La nueva edición de la Maratón Pa Tós, de Fundación Gomaespuma, se celebrará durante el festival de humor Corderitititito de Sepúlveda

El próximo 10 de mayo tendrá lugar la tercera edición de la Maratón Pa Tós, organizada por la Fundación Gomaespuma. Por primera vez la maratón más corta del mundo –de tan solo 42 metros y 19 centímetros– “deja el asfalto” y se traslada al entorno rural para enclavarse dentro del festival de humor gratuito Corderitititito de Sepúlveda, en Segovia. Festival que, en su también tercera edición, rinde homenaje al dúo radiofónico Gomaespuma, integrado por Juan Luis Cano y Guillermo Fesser.

Dúo radiofónico Gomaespuma, integrado por Juan Luis Cano y Guillermo Fesser



La carrera solidaria reunirá, a las 11:00 de la mañana a los asistentes en la plaza empedrada del pueblo medieval, ubicado en un entorno único como es el paisaje de las Hoces del río Duratón. Esta próxima Maratón tiene el firme propósito de unir humor y deporte y dar visibilidad a los colectivos más vulnerables y a la España despoblada.

Todos los participantes podrán calentar motores mientras disfrutan de varias actividades, aptas para todos los públicos y edades, como un taller de marionetas, la animación de calle con Julián y Pendorcho, el rincón del chiste con-suela, música o un photocall con pódium para que todos puedan lucir su medalla de ganador (¡aquí todos ganan!). Todo ello con la locución excepcional de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser y la presencia de la actriz y cantante Leonor Watling, embajadora de la Maratón Pa Tós de este año.

Deporte solidario

En 2023 la Fundación Gomaespuma dio el pistoletazo de salida a este evento 100 % sin ánimo de lucro, en cuya participación “no hay normas ni cronómetros”, por lo que se puede “hacer la croqueta, correr de lado, subirse a caballito…” Este año, como novedad, también admite la entrada a mascotas. Los dorsales para participar en la Maratón Pa Tós ya se pueden adquirir en la web de la Fundación o en la Oficina de Turismo de Sepúlveda. Hasta el 21 de abril, el importe del dorsal será de 8 euros, y de 10 euros desde el 22 de abril hasta la celebración de la maratón.

Los menores de 8 años y los mayores de 80 disfrutarán de un dorsal con el precio simbólico de 2 euros. Estos dorsales solo se podrán adquirir físicamente en Sepúlveda, en la Oficina de Turismo, o el mismo día de la carrera, desde las 09:30 h en la plaza del Trigo de Sepúlveda.

Asimismo, todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa “desde el patio de su casa o desde el prado con las ovejas”, sin tener que acudir al evento, tienen a su disposición la posibilidad de adquirir el Dorsal 0, cuyo precio es libre. Los que lo deseen podrán enviar los vídeos de su propia maratón a la Fundación Gomaespuma, que los compartirá a través de sus redes sociales. Y, como no podía ser de otra manera, toda la recaudación irá destinada a apoyar los proyectos educativos y culturales en los que participa esta organización solidaria.



Dos organizaciones, un mismo objetivo

La Fundación Gomaespuma lleva más de 20 años promoviendo la cultura y la educación a través de proyectos en Nicaragua, Sri Lanka, Senegal, Congo y España; y ahora, con el festival Corderitititito, quiere potenciar aún más su apuesta por el humor como motor de cambio y desarrollo de la empatía y la solidaridad.

Y es que Corderitititito no sólo rinde homenaje al cordero asado y al icónico sketch de Faemino y Cansado sobre Sepúlveda, sino que también reivindica el municipio y la comarca nordeste de Segovia como un gran lugar para vivir. Con el lema «Sepúlveda, ven a reír, ven a vivir», los organizadores buscan dinamizar el entorno rural a través del humor y la cultura.

Para ello, del 9 al 11 de mayo, este festival de humor en la calle contará con actividades como el micro abierto, la feria del libro de humor, cuentacuentos, teatro de calle o actuaciones musicales y de improvisación. Y, entre sus citas más destacadas se encontrarán, el sábado por la tarde, la actuación familiar de Julián y Pendorcho, los cómicos Agustín Durán y Luis Álvaro, o el grupo musical segoviano La Banda Feliz y el domingo al mediodía, tras la final del Concurso de Monólogos Tartera de Barro, la de Los Gandules. No en vano, este festival se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de espectáculos gratuitos para todos los públicos siempre entorno al humor en todas sus manifestaciones, y abrir sus micros a todos los sepulvedanos y visitantes que quieran subir al escenario de la calle Lope Tablada, lo que confirma que el humor es un lenguaje universal.