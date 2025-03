Los errores más comunes al declarar impuestos en Perú cometidos por personas naturales y jurídicas

Omitir ingresos, aplicar deducciones incorrectas o presentar información incompleta son algunas de las equivocaciones más frecuentes al declarar impuestos en Perú. Estos fallos no solo afectan el cumplimiento tributario, sino que también pueden generar sanciones económicas y procedimientos de fiscalización por parte de la SUNAT.

Especialistas del estudio contable en Perú, Enfoque Contable, junto con la reconocida abogada tributarista Haydee Injante Lazo, advierten que una de las principales causas de inconsistencias es la falta de documentación adecuada. La ausencia de comprobantes de pago o de registros contables precisos puede derivar en observaciones durante una fiscalización. Asimismo, declarar gastos que no están sustentados correctamente constituye un riesgo frecuente tanto en personas naturales como jurídicas.

Errores tributarios frecuentes en empresas y personas naturales Señalaron, además, que entre los errores más comunes destacan también la incorrecta aplicación del principio del devengado, especialmente en lo referido a ingresos y deducciones. Según los expertos, esta mala interpretación puede afectar directamente el cálculo del Impuesto a la Renta, lo que incrementa el riesgo de sanciones.

Otra equivocación habitual está relacionada con el IGV (Impuesto General a las Ventas). Las empresas que no aplican correctamente este tributo o incurren en errores al acreditar el saldo a favor por lo que terminan enfrentando una mayor carga tributaria. Asimismo, no aplicar el IGV en las operaciones gravadas o realizar deducciones indebidas incrementa el riesgo fiscal.

Por otro lado, los especialistas remarcan que los errores también se presentan en la declaración de rentas de fuente extranjera, especialmente cuando no se identifican adecuadamente las obligaciones según el tipo de renta percibida. Dependiendo del origen y la naturaleza del ingreso, deben aplicarse reglas tributarias específicas que muchos contribuyentes desconocen.

Importancia del asesoramiento especializado Desde Enfoque Contable subrayan la importancia de contar con un asesoramiento contable y tributario profesional para evitar estos errores. La abogada Haydee Injante añade que el conocimiento técnico y actualizado en materia tributaria es esencial para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y reducir el riesgo de sanciones que podrían terminar golpeando financiera e incluso legalmente a la empresa.

La recomendación final de los especialistas apunta a revisar con detenimiento cada declaración y asegurarse de que todos los datos y documentos estén debidamente respaldados. Contar con el apoyo de un estudio contable en Perú resulta clave para una adecuada planificación fiscal tanto en personas naturales como en empresas.