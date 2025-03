Membrana de huevo, el ingrediente desconocido con grandes beneficios antiaging

La experta Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, desvela todo sobre este ingrediente beauty desconocido que se encuentra entre la cáscara y la clara de huevo En la constante búsqueda por nutrientes y activos que promuevan una juventud real desde el interior, la ciencia ha identificado ingredientes cada vez más innovadores con beneficios probados para la salud y belleza de la piel. Entre estos activos, comienza a sonar uno con gran fuerza, la membrana de cáscara de huevo, un compuesto natural que ha ganado notoriedad por sus propiedades regeneradoras, reafirmantes y rejuvenecedoras.

La directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, Gema Cabañero,explica cuáles son sus beneficios y cómo incluirlo en el día a día.

¿Qué es la membrana de cáscara de huevo? Todos sus beneficios

La membrana de cáscara de huevo es una fina capa situada entre la cáscara y la clara que contiene una combinación única de colágeno, elastina, ácido hialurónico, queratina, y otros nutrientes esenciales para la piel. Esta composición es una creación de la naturaleza para proteger la clara y la yema del huevo, rica en proteínas y aminoácidos, favorece la regeneración celular, mejora la elasticidad y ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas.

Según Gema Cabañero, directora de I+D+i de 180 the concept, "la membrana de huevo se ha consolidado como uno de los activos más prometedores en nutricosmética por su capacidad para estimular la producción natural de colágeno y favorecer la reparación de los tejidos. Desde 180 the concept se apuesta por ingredientes innovadores con base científica, capaces de ofrecer resultados visibles desde el interior".

Además de su potente efecto antiedad, la membrana de huevo también ayuda a mejorar la hidratación, calma la piel sensible y favorece una mayor firmeza, lo que la convierte en un ingrediente multifuncional ideal para una rutina de belleza completa y eficaz.

"Gracias a su alto contenido en colágeno tipo I, V y X, este ingrediente contribuye a la renovación celular, ayudando a reducir los signos de envejecimiento. Además, contiene elastina, ácido hialurónico, queratina y aminoácidos esenciales, como prolina y glicina, lo que le otorga a este ingrediente una gran acción hidratante y protectora y lo hace un activo capaz de estimular la producción de colágeno, mejorando la estructura y firmeza de la piel", añade la experta en nutricosmética.

Vitamina C y membrana de huevo, una sinergia rejuvenecedora

La membrana de huevo es un material biológico rico en colágeno, elastina, ácido hialurónico y otros compuestos beneficiosos para la piel, las articulaciones y la regeneración de tejidos. Su principal función es brindar soporte y elasticidad a los tejidos, ayudando a mantener su estructura y resistencia. Sin embargo, su efectividad puede mejorar considerablemente cuando se combina con vitamina C, un nutriente esencial con múltiples beneficios en el organismo.

"Si se combinan ambos ingredientes, conseguimos una sinergia ganadora. La vitamina C es clave para la síntesis de colágeno. Actúa como un cofactor en la producción de colágeno, ayudando a su formación y estabilización, lo que potencia los beneficios de la membrana de huevo", explica la experta de 180 the concept.

Además, la vitamina C tiene poderosas propiedades antioxidantes, lo que significa que protege las células del daño causado por los radicales libres. Este daño puede acelerar el envejecimiento de la piel y la degeneración de las articulaciones. A ello, Cabañero añade "al combinar la vitamina C con la membrana de huevo, se prolonga la vida útil del colágeno y otros compuestos beneficiosos, lo que permite una mejor regeneración celular y una piel más saludable".

Otro aspecto importante es que la vitamina C mejora la absorción de los nutrientes presentes en la membrana de huevo. Esto significa que el cuerpo puede aprovechar de manera más eficiente sus beneficios, logrando mejores resultados en la reparación y mantenimiento de los tejidos.

Por último, tanto la vitamina C como la membrana de huevo tienen efectos antiinflamatorios, lo que ayuda a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones y los músculos. Esta combinación es especialmente útil para personas con problemas articulares o que buscan mejorar la elasticidad y firmeza de su piel.

¿Cómo se puede obtener sus beneficios?

Incorporar los beneficios de la membrana de cáscara de huevo y la vitamina C en la rutina diaria es más fácil de lo que parece. Si bien algunos alimentos contienen los activos de estos dos ingredientes de forma natural, la mejor manera de asegurar su absorción y efectividad es a través de fórmulas nutricosméticas diseñadas específicamente para potenciar su acción conjunta.

Los complementos que combinan estos ingredientes permiten que el cuerpo aproveche al máximo sus propiedades regeneradoras, estimulando la producción de colágeno, mejorando la elasticidad de la piel y protegiendo las articulaciones. Además, al tomarlos en forma de suplemento, se garantiza una dosis óptima y constante, algo difícil de lograr solo con la alimentación.

Fórmula E4, un potente reparador antiaging La Fórmula E4 de 180 the concept es un tratamiento avanzado de nutricosmética con un alto poder reparador y antiedad. Sus componentes principales son PureWay-C®, una forma patentada y probada de vitamina C que permiten que el ácido ascórbico ingrese a las células más rápidamente de manera segura y eficaz, y OvoDerm®, extracto de la membrana de huevo pura y nativa, una fuente de colágeno apto para vegetarianos, para el cuidado y la mejora de la salud de la piel con un gran efecto antiedad.

Junto con la vitamina E y A, el PureWay-C® y OvoDerm® esta fórmula actúa con un gran poder antioxidante que evita el envejecimiento y la degeneración de las células al neutralizar los radicales libres creados por la luz solar, el ozono y los productos químicos irritantes como insecticidas o disolventes.

La fórmula E4, resulta esencial para el funcionamiento de neurotransmisores como la acetilcoina, dopamina y serotonina y ayuda a rebajar el exceso de colesterol, evitando la adherencia de grumos y grasa en los vasos sanguíneos y fortaleciendo las paredes. Se asimila perfectamente y no causa problemas digestivos.