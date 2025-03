´PUNK CHAMÁN´; Un viaje poético entre el delirio y la lucidez

CÍRCULO ROJO.-.En el vertiginoso panorama literario contemporáneo, hay voces que resuenan con una fuerza inusitada, capaces de traspasar los límites de la razón y sumergirnos en un torbellino de emociones. "PUNK CHAMÁN", la nueva obra de Manuel Berná García, publicada por Editorial Círculo Rojo, es un grito desgarrado desde los abismos de la experiencia, un manifiesto poético que desentraña la complejidad de la mente humana y su eterna lucha por la libertad.

Un poeta forjado en el filo de la realidad

Manuel Berná García no es un poeta convencional. Su escritura se ha gestado a lo largo de décadas de exploración interna, en un período de creación que se extendió por más de seis años. "PUNK CHAMÁN" no es solo un compendio de poemas, sino un testimonio vital donde el autor plasma con crudeza y belleza su experiencia en la marginalidad, el encierro psiquiátrico y la lucha por su identidad. “La fase imaginativa durante la creación fue casi delirante”, confiesa Berná, subrayando la intensidad emocional y la autenticidad de su obra.

Una poética radical, sin concesiones

Quien se adentre en "PUNK CHAMÁN" encontrará una poesía descarnada, sin filtros, impregnada de un bagaje experiencial que la convierte en un testimonio irrepetible. La obra, escrita en un orden cronológico que sigue el torrente creativo del autor, documenta el tiempo en que cada poema fue concebido, convirtiéndose en una suerte de diario de batalla. "PUNK CHAMÁN" es para aquellos lectores que buscan una poesía no convencional, una que arde con la pasión de la vida incluso en los momentos en que esta parece carecer de valor.

Un libro que desafía y transforma

Publicada por Editorial Círculo Rojo, "PUNK CHAMÁN" es mucho más que un libro: es una experiencia. En sus páginas resuenan ecos de la contracultura, la resistencia y la búsqueda incansable de significado. Es una obra que interpela al lector, que lo reta a mirar de frente la crudeza de la existencia sin concesiones.

Para los amantes de la literatura que se atreve a romper moldes, "PUNK CHAMÁN" ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Una lectura imprescindible para quienes entienden que la poesía es, ante todo, un acto de rebeldía.

SINOPSIS

Estos escritos místicos, producto de una racha creativa de varios años, fue la única alternativa que tuve a más de diez años de incomunicación casi absoluta en un CEEM de Alicante, tras ser diagnosticado de esquizofrenia paranoide con delirios encapsulados por las eminencias psiquiátricas de todos los centros de este tipo por los que he pasado, que son tres. Un total de más de veinte años, gracias a mi familia y a estos grandes profesionales de la salud mental, en condiciones sumamente precarias y coercitivas, privado absolutamente de libertad, con algún permiso trimestral de algún día a partir del quinto o sexto año de internamiento. La otra alternativa era el suicidio, como una compañera que no aguantó y se colgó de la ducha, con un cable de la PSP (consola), y otros intentos frustrados de otros compañeros. FUERZA a las decenas de compañeros que he conocido en estos sitios con órdenes judiciales y abandonados por las familias, como yo. Saludos y esperanza. Yo también estuve a punto de tomar la solución definitiva con Ana Gómez. R.I.P.

En otras culturas, el chamanismo y el Camino del Conocimiento. En España somos enfermos mentales crónicos.

Manuel Berna

AUTOR

Nacido el 6 de junio de 1966 en Albatera (Alicante). De una familia humilde de vendedores ambulantes. Trabajando desde la niñez en el comercio familiar de mayor y detall, en un almacén textil de padres y tíos, compaginado con la venta ambulante de tejidos en mercadillos locales, sobre todo en la provincia de Alicante durante las mañanas.

Con padres sin estudios, cursó varios años de EGB en el colegio de los Hermanos Maristas de Alicante, pasando luego hasta el preuniversitario en los institutos estatales de Crevillente y Orihuela.

Se matriculó en primeros cursos de las facultades de Biología y Psicología de Espinardo (Murcia) y la UNED de Elche (Alicante), así como en la Escuela de Artes y Oficios de Orihuela, donde no obtuvo ningún título por no acabar todos los cursos.

Ingresó en CEEM a los 35 años por problemas familiares y con la justicia. Se le diagnóstico esquizofrenia paranoide, lo que supone la incapacidad legal y la tutela por parte de la familia en un juicio intervenido.

Se trasladó a los tres años a un CEEM de Jávea donde participa en un programa de trabajo de once años, que incluye contratos temporales, como peón de ayuntamiento, y varios títulos y trabajos en jardinería en Denia, así como el primer curso de inglés en la escuela oficial de idiomas y un curso en la academia de formación sobre gestión y administración de PYMES.

Se trasladó a los 11 años al CEEM de Elda, donde pasó cinco años y medio, antes del traslado a una vivienda tutelada de Elche, después de tres años de juicios para arrebatar la tutela a la familia.

En la actualidad reside en V.T. a la espera de tener recursos para vivir independiente de la familia, su mayor fuente de problemas por conflictos generacionales y religiosos.

Bautizado en la Iglesia católica; primer contacto con el Conocimiento, con maestro de Tánger (Marruecos), con praxis hahualista, en el instituto de Orihuela a través de un profesor de Biología.

A los veinte años empieza terapia psicoanalítica por parte de un doctor en psiquiatría y psicoanálisis cuyos títulos obtuvo en La Sorbona (París), también marroquí, después de un intento de suicidio. Psicoanálisis de 14 años y medio ininterrumpidos hasta el ingreso en instituciones.

Manuel Berna García