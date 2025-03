¿Cómo saber si un despido es legal? Claves para identificar un despido improcedente

Recibir una notificación de despido es una de las situaciones más estresantes que puede enfrentar un trabajador. Sin embargo, no todos los despidos cumplen con la ley y es fundamental conocer los derechos laborales para actuar cuanto antes. En España, existen diferentes tipos de despido, cada uno con sus requisitos y consecuencias. Saber si un despido es legal puede marcar la diferencia para recibir una indemnización justa.

Tipos de despido en España Para determinar si un despido es legal, es esencial conocer las distintas modalidades que contempla la legislación española:

Despido objetivo: Este tipo de despido se basa en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Puede haber diferentes motivos, como pérdidas económicas, cambios en los métodos de trabajo o en la demanda de productos y servicios. La empresa debe justificar la decisión y abonar una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Además, debe hacerse con un preaviso de 15 días o compensar económicamente al trabajador.

Despido disciplinario: Ocurre cuando el trabajador ha cometido una falta grave, como faltas repetidas e injustificadas de asistencia, indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas a compañeros o superiores, o disminución continuada y voluntaria del rendimiento. La empresa no está obligada a pagar indemnización, pero debe comunicar el despido por escrito, indicando los hechos que lo motivan y la fecha de efectos.

Despido colectivo: Ocurre cuando el despido afecta a un número significativo de empleados dentro de un período de 90 días. Se considera colectivo si afecta a:

10 trabajadores en empresas con menos de 100 empleados.

Al 10% la plantilla en empresas de entre 100 y 300 empleados.

A 30 trabajadores en empresas con más de 300 empleados.

El despido colectivo requiere un procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), negociación con los representantes de los trabajadores y autorización administrativa.

¿Cuándo un despido puede considerarse improcedente? Un despido se considera improcedente cuando no se han cumplido los requisitos legales exigidos o cuando las causas alegadas por la empresa no están justificadas. Algunas situaciones comunes incluyen:

Falta de causa real y justificada: Cuando el empresario no acredita de manera suficiente los motivos alegados en la carta de despido.

Vicios de forma: No se ha comunicado por escrito o no se han respetado los plazos de preaviso.

Discriminación o vulneración de derechos fundamentales: Si el despido se basa en razones discriminatorias (género, raza, religión, orientación sexual, afiliación sindical, etc.), el despido puede ser declarado nulo en lugar de improcedente.

En caso de improcedencia, la empresa puede optar por readmitir al trabajador o indemnizarle con 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

¿Qué hacer si crees que tu despido es improcedente? Si sospechas que tu despido no cumple con la legalidad, es fundamental actuar con rapidez. Aquí te explicamos los pasos clave:

Revisa la carta de despido: Asegúrate de que la empresa te haya entregado la carta por escrito con los motivos concretos, ya que este documento es clave para analizar las causas alegadas por la empresa.

Recopila pruebas: Guarda cualquier documento, correo electrónico o prueba que pueda respaldar tu caso, como contratos, nóminas o comunicaciones con la empresa.

Interponer demanda ante el Juzgado de lo Social: Si no se alcanza un acuerdo en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) , el trabajador puede presentar una demanda en el plazo de 20 días hábiles desde el despido. El juez evaluará si el despido es procedente, improcedente o nulo.

Ejecutar la sentencia: Si el juez declara la improcedencia del despido, la empresa deberá optar entre readmitir al trabajador o indemnizarle conforme a la normativa vigente.

En este proceso es recomendable contar con la ayuda de un abogado especializado en derecho laboral, que sirva de guía durante todo el proceso, desde la revisión del caso hasta la presentación de la demanda o la negociación con la empresa. Muchos trabajadores han reclamado con éxito y han recibido indemnizaciones justas, gracias al apoyo de un abogado experto.

