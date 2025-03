OZTURK QUEBAP celebra su 10º aniversario creciendo en España

La compañía española se ha consolidado como líder en la fabricación de productos cárnicos de Kebap, con clientes como MERCADONA OZTURK QUEBAP, la empresa toledana líder en la fabricación de productos cárnicos de Kebap, cumple este mes 10 años de actividad en España, con un ritmo de crecimiento de doble dígito que la ha posicionado como líder en su sector de actividad.

Detrás de esta marca hay una historia personal de emprendimiento, la de su fundador, Ozcan Ozturk, que tras más de 15 años de experiencia en el sector del Kebap en Alemania llegó a nuestro país con el objetivo de ampliar la capacidad de producción de la empresa familiar con las instalaciones de Casarrubios del Monte.

Aparcó su vocación de estudiar Filosofía, y lo que inicialmente iban a ser unos meses, se ha convertido ya en una trayectoria de 10 años en los que la empresa no ha dejado de crecer.

El camino ha sido apasionante. Desde que en el año 2000 se introdujo el Kebap en España, el número de fabricantes de pinchos experimentó un enorme crecimiento. Sin embargo, el producto que ofrecían no contaba con ningún valor añadido, por lo que resultaba complicado desatacar sobre los competidores. Y además, los mercados exteriores europeos quedaban lejos.

Ante esta coyuntura, OZTURK QUEBAP apostó por desarrollar un producto con un valor diferencial y estratégico: el loncheado de Kebap. Este producto se elabora de manera tradicional en su fábrica de Lominchar, a partir de pinchos de pollo o ternera asados a fuego, que después se cortan para ser congelados individualmente (IQF) y envasados para mantener todo el sabor original.

Con el loncheado de Kebap se pueden preparar de forma sencilla una gran variedad de platos como ensaladas, fajitas, pizzas, pasta, sándwiches, quesadillas, tacos, wrap o durum, con una base de proteína 100% natural sin conservantes ni colorantes, y en diferentes variedades que se logran a través de las especias empleadas en sus distintas recetas.

OZTURK QUEBAP se ha posicionado como líder en este producto y para ello, ha tenido que hacer importantes inversiones a lo largo de estos 10 años. Para llevar a cabo la producción de loncheado se apostó por la automatización de procesos y por la obtención de certificados como el IFS (International Food Standard) en Mejoras de Procesos de Producción, lo que garantiza la calidad y la seguridad en la fabricación de productos alimentarios, con el que la empresa cuenta desde 2020.

En este sentido, en 2023 CEPYME y Financial Times en 2025 han reconocido a OZTURK QUEBAP entre las empresas españolas con mayor crecimiento empresarial.

Pero si hay un año clave en la trayectoria de OZTURK QUEBAP en España, ese es 2021. En ese ejercicio llegó el que a fecha de hoy es el principal cliente de la compañía: MERCADONA. Para responder a la creciente demanda, OZTURK QUEBAP adquirió la fábrica de Lominchar, donde, tras una inversión de 24 millones de euros, se crearon instalaciones modernas y completamente automatizadas, preparadas para acompañar el crecimiento de la compañía en los próximos años.

Ahora, en su 10º aniversario en España, la empresa cuenta con una superficie de producción cercana a los 20.000 m² (5.000 m² en Casarrubios del Monte y 15.000 m² en Lominchar) y con nuevas líneas de producción que le permiten afrontar con solidez los desafíos del futuro. Además, su impacto en la región es significativo, con una plantilla de cerca de 300 empleados.

De cara a 2025, la compañía prevé nuevas inversiones y se ha fijado el objetivo de superar los 70 millones de euros en facturación, impulsada por una capacidad de producción conjunta de sus dos fábricas, que alcanzará aproximadamente 2.500 toneladas mensuales (1.000 en Casarrubios y 1.500 en Lominchar).

Según comentaba Ozcan Ozturk, Presidente y Director General de la empresa: ‘estos 10 años han sido apasionantes, hemos crecido, me he rodeado de un equipo fantástico, y ahora estamos listos para aprovechar las oportunidades que tenemos por delante. Nuestro objetivo es convertir al Kebap en un producto de consumo habitual en los hogares europeos, con nuevos formatos ‘listos para consumir’ y nuevas recetas que nos permitan conquistar a nuevos públicos. Y también crecer en nuestras exportaciones porque contamos con las instalaciones adecuadas para asumir ese compromiso con los clientes actuales y futuros’.

La calidad y su compromiso con el cliente definen a esta empresa que, en la actualidad, vende sus productos en todos los países de Europa, Hongkong, Caribe (República Dominicana) e Islas Reunión.

Sobre OZTURK QUEBAP

OZTURK QUEBAP inició sus actividades en España en 2015 en la fábrica de Casarrubios del Monte (Toledo). Durante los primeros años se dedicó a la fabricación de pinchos de Kebap, pero pronto comenzó a trabajar en productos de loncheado viendo una excelente oportunidad de negocio en este producto.

Para ello, ha centrado sus esfuerzos en la inversión tecnológica para contar con maquinaria de última generación, que les permitiera ofrecer a sus clientes los máximos estándares de calidad. Los resultados avalan esta apuesta, que año tras año consigue captar la atención de sus clientes con crecimientos de facturación exponenciales.

www.ozturk.es