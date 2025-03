Santa Food Guardianas Alimentarias; Apoyo estratégico para empresas del sector alimentario

En un entorno cada vez más dinámico y riguroso con la industria alimentaria, el cumplimiento de estándares de seguridad y sanidad es crucial para el desempeño y funcionamiento de este sector. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, mantenerse al día con registros y controles sanitarios puede representar un desafío importante.

En este contexto, Santa Food Guardianas Alimentarias se ha enfocado en proporcionar una solución digital y convertirse en un apoyo estratégico para las empresas en la industria alimentaria. Esta consultoría especializada ofrece una herramienta digital para APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) centrada en transformar la forma en que las empresas gestionan este proceso, contribuyendo a simplificar y agilizar cada aspecto relacionado con los controles que Sanidad solicita. La entrevista a continuación permite profundizar más en el desarrollo y funcionalidad de esta aplicación innovadora.

¿Cómo surgió la idea de desarrollar una herramienta digital para el control sanitario en el ámbito de la seguridad alimentaria?

Todo fue en plena pandemia, momento en el que la higiene tenía que ser aún más estricta y había que evitar el contacto de un mismo objeto por varias personas que es lo que ocurría con la carpeta de los controles, en papel. A eso se sumaba que dicha carpeta siempre acababa llena de manchas o con los papeles perdidos. Cuando llegaba Sanidad, no encontraban nada. Habíamos visto como algunas franquicias digitalizaban el control de los requisitos higiénicos pero en herramientas muy difíciles y costosas de adquirir para pequeñas y medianas empresas, que son la mayor parte de nuestros clientes.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas pequeñas en el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios?

Los controles sanitarios requieren un tiempo del personal que para pequeñas empresas les es complicado asumir. Para algunas, incluso necesitarían una persona dedicada exclusivamente a ello. La herramienta simplifica y ahorra tiempo. Por otro lado, las empresas grandes encuentran el problema de no poder saber cómo se llevan a cabo, sus en sus establecimientos, los controles sanitarios, así, nuestra herramienta les permite conocerlo, gracias a que todo está en una nube a la que puede acceder. Contamos con alguna empresa muy grande que ya usan nuestra herramienta para ver como sus establecimientos aplican los controles APPCC.

¿Qué características específicas tiene la aplicación de Santa Food Guardianas Alimentarias que la hacen adecuada para empresas del sector de la restauración y la industria alimentaria?

Es muy intuitiva, ya que el personal de estos sectores, a veces no está muy familiarizado con el manejo digital y accesible desde un tpv, desde el móvil, desde una tablet... Se adapta al equipo del que se disponga en el establecimiento.

¿Cómo ayuda esta herramienta digital para APPCC a simplificar y agilizar la gestión de los registros sanitarios y otros documentos relacionados con la seguridad alimentaria?

La herramienta está basada en cumplimentar tareas que le va preguntando a la persona responsable de llevar a cabo los registros, así no tiene que estar pendiente de qué control corresponde a cada momento. Por otro lado, la organización de toda la documentación queda almacenada ordenadamente por el soporte de SANTAFOOD, ahorrándole esa tarea a nuestros clientes.

¿Cuál es el impacto de una gestión eficiente de los controles sanitarios en la profesionalidad y reputación de un negocio en el sector alimentario?

Las empresas alimentarias adecuadamente asesoradas, ven mejorados sus procesos y optimizados, que se traducen en una mejor calidad y seguridad del producto. Cada vez más, la gente es responsable, pero aún sigue habiendo empresas que no entienden la importancia de un buen asesoramiento. "Nunca pasa nada hasta que pasa" y, cuando pasa, lo más probable es que las consecuencias sean muy graves, a la empresa y al consumidor. El tener unos controles estandarizados y guiados por SANTAFOOD, garantiza que tengan un sistema de seguridad alimentaria correctamente implantado y como consecuencia que haya una buena higiene en el establecimiento. Higiene no solo es limpiar, también prevenir toxiinfecciones alimentarias.

¿Qué beneficios concretos puede esperar un negocio que utiliza la app de Santa Food Guardianas Alimentarias en términos de tiempo, dinero y calidad de los procesos de control sanitario?

Menos probabilidad de sufrir sanciones económicas por parte de las Autoridades Sanitarias, menos tiempo en gestionar la documentación y mayor entendimiento en los controles que se hacen, ya que SANTAFOOD da soporte y formación para que se comprenda lo que se hace y por qué.

¿Qué tipo de apoyo y asesoría ofrece el equipo detrás de la aplicación a los usuarios que la utilizan?

Ofrecemos asesoramiento online (por teléfono, correo electrónico...), revisamos los controles y se los firmamos digitalmente una vez revisados, corregimos los errores notificando al cliente para que no se vuelvan a cometer, explicando, y ordenamos toda la documentación generada y que Sanidad solicita en inspecciones, accesible para mostrarla. Esto es una de las cosas que nos diferencia de otros software existentes en el mercado, nuestra HERRAMIENTA DIGITAL SANTAFOOD implica asesoramiento y soporte humano.

¿Cómo se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados en la app?

Cuando me puse en contacto con una empresa informática que hiciera realidad el proyecto, mi idea principal era una aplicación móvil, pero me quitaron la idea porque no garantizaban la seguridad y la privacidad de los datos, por eso es una INTRANET, donde se accede con usuario y contraseña, cada cliente con la suya. Aunque actualmente existe una APP móvil, que permite acceder a algunas funciones de la intranet, pero no es programa base.

¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios que han implementado esta herramienta en sus negocios?

Nuestros clientes están muy contentos por el orden que tienen y que antes era imposible con una carpeta hasta arriba y más cuando tienen una trazabilidad de los alimentos que elaboran, muy compleja. No solo nuestros clientes, los inspectores o Agentes de Salud Pública que la conocen nos han dado la enhorabuena por la idea y por lo fácil que hemos hecho esta tarea a las empresas del sector alimentaria.

¿Qué planes de futuro tiene la empresa en cuanto al desarrollo y mejora de la herramienta digital para APPCC, así como su expansión a otros sectores o mercados?

La herramienta está en continua evolución y mejora, ya que cada vez son más las empresas que la usan y, por tanto, surgen más necesidades. Actualmente, estamos trabajando en generación automática de fichas técnicas, impresión de etiquetas desde el móvil, subida de fotos de reparaciones e implantación de calendarios de limpieza de las instalaciones. Nuestro objetivo es tener una herramienta cada vez más potente que cuanto más completa sea, mayor será la garantía de seguridad alimentaria que puedan ofrecer los establecimientos alimentarios de nuestra sociedad.

En conclusión, la seguridad alimentaria representa un aspecto fundamental para las empresas del sector, por lo que contar con herramientas digitales que favorezcan este aspecto puede contribuir no solo en el éxito de la empresa, sino también en el cumplimiento de las normativas vigentes y, por tanto, una mayor Seguridad Alimentaria a la que todos accedemos y de la que todos disfrutemos. Al respecto, la herramienta digital para APPCC de Santa Food Guardianas Alimentarias puede convertirse en un recurso valioso para facilitar a pequeñas y medianas empresas este proceso, simplificando y optimizando todo lo que implica el control sanitario.