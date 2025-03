Serunion Educa lleva la filosofía 'Educamos en Positivo' a los comedores escolares de España, con el Dr. Álvaro Bilbao

En Serunion, nos enorgullece compartir nuestra filosofía "Educamos en Positivo", un enfoque innovador en la gestión de los comedores escolares que tiene como objetivo fomentar un ambiente educativo saludable, inclusivo y emocionalmente positivo para los estudiantes. Esta filosofía, desarrollada en exclusiva junto al reconocido neuropsicólogo Álvaro Bilbao, está especialmente diseñada para los monitores y monitoras de comedor escolar, permitiéndoles ofrecer un enfoque integral que favorece el bienestar y desarrollo de los alumnos durante su tiempo de comida.

Fomentando el bienestar emocional y cognitivo en los comedores escolares El comedor escolar no es solo un lugar donde los niños y niñas disfrutan de una comida, sino también un espacio crucial para su desarrollo social y emocional. Con el enfoque "Educamos en Positivo", Serunion busca transformar el comedor escolar en un entorno donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y motivados a aprender, no solo a través de la comida, sino también mediante un trato cercano, afectivo y estimulante.

Formación exclusiva para monitores y monitoras Para garantizar la correcta implementación de esta filosofía, Serunion cuenta con un programa de formación exclusivo dirigido a los monitores y monitoras del comedor escolar. Estas ya más de 700 formaciones, diseñadas junto a Álvaro Bilbao, han ofrecido herramientas prácticas y estrategias para gestionar el comedor de manera positiva a cerca de 5.000 monitores y monitoras.

Un modelo que se extiende por toda España y va más allá de las aulas La filosofía "Educamos en Positivo" ha llegado a más de 600 centros educativos en toda España, no solo a través de la implementación en los comedores escolares, sino también mediante colaboraciones y eventos especiales. Colegios como el Colegio El Regato, los Jesuitas Alicante o Nuestra Señora de la Merced de Madrid, han adoptado esta metodología innovadora, convirtiéndose en referentes en la transformación educativa. En colaboración con Serunion, han contado con la presencia de Álvaro Bilbao en charlas dirigidas a las familias, lo que refuerza el compromiso de estos colegios con la mejora continua de sus comedores escolares, transformándolos en espacios de aprendizaje y desarrollo emocional para sus estudiantes.

Compromiso con la innovación educativa y el bienestar infantil En Serunion, creemos que la alimentación escolar es solo una parte de la experiencia educativa integral que debe ofrecerse a los niños y niñas. Por eso, trabajamos para seguir siendo un referente en innovación educativa, contribuyendo al bienestar físico, emocional y social de los estudiantes a través de un enfoque que integra la nutrición, la educación emocional y la pedagogía positiva.

Gracias a esta filosofía, ya hay más de 90.000 niños y niñas que disfrutan del comedor escolar de Serunion con Educación en Positivo.