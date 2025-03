Soy Annie, no Anora



La película nos presenta a la joven Anora que trabaja como bailarina erótica o scort de lujo en una discoteca. "Anora", dirigida por Sean Baker y estrenada en 2024. La trama sigue a Ani Mikheeva, interpretada por Mikey Madison, recientemente ganadora del Oscar a mejor actriz, una stripper de Brooklyn que se casa impulsivamente con Vanya, el hijo de un oligarca ruso. La historia se complica cuando la familia de Vanya intenta anular el matrimonio, desencadenando una serie de eventos que exploran temas de clase social, poder y supervivencia.

Valoración

Nos encontramos ante una versión edulcorada de pretty woman que incluso utiliza mismas frases que aquella. Aunque también pongo en duda lo del edulcorado; “habría aceptado 10 mil dólares; te hubiera ofrecido 36 mil” recuerda mucho a aquel “hubiera aceptado 2.000 dólares, te hubiera pagado 5.000”.

Una scort de lujo al servicio de un niño ruso

La película se divide en dos partes. La primera, vemos a un niñato ruso que va a un club de alterne y conoce a Annie, el chico ha ido a divertirse.



Posteriormente vemos la evolución de una historia de amor sin romanticismos, la acción es clara y directa, incluso cruda aunque teniendo en cuenta la presencia de la mafia rusa me extraña que no haya más violencia; teniendo en cuenta los asuntos que manejan (trata de Blancas, narcotráfico, bandas del este…) vemos a unos gorilas que trabajan para los padres del niñato ruso pijo que son bastante mansos.

Es una película feminista, es la protagonista la que toma las riendas, la que decide con quién y cómo (como Vivian en Pretty woman) la que toma el control y muestra lo que quiere, domina la escena y es reivindicativa. No vemos escenas de sexo duro, pornográficas o salvaje tratando de una prostituta. Raro es.

El clímax

Ella se vuelve histérica y saca a relucir su psicopatía en un suceso que tiene lugar. La segunda mitad aparecen los matones rusos que son dos peluches grandes, plantean un problema ante el matrimonio de la pareja que no se puede llevar a cabo y quieren anularlo, es una deshonra para la familia. A priori es comprensible y entendible la postura de los padres . Todo se resolvería de forma sencilla si no fuera por Annie (Anora).

El colmo es ver a las feministas criticar a estos dos matones y darle la razón a ella cuando les acusa de agresión y violación cuando lo grita a pleno pulmón destrozando la casa. Lo mejor es ver las caras de esos dos chicos, asombrados del tremendo giro de los acontecimientos. Quizás la niñata caprichosa y estúpida sea ella. Quien no lo quiera ver…



Las historias marginales de Sean Baker

Tiene algún plano visual interesante y una banda sonora bastante noventera, no vemos la crudeza de los bajos fondos de la prostitución y la mafia. Ahí cojea. Baker, reconocido por su enfoque en historias de individuos marginados y su estilo de dirección realista; trabaja con actores poco conocidos ofreciendo una naturalidad y espontaneidad a las escenas, haciéndolas cercanas al público.

Pero hay drogas, sexo y alcohol al estilo de “Resacón en las vegas” y alguna otra referencia a peliculas tipo “EL loFT”. Y la doble moral de Hollywood al querer forzar esta película como comedia romántica y no mostrar la realidad de unas vivencias.