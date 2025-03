Opel hace 50 años en el Salón de Ginebra presentó su visión de un estudio de automóvil deportivo seductor en todos los aspectos

Atrevido, puro, visionario: así es como se presentó al público el estudio de marca Opel Experimental hace casi dos años. Los vehículos conceptuales innovadores que inspiran tienen una larga tradición en Opel. Ya en 1975, hace exactamente 50 años, Opel mostró en el Salón del Automóvil de Ginebra su visión de un estudio de automóvil deportivo que es seductor en todos los aspectos. En ese momento, el Opel Genève se convirtió en una de las principales atracciones de la feria suiza con su silueta claramente plana. Con el Genève, el departamento de diseño de Opel demostró una vez más sus habilidades visionarias, que ya había establecido diez años antes con el Experimental GT. Si bien esto se transfirió rápidamente a la producción en serie y muchos de los elementos del Opel Experimental cobran vida en el nuevo Opel Grandland, el Opel Genève siguió siendo un sueño que muchos entusiastas de los autos deportivos celebran hasta el día de hoy.

Estudio Slim: el armonioso diseño de Genève despierta emociones

Opel supo cómo escenificar el Genève en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1975. Y con razón, porque el armonioso show car exudaba pura deportividad con su forma delgada, su potente frontal y su elegante línea de techo que se estrechaba hacia abajo. La Automobil Revue escribió en ese momento: "El coupé ligero y elegante gira sobre una plataforma giratoria elevada, lo que llama la atención de los visitantes. (…) La parte delantera y trasera son cónicas con parachoques integrados. Todas las superficies de las ventanas, incluidas las laterales, están fuertemente curvadas". Esto fue posible gracias al hecho de que el "Equipo de Diseño Avanzado de Opel" en torno a Erhard Schnell formó el Opel Genève de fibra de vidrio y, por lo tanto, pudo darle un estilo que posteriormente atrajo miradas de admiración no solo en el Salón del Automóvil.



A pesar de su popularidad, el biplaza, con sus faros emergentes típicos de los prototipos de Opel de la época, nunca entraría en producción en serie. Para entender esta decisión, sin embargo, es necesario remontarse a principios de la década de 1970, porque el Opel Genève se planeó originalmente como el GT-W. Bajo este título provisional, el coupé de proporciones incomparables fue diseñado en Rüsselsheim en 1972. El pequeño y plano biplaza con motor central iba a ser propulsado por un motor rotativo 'Wankel' de dos rotores, por lo que la designación original del modelo era GT-W. Pero como resultado de la crisis del petróleo, el proyecto del motor de pistón rotativo se detuvo en 1974. Sin embargo, se permitió que el hermoso Opel GT-W siguiera viviendo, aunque modificado y bajo el nuevo nombre de Opel Genève, elegido para que coincidiera con su primera aparición pública.

Además, otro estudio de Opel causó sensación en el mismo año: Opel había decidido presentar el futurista GT2 en el IAA de 1975. Este fue diseñado con mucho más detalle, con puertas correderas funcionales, un interior completamente diseñado y un tren motriz funcional, y estaba destinado a proporcionar una visión vívida de los futuros desarrollos de Opel.

Aunque el GT2 fue donado al Deutsches Museum de Múnich en mayo de 1978, el Genève permaneció en exhibición en el departamento de diseño de Opel durante muchos años. Fue repintado en 1977 y desde entonces ha deslumbrado en un naranja brillante. El concept car es ahora uno de los aspectos más destacados de la Colección Clásica de Opel.

Cuando los sueños visionarios se hacen realidad: el innovador Opel Experimental

Casi 50 años después del Genève, el Opel Experimental muestra cómo las visiones del futuro pueden convertirse en realidad. El estudio, que se presentó por primera vez en el IAA Mobility en 2023, ha proporcionado desde entonces una orientación clara sobre los futuros desarrollos de la marca y la movilidad futura. Esto se puede caracterizar por tres conceptos básicos:

• Detox: El Opel Experimental tiene un diseño atrevido y puro con un claro enfoque en lo esencial. • Alemán moderno: Inspira por sus impresionantes proporciones, soluciones inteligentes, uso altamente eficiente del espacio y tecnología de iluminación de última generación, incluido el primer Opel Blitz iluminado. • Greenovation: Es totalmente eléctrico y reduce la huella de carbono.



Todo esto es 'Energía Alemana', lo que hace que cada modelo con el Blitz sea inconfundiblemente un Opel. Y el resultado de esta 'Energía Alemana', visible como el último modelo de producción, es el nuevo Opel Grandland, diseñado y desarrollado en Rüsselheim y construido en Eisenach. El SUV tope de gama "made in Germany" da vida al espíritu del estudio de la marca e introduce muchas características en la producción en serie. Esto convierte al Grandland ganador del 'Volante de Oro 2024' en un excelente ejemplo de cómo los diseñadores e ingenieros de Opel convierten los sueños automotrices con visión de futuro en realidad en poco tiempo, y qué importante papel juegan en esto estudios pioneros como el Opel Experimental.



