las firmas y diseñadores participantes, manteniéndose el resto de sus principales elementos, desde la ubicación a las áreas experienciales, el número de jornadas, y también el de esos participantes, como firmes invariables con respecto a todas las últimas ediciones de 080.

“En esta edición de abril, la 080 Barcelona Fashion presenta una propuesta de imagen gráfica, ‘Metamorfosi’, que pretende reflejar la evolución permanente de la 080 Barcelona Fashion”, reivindican no obstante y al respecto desde la dirección de la pasarela barcelonesa. Se trata esta de “una identidad que no pretende únicamente representar la moda, sino que también funciona como un agente de cambio en la percepción cultural, al fomentar un diálogo continuo entre la moda y las disciplinas creativas afines”, defienden, en relación con “un diseño que ha sido creado para calar emocionalmente en un público mundial, que está preparado para atestiguar y participar en la reinvención de la moda en Barcelona”.

Con 24 firmas participantes, y el debut de María Escoté

Haciendo un resumido compendio con los principales elementos y las nuevas novedades con las que llega dotada esta nueva y 35ª edición de 080 Barcelona Fashion, en primer lugar recordamos que, a lo largo de estas cuatro jornadas de desfiles y presentaciones, serán un total de 24 firmas y diseñadores españoles los que terminarán por presentar sus colecciones sobre la pasarela barcelonesa. Un renovado cartel, de los mismos 24 participantes con los que ha venido defendiendo sus celebraciones la 080 durante todas sus más últimas ediciones, y que llegará nuevamente integrado por tanto firmas consagradas como emergentes.

En relación a este mismo renovado nuevo grupo de creativos y firmas de moda que van a participar en esta nueva edición de 080, recapitulando, este llega integrado, al margen de su consideración como firmas consagradas o emergentes, por a su vez dos subgrupos, encontrando en primer lugar a las hasta 15 firmas que, más o menos habituales, ya habían participado en anteriores ediciones de la 080, y en segundo lugar, al subgrupo de las nueve nuevas debutantes que, por primera vez, presentarán una de sus propuestas de moda bajo el paraguas de una 080 Barcelona Fashion. Subconjuntos de participantes en esta 35ª edición del certamen integrados, el primero de ellos, por los creativos y firmas de moda 404 Studio, de Anaïs Vauxcelles; Alvar Merino, del diseñador David Merino; la firma del diseñador sevillano Anel Yaos; la también valenciana Compte Spain, del diseñador Santi Mozas; por la siempre reconocida Custo Barcelona; por la controvertida firma Dominnico, del diseñador alicantino, afincado en Barcelona, Domingo Rodríguez Lázaro; por la firma Eiko Ai, de la diseñadora Gloria Lladó; por Eñaut, del diseñador guipuzcoano, afincado en Barcelona, Eñaut Barruetabeña; por la firma Escorpion; por la casa homónima el diseñador catalán Guillermo Justicia; por la firma Habey Club, de la pareja de creativos formada por Javier Zunzunegui y David Salvador Rupérez; por la casa Lola Casademunt, que presentará la última colección de su línea de moda “premium”, Lola Casademunt by Maite; por Simorra; por la firma The Label Edition, de Véronique Von Siebenthal y Laura Johansson; y por la firma de la diseñadora catalana Txell Miras.

Completando esta lista de 15 “habituales” de la 080, nos encontramos ya con las nueve debutantes de esta edición, subconjunto en su caso integrado por las firmas de moda AAA Studio, del diseñador Arnau Climent; Acromatyx, de Franx de Cristal y Xavi Garcia; por el creativo sevillano Ernesto Naranjo; por el alicantino Juan Vidal; por la firma Maison Moonsieur, del diseñador Marc Moon; por la casa ManéMané, del diseñador cacereño Miguel Becer; y por la firma Rubearth, del ya reconocido joven diseñador, nacido en Caracas y afincado en Galicia, Gabriel Nogueiras. Encargándose de completar el grupo la firma Doblas, con la que el diseñador Carlos Doblas, quien en su día se desempeñó como asistente del diseñador David Delfín, regresa a las pasarelas tras 15 años del cierre de su firma “Carlos Doblas”, y de haber pasado todo este tiempo trabajando para los departamentos de diseño de firmas como Uterqüe, Bimba y Lola, Zara y Sfera; y la casa de modas de María Escoté, con la que la popular, y televisiva, diseñadora barcelonesa tratará de hacer valer su ya más que reconocido talento en casa, debutando por primera vez sobre la pasarela de 080, desde una edición para la que el certamen, como última cuestión a reseñar, recupera su espacio “showroom” 080 Barcelona Fashion Connect. Una iniciativa organizado en colaboración con el Clúster Catalán de la Moda (Modacc), desde la que se facilitará y fomentará el contacto de firmas de moda y de complementos, con presencia en Cataluña, con compradores internacionales, desde en su caso una activación que arrancará oficialmente el próximo 30 de abril, y que se mantendrá en activo hasta finales de mayo. ----------------

Texto elaborado por Jaime Martínez - FashionUnited