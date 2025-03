Primavera de arte en Captaloona Art Madrid

Loona Contemporary Art Concept, en el espacio de Arte Captaloona Art, propone del 31 de marzo al 5 de abril, una exposición muy original, en la que se podrán ver algunas de las láminas que derivaron de Operación Casatschok, una novela gráfica ilustrada por el artista Rafa Rodulfo (con guión de Belén, Rafa y Juan C. Rodulfo). La novela, disponible en librerías y en el espacio de arte que hospeda la exposición, está ambientada en los años ’70 en el barrio de Argüelles, donde se encuentra la galería Captaloona Art. Inauguramos el 31 de marzo a las 19,00 h.

Este evento se hará con un entorno muy peculiar, que es la instalación DELTA, de Norbert Francis Attard, siendo parte del tema TRANSICIONES que retomaremos, con una segunda exposición, el 7 de abril. Los artistas que han participado al proyecto son 42, algunos de ellos con una página en la revista, también disponible en la galería, otros con obras en exposición. Y es precisamente el 7 de abril, a las 19,00 h, que se inaugura la segunda muestra TRANSICIONES, en la que participan 16 artistas presentados por la galería ARTHEKA 32 de Roma: Francesco Calia, Lucia Di Miceli, Simona Gloriani, Gabriella Tirincanti, Fabio Spataro, Roberto De Luca, Sergio Guerrini, Zlata Grgurevic, Alessandro Maio, Mauro Molinari, Gemma Lanzi, SerGiotto, Maria Saporito, Francesco Varlotta, Lucia Pafundi y Sergio Spataro.

Transiciones es la primera etapa de un proyecto que durará un año, con título “Unravel the unconscious life”, y que ha unido a artistas de diferentes países en una idea común, que es precisamente desenredar la vida del subconsciente y, de paso, proponer una revista de artistas cuyo primer número salió en España y en Italia contemporáneamente.

Un evento que merece ser mencionado cuenta con la participación de estudiantes ERASMUS que están desarrollando su creatividad y, además de estudiar y hacer prácticas en Madrid, pintan o dibujan. Dieciocho jóvenes polacos, acompañados por sus profesores, estarán pintando en el espacio de arte el 25 de marzo de seis a ocho de la tarde. Se unirán al evento artistas ya afirmados y, si, por un lado, la juventud llenará de energía la galería de arte, por otro lado, se vivirá un momento de convivialidad en el que los artistas compartirán ideas y experiencias.

A seguir, los martes 8, 22, 29 de abril 6, 13, 20, 27 de mayo y 3 de junio, de 19.00 h a 21.00 h, el escritor Nicolás Melini, propone un taller de escritura dirigido a cualquier persona que desee experimentar con su capacidad para fabular y plasmarlo de manera emocionante en el papel, sea cual sea su pretensión, bien retarse a sí mismo por medio de la escritura, bien adquirir una serie de conocimientos sobre escribir y relatar, bien compartir sus historias y participar de las de los demás, bien probarse con la intención de convertirse en escritor o escritora. Para participar contactar con Nicolás Melini (nicolasmelini1969@gmail.com)

El espacio Captaloona Art no es una simple galería de arte, sino un laboratorio de ideas que viven para crear lazos entre artistas, entre culturas y entre públicos, confirmando el lema “El arte no tiene fronteras” y afirmando que el arte vive en una dinámica que nadie puede detener y que se desarrolla en espacios activos, siendo el espacio parte del evento. Como lo es Captaloona Art. Ideas no faltan, creatividad hay de sobra, alegría y convivialidad son el entorno, y el arte es el mundo que se expresa en el espacio Captaloona Art, en Calle de Andrés Mellado 55 (Madrid)

Más información en loonacontemporary.com o captaloona.com.