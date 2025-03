Las galletas personalizadas My TostaRica lanzan el nuevo pack para eventos y celebraciones

Las celebraciones son momentos únicos que merecen ser recordados con detalles especiales. Conscientes de la importancia de personalizar cada ocasión, My TostaRica ha lanzado su nuevo Pack de Eventos "C... de Celebrar", una propuesta pensada para convertir cualquier reunión en una experiencia inolvidable. Este innovador formato incluye 10 mini estuches, cada uno con cuatro galletas personalizadas con fotos, nombres o mensajes, ideales para regalar a invitados en bodas, cumpleaños, comuniones, graduaciones, nacimientos y otros momentos especiales.

Con este lanzamiento, My TostaRica refuerza su compromiso con la personalización y la calidad, ofreciendo una alternativa original para quienes buscan sorprender con un detalle único y significativo.

Un concepto diseñado para celebrar cada momento Las celebraciones no solo marcan fechas importantes en el calendario, sino que representan emociones, recuerdos y conexiones entre personas. Bajo esta premisa, el nuevo pack de eventos "C... de Celebrar" se presenta como una forma de transmitir alegría a través de un producto emblemático como las galletas personalizadas My TostaRica.

Cada caja está diseñada para convertirse en un obsequio especial y celebrar con amigos y familiares las buenas noticias.

La personalización va más allá de lo visual, ya que cada galleta conserva el inconfundible sabor de TostaRica de Cuétara, combinando tradición y creatividad en un solo producto. De esta forma, quienes reciben el detalle no solo disfrutan de un diseño exclusivo, sino también de un sabor que evoca recuerdos y momentos compartidos.

Un detalle perfecto para cualquier evento Regalar galletas personalizadas con fotos es una tendencia en auge, ya que permite a los anfitriones ofrecer recuerdos únicos de sus celebraciones. Con el nuevo pack de My TostaRica, esta opción se vuelve aún más accesible y sofisticada, con presentaciones individuales que facilitan su entrega y conservación.

El concepto de "C... de Celebrar" resalta la importancia de los momentos compartidos, la emoción de los reencuentros y la alegría de las celebraciones. Con cada galleta, la marca invita a recordar que la felicidad está en los pequeños gestos, en los sabores que evocan nostalgia y en los detalles que convierten un evento en un recuerdo inolvidable.

Con el nuevo formato para Eventos, My TostaRica pone al alcance de todos la posibilidad de sorprender y emocionar con galletas personalizadas para cumpleaños, bodas, comuniones, graduaciones y cualquier ocasión especial, haciendo que el regalo personalizado llegue a cada vez más personas.