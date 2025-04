Los MASC y la LO 1/2025; avances normativos y desafíos en el ámbito judicial

La transformación del sistema judicial en España avanza con la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que establece como obligatoria la aplicación previa de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a la vía judicial en la mayoría de los procedimientos civiles.

Esta medida se enmarca en el desarrollo de la Ley de Eficiencia Procesal, con el objetivo de descongestionar los tribunales y promover la resolución extrajudicial de conflictos. En este nuevo escenario, ALTH Loan Services es una empresa especializada en el recobro judicial y extrajudicial (amistoso) de deudas que adapta su operativa jurídica a las exigencias derivadas de los MASC y la Ley de Eficiencia Procesal.

Tipos de MASC previstos y su regulación actual La LO 1/2025 recoge varios mecanismos como mediación, conciliación, negociación directa, arbitraje y oferta vinculante confidencial. Cualquiera de estas opciones deben intentarse de forma fehaciente antes de iniciar un litigio civil, salvo en determinados casos excepcionales.

El artículo 10 de la ley impone la obligación de acreditar documentalmente el intento de acuerdo, incluso si una de las partes no colabora. Herramientas como el email certificado permiten verificar la fecha, el contenido y la recepción de la propuesta, garantizando así su validez procesal. Los expertos de ALTH Loan Services destacan la importancia de cumplir rigurosamente con este requisito para evitar la inadmisión de la demanda por parte del órgano judicial.

La ley otorga a los jueces la facultad de valorar si el intento de acuerdo fue suficientemente serio, lo que podría generar criterios dispares entre juzgados y afectar a la seguridad jurídica. Esta fase preprocesal se presenta como un filtro inicial que, si no se aplica con criterios uniformes, puede convertirse en un nuevo foco de litigiosidad.

Además, la normativa no resuelve de forma clara la validez de ciertos medios de notificación electrónica, lo que podría derivar en interpretaciones dispares.

Implicaciones operativas y adaptación tecnológica En respuesta a este nuevo marco, ALTH Loan Services, junto a su partner estratégico Grupo Incofisa, ha reforzado su estructura para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Su servicio de recobro judicial ya integra herramientas tecnológicas avanzadas y una red de más de 400 letrados y procuradores que permiten actuar con agilidad en todo el territorio nacional. A través de procedimientos como el monitorio o declarativo (verbal u ordinario) se implementan estrategias legales adaptadas a cada tipo de deuda y tipología de deudor.

Esta estrategia se alinea con los principios de los MASC y Ley de Eficiencia Procesal, orientados a una justicia más ágil, equitativa y moderna, y refuerza el compromiso de la firma con un modelo de gestión eficiente y conforme a la normativa vigente.