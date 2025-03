"El cierre de orejuela es una alternativa eficaz para pacientes con fibrilación auricular que no pueden tomar anticoagulantes", doctor José Ramón Rumoroso, jefe de Cardiología del Hospital Quirónsalud Bizkaia

En Euskadi, se estima que entre el 2 y el 4% de la población adulta presenta fibrilación auricular, con una prevalencia que aumenta hasta el 15-20% en mayores de 80 años. En pacientes con fibrilación auricular, el riesgo de formación de trombos en la orejuela izquierda del corazón es elevado, lo que puede derivar en un ictus. Para aquellos que no pueden tomar anticoagulantes de manera prolongada, el cierre de orejuela se presenta como una solución eficaz y mínimamente invasiva La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente y afecta a un porcentaje significativo de la población, especialmente a personas mayores. En Euskadi, se estima que entre el 2 y el 4% de la población adulta presenta fibrilación auricular, con una prevalencia que aumenta hasta el 15-20% en mayores de 80 años. Esta condición conlleva un mayor riesgo de ictus debido a la formación de trombos en la orejuela izquierda del corazón.

La fibrilación auricular no siempre se presenta con los mismos síntomas en todos los pacientes. Algunas personas pueden no notar ninguna señal, mientras que otras sienten molestias que interfieren en su rutina diaria. "En la mayoría de los casos, los afectados perciben que su corazón late de forma acelerada e irregular, acompañado de un agotamiento inusual y una menor resistencia para realizar sus actividades cotidianas", explica el doctor José Ramón Rumoroso, jefe de servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Bizkaia.

Otros signos frecuentes incluyen palpitaciones, fatiga prolongada, episodios de vértigo o mareo, dificultad para respirar durante el esfuerzo físico y una sensación de opresión o incomodidad en el pecho.

El diagnóstico de la fibrilación auricular se lleva a cabo mediante distintas pruebas. "Para identificar la alteración en el ritmo cardíaco, utilizamos diversas herramientas, siendo el electrocardiograma la más común. Esta prueba nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón en tiempo real. Además, recurrimos al monitor Holter, un dispositivo portátil que recoge información sobre el ritmo cardíaco durante un período prolongado, generalmente 24 horas o más" señala el especialista.

La fibrilación auricular y su relación con la orejuela izquierda

​La orejuela izquierda es una pequeña cavidad en la aurícula izquierda del corazón, cuya función es actuar como una reserva de sangre. El doctor José Ramón Rumoroso explica que la fibrilación auricular puede provocar una acumulación de sangre en la orejuela izquierda del corazón, lo que favorece la formación de coágulos. "Estos trombos pueden desprenderse y desplazarse a otras partes del cuerpo, incluido el cerebro, donde pueden causar un ictus", señala.

El cierre de orejuela es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza mediante un catéter introducido por la vena femoral. Su objetivo es sellar la orejuela izquierda para evitar la formación de trombos en su interior. "El cierre de orejuela es una opción terapéutica que permite reducir significativamente el riesgo de ictus en ciertos pacientes con fibrilación auricular. Su indicación debe valorarse de manera individualizada según las características de cada persona", concluye el doctor Rumoroso.

Este tratamiento se recomienda en pacientes con fibrilación auricular que no pueden recibir anticoagulantes debido a un alto riesgo de sangrado o que, pese a la medicación, siguen teniendo episodios tromboembólicos. "El cierre de orejuela puede ser una alternativa eficaz para estos pacientes, ya que permite reducir el riesgo de ictus sin la necesidad de un tratamiento anticoagulante prolongado", explica el doctor Rumoroso.

Tras la intervención, los pacientes suelen suspender los anticoagulantes y seguir un tratamiento con antiagregantes plaquetarios durante un tiempo determinado. Se realizan pruebas de imagen, como ecocardiogramas transesofágicos o TAC cardiacos, para confirmar el correcto sellado de la orejuela.