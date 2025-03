Quazzartech, primer fabricante y exportador de motos eléctricas

Motos eléctricas más vendidas, Quazzartech: exportación e innovación española

El sector de la movilidad eléctrica ha experimentado un año desafiante en 2024, factores como la incertidumbre económica y los pocos incentivos para la renovación del parque de motos y scooters eléctricos han influido en la decisión de compra de los consumidores.

Esto se ha traducido en un descenso de las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas y un continuo goteo de fabricantes nacionales que dan por terminada su actividad empresarial.

En el otro lado, Quazzartech con 12 años de experiencia en el sector y más de 16.000 motos eléctricas vendidas, es un claro ejemplo de crecimiento sostenido, no solo en ventas también en reputación y reconocimiento de marca, con una apuesta por el mercado internacional y unas ventas de 7.582 unidades en 2024.

Un dato significativo, si lo comparamos con la cifra de 9.578 unidades vendidas en España por el resto de marcas en el mismo periodo (Fuente: ANESDOR).

Miguel Ángel Ferrero CEO de Quazzar Technologies compañía española con sede y fábrica en Madrid, ha capeado la falta de interés, incentivos y desinformación que vive el sector de las motos eléctricas en España gracias a su vocación internacional consolidando a Quazzartech como un fabricante referente en Europa.

En un sector donde nuevas compañías o "start-up" han intentado crecer a través de rondas de financiación, Miguel Ángel Ferrero ha hecho realidad su sueño, a base de tenacidad y continuo aprendizaje recorriendo ferias y eventos por Europa, América, Asia y África que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades y tendencias de un mercado que no para de crecer.

Expansión internacional y consolidación en EMEA Con presencia nacional a través de distribuidores en las grandes capitales de provincia, Quazzartech con una estrategia basada en la innovación ha logrado liderar la fabricación y exportación de motos eléctricas en la región de EMEA - Europa, Oriente Próximo y África-.

Con un centro de I+D+I “Ad-Hoc-In-House” en la propia fábrica de Madrid, permite desarrollar tecnología propia, manufacturas de vehículos eléctricos y soluciones personalizadas tanto a particulares como en gestión de flotas para empresas.

Miguel Ángel Ferrero lidera un equipo multidisciplinar de producción, ingeniería y marketing, fabricando motos eléctricas con diseño, tecnología y fiabilidad al mejor precio, dando respuesta a un nuevo tipo de consumidor que además de estar comprometido con el planeta lo está con su bolsillo, siendo una marca reconocida en países como Inglaterra, Portugal, Emiratos, Turquía y Egipto.

Como prueba, Quazzartech es el único fabricante español de vehículos eléctricos que ha obtenido el “Sello de Excelencia Europea”, un distintivo de calidad que concede el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea a propuestas de proyectos relevantes y que certifica la alta calidad de las motos y scooters eléctricos como solución a una movilidad sostenible para empresas y particulares.

La transición hacia una movilidad más limpia sigue siendo un objetivo prioritario en muchas regiones del mundo y en este contexto, Quazzartech se posiciona como un fabricante de referencia, ofreciendo soluciones adaptadas a la demanda de cada país y reforzando su liderazgo en la industria de las motos eléctricas con el sello "Made in Spain".