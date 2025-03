TCL presenta los nuevos televisores QD Mini-Led que llegarán a España en 2025

Madrid, 25 de marzo 2025. En un evento paneuropeo celebrado en París, TCL, patrocinadora oficial de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité Olímpico Internacional, ha presentado su innovadora gama de televisores para 2025, redefiniendo el futuro del entretenimiento en casa con la introducción de su nueva gama C y la serie Q6C.

La compañía, globalmente pionera en la tecnología Mini LED y tercera marca de televisores en España, reafirma su compromiso de democratizar la tecnología de vanguardia entre los hogares españoles, llevando la calidad de imagen y sonido de vanguardia a un público más amplio que nunca.

Democratizando la tecnología QD-Mini LED de 7ª generación: una nueva era de entretenimiento en casa La gran novedad de la temporada es la incorporación de la tecnología QD-Mini LED de 7ª generación a todos los televisores de la Serie C (C6K, C7K, C8K y C9K), abarcando desde las 50 hasta las impresionantes 115 pulgadas, dado al expertise de TCL en pantallas grandes. Esta decisión estratégica amplia las oportunidades de acceso a una calidad de imagen excepcional, antes reservada únicamente para los modelos de gama alta.

La tecnología QD-Mini LED de TCL ofrece un control preciso de la luz, luces ultrabrillantes y tonos negros más profundos, superando las limitaciones de los televisores LED tradicionales. La integración de la tecnología Micro Lens condensada mejora el brillo, reduce el consumo de energía y optimiza el contraste, resultando en imágenes asombrosas, una mejor uniformidad de la luz y un contraste más nítido. Además, la tecnología Mini LED reduce significativamente problemas comunes como los efectos de halo y la iluminación desigual.

Inteligencia artificial al servicio de la imagen con el procesador AiPQ En el corazón del rendimiento líder del sector de la Serie C se encuentra el procesador AiPQ de TCL, un motor de imagen basado en inteligencia artificial que mejora continuamente la claridad, el brillo y el equilibrio del color en tiempo real para poder disfrutar de escenas más nítidas, dinámicas, y realistas. El reconocimiento inteligente de escenas de AiPQ ajusta el contraste de forma dinámica, haciendo que los brillos sean más intensos e impactantes, a la vez que preserva los detalles en las zonas más oscuras. También mejora la suavidad del movimiento, reduciendo el desenfoque y las trepidaciones.

La Serie C de TCL: Un modelo para cada necesidad Con voluntad de adaptarse a diferentes situaciones y perfiles de consumidores, TCL presenta una completa gama de televisores de la Serie C, diseñados para satisfacer las necesidades de cada usuario:

C6K: la entrada a la excelencia de TCL QD-Mini LED: Ideal para familias que buscan actualizar su televisor LED y disfrutar de un sistema de entretenimiento en casa fiable y repleto de funciones. Ofrece tecnología Mini LED con hasta 512 zonas de atenuación, Motion Clarity Pro de 144 Hz, Game Master Pro con FreeSync Premium Pro, compatibilidad con Dolby Vision IQ y HDR10+, sistema de sonido Onkyo 2.1 con Dolby Atmos (en pantallas de 55" a 98") e integración con Google TV™.

C7K: entretenimiento en casa premium con mejor rendimiento QD-Mini LED: Para aquellos que buscan funciones más avanzadas, el C7K ofrece más brillo, mejor sonido y un control más preciso de la iluminación, con hasta 2048 zonas de regulación. Incorpora un panel CrystGlow HVA que reduce los reflejos y mejora la profundidad de la imagen, HDR Premium 3000 y Audio by Bang & Olufsen (en productos de 50" a 98").

C8K: ampliando el brillo de los QD-Mini LED: Para una experiencia visual más inmersiva, el TCL C8K mejora tanto la calidad de imagen como el rendimiento en juegos, lo cual lo convierte en un televisor ideal para gamers. Ofrece un brillo incrementado, un contraste superior y hasta 4000 zonas de atenuación, panel CrystGlow WHVA, tasa de refresco nativa de 144 Hz, Game Accelerator 288Hz y Audio by Bang & Olufsen, reputado partner europeo de TCL.

C9K: el producto estrella en innovación QD-Mini LED: En la cumbre de la gama QD-Mini LED de TCL, el C9K es la elección definitiva para los entusiastas del cine en casa, combinando brillo máximo, precisión Mini LED de última generación y procesamiento de IA líder del sector. Ofrece hasta 5.148 zonas de atenuación, un brillo máximo que supera los 6.000 nits, procesamiento AiPQ Pro de TCL, panel CrystGlow WHVA, tasa de refresco de 144 Hz, modo Game Accelerator de 288 Hz, HDMI 2.1 con funciones de baja latencia y Audio by Bang & Olufsen.

Q6C: El televisor definitivo para Gaming, exclusivo de Amazon TCL también ha anunciado la serie Q6C, un televisor Mini LED exclusivo de Amazon diseñado para elevar las experiencias de juego de última generación a un precio más accesible. Con imágenes de vanguardia, frecuencias de actualización ultrarrápidas y baja latencia, la serie Q6C garantiza una acción fluida y sin interrupciones para todos los jugadores. Impulsada por la avanzada tecnología QD-Mini LED de TCL, cuenta con un control de retroiluminación preciso, un contraste profundo y colores ultra vívidos. Además, la tecnología Condensed Micro Lens mejora el brillo distribuyendo la luz de manera más precisa. Con una frecuencia de actualización VRR ultrarrápida de 144 Hz y AMD FreeSync™ Premium Pro, la serie Q6C elimina el desgarro de la pantalla y el retraso en las acciones, proporcionando una experiencia de juego premium y completamente inmersiva.

Sonido envolvente y diseño elegante Todos los televisores de la Serie C y la serie Q6C ofrecen un sonido potente y cinematográfico, gracias a los altavoces diseñados por Onkyo y la compatibilidad con Dolby Atmos®. Además, presentan un diseño ultrafino sin marco que se integra a la perfección en cualquier espacio, creando la conjunción perfecta entre diseño y tecnología de vanguardia.

Disponibilidad La Serie C de TCL estará disponible en España esta primavera, ofreciendo una amplia gama de opciones para todos los presupuestos. La serie Q6C estará disponible en exclusiva en Amazon.

Descubre más productos en https://www.tcl.com/eu/en

Sobre TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos para el hogar inteligente. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.