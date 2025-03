Escrapalia; La nueva forma inteligente de comprar coches de segunda mano

Comprar un coche de segunda mano puede ser una gran oportunidad… o una fuente de problemas si no se elige bien con quién hacerlo. El mercado tradicional está lleno de incertidumbres: precios inflados sin justificación, vendedores particulares sin garantía, coches sin historial claro o con defectos ocultos. Y cuando aparece “la ganga del año”, muchas veces es demasiado buena para ser verdad.

Por eso cada vez más los compradores acuden a plataformas de subastas profesionales para hacerse con ellos: por un lado, porque es importante contar con una plataforma de confianza, profesional, transparente y con procesos claros, donde cada vehículo a subasta tenga su propia ficha técnica, fotos reales, documentación detallada, un informe de estado real, posibilidad de visitas in situ, etc.

Pero lo mejor de todo al comprar un vehículo en subasta es que el precio lo decide el propio comprador: los vehículos suelen salir a precios muy bajos, y son los propios pujadores los que lo van poniendo a su valor real con sus pujas hasta que el ganador decide el precio que ese vehículo tiene para él. Así de simple: no hay regateos, no hay vendedores agresivos, no hay letra pequeña. Solo una forma más abierta, justa y transparente de comprar un coche, en la que el comprador tiene el control desde el primer momento.

Como consecuencia, los vehículos vendidos en subasta suelen alcanzar precios finales muy por debajo de los precios de mercado: esa conjunción de precio de salida bajo y de decisión del precio por el comprador final conduce a que las subastas de vehículos sean, cada vez más, la opción preferida por quien necesita adquirir un vehículo de segunda mano con confianza y a precio muy bajo.

Qué se debe tener en cuenta antes de comprar un vehículo en subasta Comprar un coche en subasta es una excelente oportunidad para acceder a vehículos a precios muy por debajo del mercado, pero también requiere tener claros algunos aspectos clave antes de lanzarse a pujar.

Elegir una plataforma de subastas con experiencia y confianza: existen muchas webs de subastas de vehículos, luego elegir a una que pueda demostrar su experiencia, los años que lleva vendiendo vehículos, su volumen de vehículos a subasta, las reseñas de compradores, etc. es fundamental antes de decidir.

Conocer bien las condiciones de la subasta: cada plataforma de subastas tiene sus propias normas: si hay puja mínima, incrementos obligatorios, gastos de gestión, condiciones de recogida o tiempos de pago. Leer bien las bases es esencial para evitar sorpresas.

Revisar toda la información del vehículo: es imprescindible examinar con detalle las fotos, el estado general, la documentación disponible y, si se facilita, el informe técnico, ITV o de la DGT. Algunas subastas permiten incluso la visita física al coche antes de pujar.

Entender el tipo de vendedor: puede tratarse de una empresa de renting, una administración pública, un concesionario o un particular. Saber quién está detrás aporta contexto sobre el uso previo del vehículo y la posible existencia de garantías.

Calcular bien el presupuesto total: a la puja ganadora se le suelen sumar impuestos, tasas, gastos de gestión y, en algunos casos, el coste de traslado. Es importante contemplarlo todo antes de hacer una oferta.

Tener claro que una puja es un compromiso: pujar en una subasta no es “solo probar suerte”. Al ganar se está obligado legalmente a pagar, así que solo se debe pujar si realmente se está dispuesto a comprar.

¿Por qué Escrapalia es la opción diferencial y ganadora para adquirir un vehículo en subasta? Porque no es un portal de compraventa más: Escrapalia es la plataforma líder en subastas online en España, con más de 10 años de experiencia en los que ha realizado casi 230.000 subastas, más de 340.000 clientes registrados a nivel nacional e internacional, y avalada por certificados que garantizan su actividad.

En lo referente a subastas de vehículos, Escrapalia:

Subasta casi 2.000 vehículos al año: tanto para particulares (utilitarios, alta gama, furgonetas) como para profesionales (camiones, cabezas tractoras) e incluso deportivos de lujo, vehículos clásicos para coleccionistas y coches decomisados.

Los pone a subasta a precios muy competitivos: los precios de salida de cada vehículo son muy inferiores a su valor de mercado, lo que da margen a los pujadores a poder adquirirlos a precios muy interesantes.

Proporciona descripción y fotografías en cada lote: cada vehículo es auditado por profesionales especializados, y como resultado en cada lote se muestra una descripción detallada y un amplio reportaje fotográfico.

Detalla el estado observado: dicha auditoría refleja en cada lote un análisis de uso, arranque, neumáticos, llaves, cristales, daños, etc.

Muestra la información de cada vehículo: marca y modelo, kilometraje, matrícula, fecha de matriculación, bastidor, cilindrada, potencia, etc.

Comparte toda la documentación disponible del vehículo: todo lo relativo a disponibilidad de documentación, estado en tráfico (activo / baja), ITV, etiqueta medioambiental, etc.

Permite la posibilidad de visitas: en cada lote se indica si el vehículo puede ser observado in situ por los interesados, pudiendo reservar fecha y hora de visita en el propio lote.

Proporciona asistencia durante el proceso: cada lote muestra el contacto de un profesional de Escrapalia con el que se puede contactar para aclarar las dudas que puedan surgir.

Asiste al comprador en la retirada: se gestionan las fechas de recogida de los vehículos y se asiste al comprador en ese momento.

Así de fácil: registrarse gratuitamente, buscar y pujar El proceso para comprar un coche en Escrapalia es 100% online, gratuito y muy sencillo:

Registrarse en escrapalia.com: ¡es gratis!

Al hacerlo, indicar en las categorías favoritas la de “vehículos”, lo que permitirá que Escrapalia informe periódicamente sobre las mejores ofertas en subasta.

Buscar entre todos los vehículos disponibles aquellos que puedan ser de interés.

Consultar toda la información disponible en el lote a subasta.

Si la subasta exige una fianza (la cual se solicita para asegurar una correcta participación en la misma), realizar su pago por tarjeta o transferencia.

Pujar y, si se resulta ganador, ¡coche adjudicado!

¡Miles de vehículos de segunda mano están esperando nuevo dueño en Escrapalia!